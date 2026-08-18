Удар по "мосту самоубийц" в Запорожье: когда Россия обрушит мосты через Днепр - 18.08.2026 Украина.ру
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Удар по "мосту самоубийц" в Запорожье: когда Россия обрушит мосты через Днепр
Удар по "мосту самоубийц" в Запорожье: когда Россия обрушит мосты через Днепр - 18.08.2026 Украина.ру
Удар по "мосту самоубийц" в Запорожье: когда Россия обрушит мосты через Днепр
Днём 16 августа ВКС РФ ударили по мосту Преображенского через Днепр в Запорожье. ФАБ-500 надолго вывел из строя железнодорожное полотно, по которому ВСУ доставляли на фронт боеприпасы и живую силу. Однако сами опоры устояли
2026-08-18T05:55
2026-08-18T05:55
эксклюзив
запорожье
днепр
сво
мост
"орешник"
ядерное оружие
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Специалисты не сомневаются в том, что через какое-то время всё починят, мост снова будет функционировать, но при условии, что Россия не ударит по нему вновь. Так как российская армия находится уже в 24 километрах от Запорожья, это означает, что она может бить как по мостам, так и по военным объектам в городе, ФАБами и КАБами. После сброса их с самолета они могут лететь до 70 километров. Таким образом, российские ВКС из-за такого небольшого расстояния начнут регулярно бомбить запорожские мосты, причем более тяжелыми ФАБами – от 3000 до 9000 кг.Мост Преображенского – это два моста, соединяющие левый и правый берег Днепра через остров Хортицу. Они были сооружены в период 1949-1952 гг. по проекту инженера Бориса Преображенского. Длина одного из мостов 560 метров, высота – 54 метра, ширина полотна – 8 метров. Он двухъярусный. Нижний ярус предназначен для автомобилей и пешеходов, а верхний – для железнодорожных перевозок. Всего у моста четыре арки.Длина второго моста в два с половиной раза меньше – 228 метров, ширина – также 8 метров. Арка – одна.По этой транспортной артерии также проходит водовод. Предполагалось, что по нему будет запущена одна из веток запорожского метро. Также мост Преображенского является очень популярным местом для местных самоубийц.Помимо двух мостов Преображенского в городе есть еще Арочный мост. Он одноярусный, автомобильный. Ведет с правого берега на Хортицу. Есть также так называемые Новые запорожские мосты, в числе которых есть вантовый (дорожное полотно держится на прочных стальных тросах (вантах). Первая очередь вантового моста была сдана как раз перед самым началом СВО – в январе 2022 года. Есть проезд по Днепрогэсу.В общем, ВКС РФ есть над чем работать. Естественно, что после успешного удара по мосту Преображенского снова зазвучали два вопроса. Первый, когда Россия начнет бить по украинским мостам через Днепр, по которым идет снабжение ВСУ? Второй, а есть ли у нее вообще возможности обрушить эти мосты?"Поверьте на слово, если бы у России были бы возможности конвенциональным оружием разрушить мосты через Днепр, они давно были бы уже разрушены, – не сомневается донецкий военный штабист с позывным "Оцелот". – Но мосты строились еще в советские времена с большим запасом прочности – их не должна была разрушить даже волна, вызванная ядерным ударом. Да, можно было бы по ним ударить тактическим ядерным оружием, но на это, как вы сами понимаете, никто никогда не пойдет".По словам "Оцелота", бить надо не просто по пролетам мостов, которые можно восстановить через какое-то время, а по мощнейшим железобетонным опорам, запас прочности которых очень высок. Для этого по ним надо бить точно и многотонными ФАБами. Если к Запорожью самолеты еще могут подлетать на безопасное расстояние, чтобы сбросить ФАБ, то приблизиться к другим мостам невозможно, так как расстояние до них достаточно большое – российский самолет будет однозначно сбит. Такие объекты, как правило, прикрыты украинской глубокоэшелонированной системой ПВО.Если бить по мостам ракетами, то опять же можно повредить автомобильное и железнодорожное полотно, которое быстро восстанавливается, но ни в коем случае не обрушить мост. Да, в конце концов, мост можно привести в негодность, но для этого понадобится три-четыре десятка дорогостоящих ракет. Овчинка выделки не стоит. Лучше этими ракетами бить по украинским портам и стратегическим производствам.Также надо не забывать и о том, что ВСУ имеют возможность наводить через Днепр понтонные переправы."Можно попробовать ударить "Орешником". По идее, точно можно снести полмоста, но это не точно, потому что мы еще не видели применения "Орешника" с боевой частью. Мы только можем предполагать, что полмоста. Но будет ли отдан такой приказ, никто не знает", – сказал в комментарии изданию Украина.ру "Оцелот".Видимо, из-за близости к линии фронта запорожские мосты приговорены к разрушению, так как они уже находятся в зоне поражения ФАБов и КАБов, а вот другие мосты трогать пока не будут, так как такой возможности нет. Скорее всего, их будут регулярно кошмарить реактивными "Геранями", временно выводя их из строя, как это делали ВСУ с Антоновским мостом в Херсоне в 2022 году, и как это делают время от времени на КПП в Чонгаре.Читайте также статью "Защиты от "Орешника" нет": эксперт раскрыл, почему ПРО НАТО бессильны против российского оружия
https://ukraina.ru/20260815/1082505175.html
https://ukraina.ru/20260811/nachalo-polozheno-anpilogov-pro-udary-po-mostam-cherez-dnepr-i-osvobozhdenie-zaporozhya-1082373801.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, запорожье, днепр, сво, мост, "орешник", ядерное оружие
Эксклюзив, Запорожье, Днепр, СВО, мост, "Орешник", Ядерное оружие

Удар по "мосту самоубийц" в Запорожье: когда Россия обрушит мосты через Днепр

05:55 18.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / Alexey TolmachovПреображенский мост Запорожье
Преображенский мост Запорожье - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© commons.wikimedia.org / Alexey Tolmachov
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Днём 16 августа ВКС РФ ударили по мосту Преображенского через Днепр в Запорожье. ФАБ-500 надолго вывел из строя железнодорожное полотно, по которому ВСУ доставляли на фронт боеприпасы и живую силу. Однако сами опоры устояли
Специалисты не сомневаются в том, что через какое-то время всё починят, мост снова будет функционировать, но при условии, что Россия не ударит по нему вновь. Так как российская армия находится уже в 24 километрах от Запорожья, это означает, что она может бить как по мостам, так и по военным объектам в городе, ФАБами и КАБами.
После сброса их с самолета они могут лететь до 70 километров. Таким образом, российские ВКС из-за такого небольшого расстояния начнут регулярно бомбить запорожские мосты, причем более тяжелыми ФАБами – от 3000 до 9000 кг.
Мост Преображенского – это два моста, соединяющие левый и правый берег Днепра через остров Хортицу. Они были сооружены в период 1949-1952 гг. по проекту инженера Бориса Преображенского. Длина одного из мостов 560 метров, высота – 54 метра, ширина полотна – 8 метров. Он двухъярусный. Нижний ярус предназначен для автомобилей и пешеходов, а верхний – для железнодорожных перевозок. Всего у моста четыре арки.
Длина второго моста в два с половиной раза меньше – 228 метров, ширина – также 8 метров. Арка – одна.
По этой транспортной артерии также проходит водовод. Предполагалось, что по нему будет запущена одна из веток запорожского метро. Также мост Преображенского является очень популярным местом для местных самоубийц.
Запорожье мост - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
15 августа, 04:30
Это было важной вехой. Эксперт о том, в каком городе ВС РФ обязательно начнут выносить мосты через ДнепрУдары по мосту в Затоке было важной вехой в части разрушения украинской логистики самым радикальным способом. Уничтожение мостов в Славянске через Казенный Торец тоже показывают, что работа в этом направлении ведется. И еще одной краеугольной вехой станет изоляция левобережной части Запорожья
Помимо двух мостов Преображенского в городе есть еще Арочный мост. Он одноярусный, автомобильный. Ведет с правого берега на Хортицу. Есть также так называемые Новые запорожские мосты, в числе которых есть вантовый (дорожное полотно держится на прочных стальных тросах (вантах). Первая очередь вантового моста была сдана как раз перед самым началом СВО – в январе 2022 года. Есть проезд по Днепрогэсу.
В общем, ВКС РФ есть над чем работать. Естественно, что после успешного удара по мосту Преображенского снова зазвучали два вопроса. Первый, когда Россия начнет бить по украинским мостам через Днепр, по которым идет снабжение ВСУ? Второй, а есть ли у нее вообще возможности обрушить эти мосты?
"Поверьте на слово, если бы у России были бы возможности конвенциональным оружием разрушить мосты через Днепр, они давно были бы уже разрушены, – не сомневается донецкий военный штабист с позывным "Оцелот". – Но мосты строились еще в советские времена с большим запасом прочности – их не должна была разрушить даже волна, вызванная ядерным ударом. Да, можно было бы по ним ударить тактическим ядерным оружием, но на это, как вы сами понимаете, никто никогда не пойдет".
По словам "Оцелота", бить надо не просто по пролетам мостов, которые можно восстановить через какое-то время, а по мощнейшим железобетонным опорам, запас прочности которых очень высок. Для этого по ним надо бить точно и многотонными ФАБами.
Если к Запорожью самолеты еще могут подлетать на безопасное расстояние, чтобы сбросить ФАБ, то приблизиться к другим мостам невозможно, так как расстояние до них достаточно большое – российский самолет будет однозначно сбит. Такие объекты, как правило, прикрыты украинской глубокоэшелонированной системой ПВО.
Если бить по мостам ракетами, то опять же можно повредить автомобильное и железнодорожное полотно, которое быстро восстанавливается, но ни в коем случае не обрушить мост. Да, в конце концов, мост можно привести в негодность, но для этого понадобится три-четыре десятка дорогостоящих ракет. Овчинка выделки не стоит. Лучше этими ракетами бить по украинским портам и стратегическим производствам.
Также надо не забывать и о том, что ВСУ имеют возможность наводить через Днепр понтонные переправы.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
11 августа, 06:00
"Начало положено": Анпилогов про удары по мостам через Днепр и освобождение ЗапорожьяСледующей "краеугольной вехой" после ударов по мосту в Затоке станет изоляция левобережной части временно оккупированного Запорожья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"Можно попробовать ударить "Орешником". По идее, точно можно снести полмоста, но это не точно, потому что мы еще не видели применения "Орешника" с боевой частью. Мы только можем предполагать, что полмоста. Но будет ли отдан такой приказ, никто не знает", – сказал в комментарии изданию Украина.ру "Оцелот".
Видимо, из-за близости к линии фронта запорожские мосты приговорены к разрушению, так как они уже находятся в зоне поражения ФАБов и КАБов, а вот другие мосты трогать пока не будут, так как такой возможности нет. Скорее всего, их будут регулярно кошмарить реактивными "Геранями", временно выводя их из строя, как это делали ВСУ с Антоновским мостом в Херсоне в 2022 году, и как это делают время от времени на КПП в Чонгаре.
Читайте также статью "Защиты от "Орешника" нет": эксперт раскрыл, почему ПРО НАТО бессильны против российского оружия
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