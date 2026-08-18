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"Цели Соединённых Штатов в отношении России*". Директива СНБ 20/1 от 18 августа 1948 года

"Цели Соединённых Штатов в отношении России*". Директива СНБ 20/1 от 18 августа 1948 года - 18.08.2026 Украина.ру

"Цели Соединённых Штатов в отношении России*". Директива СНБ 20/1 от 18 августа 1948 года

В пропагандистской книге Николая Яковлева "ЦРУ против СССР" автор уподобляет подписанную 18 августа 1948 года Директиву 20/1 СНБ США Директиве 21 ОКВ, более известной как "План "Барбаросса". Сравнение сильное конечно, но вряд ли обоснованное – Директива 20/1 ликвидацию не только российской, но даже советской государственности не предполагала

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В чём-то, впрочем, Яковлев прав. В директиве так и написано: "можно было бы заключить (а московские теологи немедленно именно так бы это и проинтерпретировали), что заявление о нашем стремлении к принятию Москвой этих концепций равносильно объявлению нашей задачей свержение Советской власти", но это, якобы, не так (вообще сарказм в официальном документе – это интересно…)Ну так что мешало увидеть странное совпадение нумерации документов? Или они номера гитлеровской директивы не знали? Скорее всего помешало то, что дальше авторы документа пишут, что США "не должны испытывать чувства вины, работая над разрушением концепций, несовместимых с миром и стабильностью во всём мире", а отказ от этих "концепций" равносилен отказу коммунистов "от основных претензий на существование в качестве особой жизненной силы среди множества мировых идеологических течений". Т.е., цель уничтожения коммунистической идеологии всё же ставилась, но её как бы отрицали…Впрочем, ладно уже. Раз цели свергать Советскую власть не было, то какие были?"а. Уменьшить мощь и влияние Москвы до таких пределов, при которых она больше не будет представлять угрозу миру и стабильности международного сообщества;б. Внести фундаментальные изменения в теорию и практику международных отношений, которых придерживается правительство, находящееся у власти в России".Пункт "а" сводится к низведению России к уровню стран четвёртого мира, пункт же "б" сводится к навязыванию России внешней политики, которую считают приемлемой США.Сейчас цели США в отношении России не публикуются (директива 20/1 была опубликована через 30 лет после принятия), но мы будем очень удивлены, если окажется, что они хоть сколько-нибудь заметно отличаются. Как было сказано в предвыборной рекламе Януковича – "Потому что последовательный!"Кстати, а что не так с российской внешней политикой? Оказывается, лидеры СССР "исповедуют (…) концепции (…) несовместимые с мирным и взаимовыгодным развитием отношений между этим правительством и другими членами международного сообщества". "Концепции" эти следующие:"(а) Что мирное сосуществование и взаимное сотрудничество суверенных и независимых государств на основе равенства и взаимного уважения иллюзорно и невозможно;(б) Что конфликты являются основой международной жизни (…);(в) Что режимы, не признающие авторитета и идеологического превосходства Москвы, безнравственны и пагубны для прогресса человечества, и долг всех здравомыслящих людей повсеместно добиваться свержения и ослабления таких режимов любыми тактически подходящими методами;(г) Что в дальней перспективе невозможно сближение интересов коммунистического и некоммунистического мира путем взаимного сотрудничества, эти интересы в основе своей антагонистичны и противоречат друг другу;(д) Что произвольные индивидуальные контакты между людьми из мира под коммунистическим господством с людьми за пределами этого мира являются злом и не способствуют общему прогрессу человечества".Казалось бы, всё это соответствует коммунистической идеологии, тем более – в той форме, в которой она была в конце 1940-х. Но нет.Во-первых, советские идеологи никогда не отрицали "мирное сосуществование и взаимное сотрудничество суверенных и независимых государств" – если они будут социалистическими. Более того, в 1918-1922 годах то и другое демонстрировалось на примере советских республик, которые потом объединились в СССР.Во-вторых, советские идеологи не отрицали и возможности мирного сосуществования государств с разным социально-экономическим строем. Обычно эту идеологему связывают с новой концепцией внешней политики, принятой XX съездом КПСС в 1956 году, но на самом деле об этом Ленин писал ещё в сентябре 1916 года: "социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными". Принятие же Сталиным концепции победы социализма в отдельно взятой стране имело следствием подписание соглашений с большинством капиталистических государств.А вообще все те же претензии можно высказать в адрес США. Кто как не они руководствуются мыслью о том, что "режимы, не признающие авторитета и идеологического превосходства" (в вопросах демократии) Вашингтона, "безнравственны и пагубны для прогресса человечества"? И, кстати, какую-либо "конвергенцию" демократических и недемократических (по версии Вашингтона) режимов они отрицают – потому что "скрепы"…Отдельно стоит остановиться на вопросе территориальной целостности СССР. В документе её сохранение под вопрос не ставится. Более того – стоит напомнить, что в 1991 году распад СССР оказался для США неожиданным и даже нежелательным. Достаточно вспомнить выступление президента США Джорджа Буша перед Верховной Радой 1 августа 1991 года.Исключением была Прибалтика: "Европа поставлена перед фактом возможности сокрушения Москвой этих трёх малых стран, не виновных ни в какой реальной провокации и доказавших способность вести собственные дела прогрессивным образом, не угрожая интересам соседей". Под "прогрессивным образом" очевидно имелись в виду диктатуры Сметоны, Улманиса и Пятса. Двойные стандарты? Не, не слышали…Отдельно разбирается украинский вопрос, причём авторы документа приходят к не особенно радужным для их украинских "партнёров" выводам:"Пока украинцы были важным и существенным элементом Российской империи, они не проявили никаких признаков "нации", способной успешно и ответственно нести бремя независимости перед лицом сильнейшего российского противодействия.Украина не является чётко определённым этническим или географическим понятием. В целом население Украины изначально образовалось в основном из беженцев от русского и польского деспотизма и трудноразличимо в тени русской или польской национальности. Нет чёткой разделительной линии между Россией и Украиной, и установить её затруднительно. Города на украинской территории были в основном русскими и еврейскими. Реальной основой "украинизма" являются "отличия" специфического крестьянского диалекта и небольшая разница в обычаях и фольклоре между районами страны. Наблюдаемая политическая агитация – это в основном дело нескольких романтично настроенных интеллектуалов, которые имеют мало представления об ответственности государственного управления".Вывод из этого делается следующий:"Они будут строить свою судьбу в виде какой-то особой связи с великорусским народом. (…) Лучшей из подобных связей будет федерация, при которой Украина будет пользоваться значительной степенью политической и культурной автономии, но не будет независимой в экономическом или военном отношении".Впрочем, если паче чаяния Украина получит независимость, то США вмешиваться не будут: если независимая Украина "сумеет успешно сохраниться, это означает, что вышеприведённый анализ не верен, и что Украина имеет способность и моральное право на независимый статус".Следует отметить, что политика США в 1990-е годы в общем-то соответствовала этой логике. Приоритетными были отношения с Россией, Украина же получала поддержку по остаточному принципу, а иногда (как в случае с отказом от ядерного оружия) подвергалась сильному давлению. Да и сейчас отношение к Украине скорее как к временно оккупированной территории, которая всё равно вернётся в состав России, но так, чтобы Россия на её возвращение и переосвоение потратила как можно больше ресурсов.Глобальный же вывод относительно того, что США хотят получить от России, выглядел следующим образом:"Наша цель – проследить за тем, чтобы (…) никакому режиму на российской территории не было позволено:(а) Сохранять военные силы в количестве, способном представлять угрозу любому соседнему государству;(б) Пользоваться такой степенью экономической автаркии, которая позволила бы осуществить восстановление экономического базиса военной мощи без содействия западного мира;(в) Отказывать в автономии и самоуправлении основным национальным меньшинствам;(г) Сохранить какое-либо подобие нынешнего железного занавеса".Специально подчеркнём – никакому. Специально цель заставить Россию отказаться от социализма не ставилась, но при этом рассматривался вопрос о режиме некоммунистическом и делался вывод, что политика в его отношении должна быть такой же.Интересно, что при этом отбрасывается предположение о том, что какая-то другая, некоммунистическая, российская идеология может получить общемировое значение:"До революции 1918 года (так в документе – Авт.) русский национализм был сугубо российским. За исключением нескольких эксцентричных европейских интеллектуалов 19 века, которые даже тогда заявляли о мистическом предназначении русской силы в разрешении болезней цивилизации, русский национализм не был обращён за пределы России".Т.е., хотя авторы документа это отрицают, Россия виновата не в том, что она коммунистическая, а в том, что она Россия. В этом отношении возникает масса вопросов к людям, которые в советский период имели допуск к этому документу, а позже формулировали внешнюю политику России. Нет, они могли предполагать, что за 40 с лишним лет стратегия США в отношении России изменится… Но не столь же радикально!P.S.: В российских СМИ и социальных сетях частенько цитируют т.н. "план Даллеса". Текст этот – фальшивка, состоящая в основном из надерганных в разных источниках цитат. Прототипом этого "плана" является Директива СНБ 20/1, рассекреченная и опубликованная в 1978 году. Конспирологам, однако, этот документ показался недостаточно красочным. И то сказать – авторы документа тщатся доказать, что они не против России, а просто за демократию. Не тянет на "Протоколы вашингтонских мудрецов".* Как видим не только советология, но и государственные органы США не злоупотребляли официальным названием СССР, полагая его просто исторической формой России.

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