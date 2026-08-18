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Посол Украины заявил о непригодности польских МиГ-29 для боевых действий
Посол Украины заявил о непригодности польских МиГ-29 для боевых действий - 18.08.2026 Украина.ру
Посол Украины заявил о непригодности польских МиГ-29 для боевых действий
Истребители МиГ-29, которые Польша предлагает Украине в обмен на дроны, не годятся для ведения боевых действий. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM
2026-08-18T10:20
2026-08-18T10:20
2026-08-18T10:20
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польша
украина
варшава
василий боднар
минобороны
украина.ру
миг-29
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"Министерство обороны и военные работают. Речь идет о том, что самолеты требуют модернизации. Сегодня их невозможно использовать", - признал Боднар.По его словам, после анализа оказалось, что "эти самолеты, может, и могут летать, но для сбивания дронов и непосредственных боевых действий им необходима модернизация".Боднар добавил, что ни Польша, ни Украина не хотят платить за модернизацию этих истребителей. Ранее Варшава планировала передать Киеву от шести до восьми истребителей МиГ-29 из 14 самолетов, подлежащих выводу из эксплуатации. Однако в июне замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик предупредил, что Польша не отдаст самолеты, пока Киев не предоставит Варшаве полный доступ к своим технологиям производства и борьбы с БПЛА.При этом украинская сторона требовала передать именно модернизированные истребители, обновлять которые за свой счет Польша наотрез отказалась.Подробнее - в материале Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, варшава, василий боднар, минобороны, украина.ру, миг-29
Новости, Польша, Украина, Варшава, Василий Боднар, Минобороны, Украина.ру, МиГ-29
Посол Украины заявил о непригодности польских МиГ-29 для боевых действий
Истребители МиГ-29, которые Польша предлагает Украине в обмен на дроны, не годятся для ведения боевых действий. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM
"Министерство обороны и военные работают. Речь идет о том, что самолеты требуют модернизации. Сегодня их невозможно использовать", - признал Боднар.
По его словам, после анализа оказалось, что "эти самолеты, может, и могут летать, но для сбивания дронов и непосредственных боевых действий им необходима модернизация".
Боднар добавил, что ни Польша, ни Украина не хотят платить за модернизацию этих истребителей.
"Мы ищем средства со стороны", - сказал он.
Ранее Варшава планировала передать Киеву от шести до восьми истребителей МиГ-29 из 14 самолетов, подлежащих выводу из эксплуатации. Однако в июне замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик предупредил, что Польша не отдаст самолеты, пока Киев не предоставит Варшаве полный доступ к своим технологиям производства и борьбы с БПЛА.
При этом украинская сторона требовала передать именно модернизированные истребители, обновлять которые за свой счет Польша наотрез отказалась.