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Посол Украины заявил о непригодности польских МиГ-29 для боевых действий

Посол Украины заявил о непригодности польских МиГ-29 для боевых действий - 18.08.2026 Украина.ру

Посол Украины заявил о непригодности польских МиГ-29 для боевых действий

Истребители МиГ-29, которые Польша предлагает Украине в обмен на дроны, не годятся для ведения боевых действий. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM

2026-08-18T10:20

2026-08-18T10:20

2026-08-18T10:20

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украина.ру

миг-29

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"Министерство обороны и военные работают. Речь идет о том, что самолеты требуют модернизации. Сегодня их невозможно использовать", - признал Боднар.По его словам, после анализа оказалось, что "эти самолеты, может, и могут летать, но для сбивания дронов и непосредственных боевых действий им необходима модернизация".Боднар добавил, что ни Польша, ни Украина не хотят платить за модернизацию этих истребителей. Ранее Варшава планировала передать Киеву от шести до восьми истребителей МиГ-29 из 14 самолетов, подлежащих выводу из эксплуатации. Однако в июне замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик предупредил, что Польша не отдаст самолеты, пока Киев не предоставит Варшаве полный доступ к своим технологиям производства и борьбы с БПЛА.При этом украинская сторона требовала передать именно модернизированные истребители, обновлять которые за свой счет Польша наотрез отказалась.Подробнее - в материале Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, варшава, василий боднар, минобороны, украина.ру, миг-29