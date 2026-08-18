"Цели Соединённых Штатов в отношении России*". Директива СНБ 20/1 от 18 августа 1948 года - 18.08.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260818/tseli-soedinnnykh-shtatov-v-otnoshenii-rossii-direktiva-snb-201-ot-18-avgusta-1948-goda-1082511729.html
"Цели Соединённых Штатов в отношении России*". Директива СНБ 20/1 от 18 августа 1948 года
"Цели Соединённых Штатов в отношении России*". Директива СНБ 20/1 от 18 августа 1948 года - 18.08.2026 Украина.ру
"Цели Соединённых Штатов в отношении России*". Директива СНБ 20/1 от 18 августа 1948 года
В пропагандистской книге Николая Яковлева "ЦРУ против СССР" автор уподобляет подписанную 18 августа 1948 года Директиву 20/1 СНБ США Директиве 21 ОКВ, более известной как "План "Барбаросса". Сравнение сильное конечно, но вряд ли обоснованное – Директива 20/1 ликвидацию не только российской, но даже советской государственности не предполагала
2026-08-18T08:00
2026-08-18T08:00
история
сша
история
россия
украина
снб
советская власть
цру
война
мир
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В чём-то, впрочем, Яковлев прав. В директиве так и написано: "можно было бы заключить (а московские теологи немедленно именно так бы это и проинтерпретировали), что заявление о нашем стремлении к принятию Москвой этих концепций равносильно объявлению нашей задачей свержение Советской власти", но это, якобы, не так (вообще сарказм в официальном документе – это интересно…)Ну так что мешало увидеть странное совпадение нумерации документов? Или они номера гитлеровской директивы не знали? Скорее всего помешало то, что дальше авторы документа пишут, что США "не должны испытывать чувства вины, работая над разрушением концепций, несовместимых с миром и стабильностью во всём мире", а отказ от этих "концепций" равносилен отказу коммунистов "от основных претензий на существование в качестве особой жизненной силы среди множества мировых идеологических течений". Т.е., цель уничтожения коммунистической идеологии всё же ставилась, но её как бы отрицали…Впрочем, ладно уже. Раз цели свергать Советскую власть не было, то какие были?"а. Уменьшить мощь и влияние Москвы до таких пределов, при которых она больше не будет представлять угрозу миру и стабильности международного сообщества;б. Внести фундаментальные изменения в теорию и практику международных отношений, которых придерживается правительство, находящееся у власти в России".Пункт "а" сводится к низведению России к уровню стран четвёртого мира, пункт же "б" сводится к навязыванию России внешней политики, которую считают приемлемой США.Сейчас цели США в отношении России не публикуются (директива 20/1 была опубликована через 30 лет после принятия), но мы будем очень удивлены, если окажется, что они хоть сколько-нибудь заметно отличаются. Как было сказано в предвыборной рекламе Януковича – "Потому что последовательный!"Кстати, а что не так с российской внешней политикой? Оказывается, лидеры СССР "исповедуют (…) концепции (…) несовместимые с мирным и взаимовыгодным развитием отношений между этим правительством и другими членами международного сообщества". "Концепции" эти следующие:"(а) Что мирное сосуществование и взаимное сотрудничество суверенных и независимых государств на основе равенства и взаимного уважения иллюзорно и невозможно;(б) Что конфликты являются основой международной жизни (…);(в) Что режимы, не признающие авторитета и идеологического превосходства Москвы, безнравственны и пагубны для прогресса человечества, и долг всех здравомыслящих людей повсеместно добиваться свержения и ослабления таких режимов любыми тактически подходящими методами;(г) Что в дальней перспективе невозможно сближение интересов коммунистического и некоммунистического мира путем взаимного сотрудничества, эти интересы в основе своей антагонистичны и противоречат друг другу;(д) Что произвольные индивидуальные контакты между людьми из мира под коммунистическим господством с людьми за пределами этого мира являются злом и не способствуют общему прогрессу человечества".Казалось бы, всё это соответствует коммунистической идеологии, тем более – в той форме, в которой она была в конце 1940-х. Но нет.Во-первых, советские идеологи никогда не отрицали "мирное сосуществование и взаимное сотрудничество суверенных и независимых государств" – если они будут социалистическими. Более того, в 1918-1922 годах то и другое демонстрировалось на примере советских республик, которые потом объединились в СССР.Во-вторых, советские идеологи не отрицали и возможности мирного сосуществования государств с разным социально-экономическим строем. Обычно эту идеологему связывают с новой концепцией внешней политики, принятой XX съездом КПСС в 1956 году, но на самом деле об этом Ленин писал ещё в сентябре 1916 года: "социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными". Принятие же Сталиным концепции победы социализма в отдельно взятой стране имело следствием подписание соглашений с большинством капиталистических государств.А вообще все те же претензии можно высказать в адрес США. Кто как не они руководствуются мыслью о том, что "режимы, не признающие авторитета и идеологического превосходства" (в вопросах демократии) Вашингтона, "безнравственны и пагубны для прогресса человечества"? И, кстати, какую-либо "конвергенцию" демократических и недемократических (по версии Вашингтона) режимов они отрицают – потому что "скрепы"…Отдельно стоит остановиться на вопросе территориальной целостности СССР. В документе её сохранение под вопрос не ставится. Более того – стоит напомнить, что в 1991 году распад СССР оказался для США неожиданным и даже нежелательным. Достаточно вспомнить выступление президента США Джорджа Буша перед Верховной Радой 1 августа 1991 года.Исключением была Прибалтика: "Европа поставлена перед фактом возможности сокрушения Москвой этих трёх малых стран, не виновных ни в какой реальной провокации и доказавших способность вести собственные дела прогрессивным образом, не угрожая интересам соседей". Под "прогрессивным образом" очевидно имелись в виду диктатуры Сметоны, Улманиса и Пятса. Двойные стандарты? Не, не слышали…Отдельно разбирается украинский вопрос, причём авторы документа приходят к не особенно радужным для их украинских "партнёров" выводам:"Пока украинцы были важным и существенным элементом Российской империи, они не проявили никаких признаков "нации", способной успешно и ответственно нести бремя независимости перед лицом сильнейшего российского противодействия.Украина не является чётко определённым этническим или географическим понятием. В целом население Украины изначально образовалось в основном из беженцев от русского и польского деспотизма и трудноразличимо в тени русской или польской национальности. Нет чёткой разделительной линии между Россией и Украиной, и установить её затруднительно. Города на украинской территории были в основном русскими и еврейскими. Реальной основой "украинизма" являются "отличия" специфического крестьянского диалекта и небольшая разница в обычаях и фольклоре между районами страны. Наблюдаемая политическая агитация – это в основном дело нескольких романтично настроенных интеллектуалов, которые имеют мало представления об ответственности государственного управления".Вывод из этого делается следующий:"Они будут строить свою судьбу в виде какой-то особой связи с великорусским народом. (…) Лучшей из подобных связей будет федерация, при которой Украина будет пользоваться значительной степенью политической и культурной автономии, но не будет независимой в экономическом или военном отношении".Впрочем, если паче чаяния Украина получит независимость, то США вмешиваться не будут: если независимая Украина "сумеет успешно сохраниться, это означает, что вышеприведённый анализ не верен, и что Украина имеет способность и моральное право на независимый статус".Следует отметить, что политика США в 1990-е годы в общем-то соответствовала этой логике. Приоритетными были отношения с Россией, Украина же получала поддержку по остаточному принципу, а иногда (как в случае с отказом от ядерного оружия) подвергалась сильному давлению. Да и сейчас отношение к Украине скорее как к временно оккупированной территории, которая всё равно вернётся в состав России, но так, чтобы Россия на её возвращение и переосвоение потратила как можно больше ресурсов.Глобальный же вывод относительно того, что США хотят получить от России, выглядел следующим образом:"Наша цель – проследить за тем, чтобы (…) никакому режиму на российской территории не было позволено:(а) Сохранять военные силы в количестве, способном представлять угрозу любому соседнему государству;(б) Пользоваться такой степенью экономической автаркии, которая позволила бы осуществить восстановление экономического базиса военной мощи без содействия западного мира;(в) Отказывать в автономии и самоуправлении основным национальным меньшинствам;(г) Сохранить какое-либо подобие нынешнего железного занавеса".Специально подчеркнём – никакому. Специально цель заставить Россию отказаться от социализма не ставилась, но при этом рассматривался вопрос о режиме некоммунистическом и делался вывод, что политика в его отношении должна быть такой же.Интересно, что при этом отбрасывается предположение о том, что какая-то другая, некоммунистическая, российская идеология может получить общемировое значение:"До революции 1918 года (так в документе – Авт.) русский национализм был сугубо российским. За исключением нескольких эксцентричных европейских интеллектуалов 19 века, которые даже тогда заявляли о мистическом предназначении русской силы в разрешении болезней цивилизации, русский национализм не был обращён за пределы России".Т.е., хотя авторы документа это отрицают, Россия виновата не в том, что она коммунистическая, а в том, что она Россия. В этом отношении возникает масса вопросов к людям, которые в советский период имели допуск к этому документу, а позже формулировали внешнюю политику России. Нет, они могли предполагать, что за 40 с лишним лет стратегия США в отношении России изменится… Но не столь же радикально!P.S.: В российских СМИ и социальных сетях частенько цитируют т.н. "план Даллеса". Текст этот – фальшивка, состоящая в основном из надерганных в разных источниках цитат. Прототипом этого "плана" является Директива СНБ 20/1, рассекреченная и опубликованная в 1978 году. Конспирологам, однако, этот документ показался недостаточно красочным. И то сказать – авторы документа тщатся доказать, что они не против России, а просто за демократию. Не тянет на "Протоколы вашингтонских мудрецов".* Как видим не только советология, но и государственные органы США не злоупотребляли официальным названием СССР, полагая его просто исторической формой России.
https://ukraina.ru/20150717/1013687845.html
https://ukraina.ru/20250515/1046010023.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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сша, история, россия, украина, снб, советская власть, цру, война, мир, политика, 1940-е
История, США, История, Россия, Украина, СНБ, Советская власть, ЦРУ, война, мир, политика, 1940-е

"Цели Соединённых Штатов в отношении России*". Директива СНБ 20/1 от 18 августа 1948 года

08:00 18.08.2026
 
© Фото : "Военный альбом"Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин на Потсдамской конференции, 25 июля 1945 года
Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин на Потсдамской конференции, 25 июля 1945 года - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : "Военный альбом"
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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В пропагандистской книге Николая Яковлева "ЦРУ против СССР" автор уподобляет подписанную 18 августа 1948 года Директиву 20/1 СНБ США Директиве 21 ОКВ, более известной как "План "Барбаросса". Сравнение сильное конечно, но вряд ли обоснованное – Директива 20/1 ликвидацию не только российской, но даже советской государственности не предполагала
В чём-то, впрочем, Яковлев прав. В директиве так и написано: "можно было бы заключить (а московские теологи немедленно именно так бы это и проинтерпретировали), что заявление о нашем стремлении к принятию Москвой этих концепций равносильно объявлению нашей задачей свержение Советской власти", но это, якобы, не так (вообще сарказм в официальном документе – это интересно…)
Ну так что мешало увидеть странное совпадение нумерации документов? Или они номера гитлеровской директивы не знали? Скорее всего помешало то, что дальше авторы документа пишут, что США "не должны испытывать чувства вины, работая над разрушением концепций, несовместимых с миром и стабильностью во всём мире", а отказ от этих "концепций" равносилен отказу коммунистов "от основных претензий на существование в качестве особой жизненной силы среди множества мировых идеологических течений". Т.е., цель уничтожения коммунистической идеологии всё же ставилась, но её как бы отрицали…
Впрочем, ладно уже. Раз цели свергать Советскую власть не было, то какие были?
"а. Уменьшить мощь и влияние Москвы до таких пределов, при которых она больше не будет представлять угрозу миру и стабильности международного сообщества;
б. Внести фундаментальные изменения в теорию и практику международных отношений, которых придерживается правительство, находящееся у власти в России".
Пункт "а" сводится к низведению России к уровню стран четвёртого мира, пункт же "б" сводится к навязыванию России внешней политики, которую считают приемлемой США.
Сейчас цели США в отношении России не публикуются (директива 20/1 была опубликована через 30 лет после принятия), но мы будем очень удивлены, если окажется, что они хоть сколько-нибудь заметно отличаются. Как было сказано в предвыборной рекламе Януковича – "Потому что последовательный!"
Потсдамская конференция - РИА Новости, 1920, 17.07.2015
17 июля 2015, 16:15
Потсдам-1945: конец войны и начало эры «высокомерия силы»«Забыты уроки истории: совместная борьба трех великих держав против фашизма, заключительным этапом которой и стала Потсдамская конференция 1945 года», - пишет Валерий Асриян
Кстати, а что не так с российской внешней политикой? Оказывается, лидеры СССР "исповедуют (…) концепции (…) несовместимые с мирным и взаимовыгодным развитием отношений между этим правительством и другими членами международного сообщества". "Концепции" эти следующие:
"(а) Что мирное сосуществование и взаимное сотрудничество суверенных и независимых государств на основе равенства и взаимного уважения иллюзорно и невозможно;
(б) Что конфликты являются основой международной жизни (…);
© Фото : Открытый источникДиректива СНБ США 20/1 "Цели Соединённых Штатов в отношении России"
Директива СНБ США 20/1 Цели Соединённых Штатов в отношении России - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Фото : Открытый источник
Директива СНБ США 20/1 "Цели Соединённых Штатов в отношении России"
(в) Что режимы, не признающие авторитета и идеологического превосходства Москвы, безнравственны и пагубны для прогресса человечества, и долг всех здравомыслящих людей повсеместно добиваться свержения и ослабления таких режимов любыми тактически подходящими методами;
(г) Что в дальней перспективе невозможно сближение интересов коммунистического и некоммунистического мира путем взаимного сотрудничества, эти интересы в основе своей антагонистичны и противоречат друг другу;
(д) Что произвольные индивидуальные контакты между людьми из мира под коммунистическим господством с людьми за пределами этого мира являются злом и не способствуют общему прогрессу человечества".
Потсдамская конференция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
15 мая 2025, 08:28История
Война после 9 мая: операция "Немыслимое"Акт о капитуляции Германии, подписанный поздно вечером 8 мая 1945 года (по берлинскому времени) вступил в силу 9 мая. Война антигитлеровской коалиции против Германии закончилась победой. Но… в истории никогда и ничего не кончается.
Казалось бы, всё это соответствует коммунистической идеологии, тем более – в той форме, в которой она была в конце 1940-х. Но нет.
Во-первых, советские идеологи никогда не отрицали "мирное сосуществование и взаимное сотрудничество суверенных и независимых государств" – если они будут социалистическими. Более того, в 1918-1922 годах то и другое демонстрировалось на примере советских республик, которые потом объединились в СССР.
Во-вторых, советские идеологи не отрицали и возможности мирного сосуществования государств с разным социально-экономическим строем. Обычно эту идеологему связывают с новой концепцией внешней политики, принятой XX съездом КПСС в 1956 году, но на самом деле об этом Ленин писал ещё в сентябре 1916 года: "социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными". Принятие же Сталиным концепции победы социализма в отдельно взятой стране имело следствием подписание соглашений с большинством капиталистических государств.
© кадр из фильма "Ленин в Октябре" / Перейти в фотобанк
© кадр из фильма "Ленин в Октябре"
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А вообще все те же претензии можно высказать в адрес США. Кто как не они руководствуются мыслью о том, что "режимы, не признающие авторитета и идеологического превосходства" (в вопросах демократии) Вашингтона, "безнравственны и пагубны для прогресса человечества"? И, кстати, какую-либо "конвергенцию" демократических и недемократических (по версии Вашингтона) режимов они отрицают – потому что "скрепы"…
Отдельно стоит остановиться на вопросе территориальной целостности СССР. В документе её сохранение под вопрос не ставится. Более того – стоит напомнить, что в 1991 году распад СССР оказался для США неожиданным и даже нежелательным. Достаточно вспомнить выступление президента США Джорджа Буша перед Верховной Радой 1 августа 1991 года.
Исключением была Прибалтика: "Европа поставлена перед фактом возможности сокрушения Москвой этих трёх малых стран, не виновных ни в какой реальной провокации и доказавших способность вести собственные дела прогрессивным образом, не угрожая интересам соседей". Под "прогрессивным образом" очевидно имелись в виду диктатуры Сметоны, Улманиса и Пятса. Двойные стандарты? Не, не слышали…
Выступление Джорджа Буша в Верховной Раде 1 августа 1991 года - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
2 августа, 08:00История
Вашингтон против "самоубийственного национализма" Киева. 35 лет с выступления Дж. Буша в Верховной РадеИстория циклична. Сейчас Запад воюет за разрушение России – так же, как это было 35 лет назад. Но тогда раздавались здравые голоса против развала СССР. Например, призывал сохранить Союз президент США Джордж Буш старший, посетивший Киев 1 августа 1991 года
Отдельно разбирается украинский вопрос, причём авторы документа приходят к не особенно радужным для их украинских "партнёров" выводам:
"Пока украинцы были важным и существенным элементом Российской империи, они не проявили никаких признаков "нации", способной успешно и ответственно нести бремя независимости перед лицом сильнейшего российского противодействия.
Украина не является чётко определённым этническим или географическим понятием. В целом население Украины изначально образовалось в основном из беженцев от русского и польского деспотизма и трудноразличимо в тени русской или польской национальности. Нет чёткой разделительной линии между Россией и Украиной, и установить её затруднительно. Города на украинской территории были в основном русскими и еврейскими. Реальной основой "украинизма" являются "отличия" специфического крестьянского диалекта и небольшая разница в обычаях и фольклоре между районами страны. Наблюдаемая политическая агитация – это в основном дело нескольких романтично настроенных интеллектуалов, которые имеют мало представления об ответственности государственного управления".
© Фото : Открытый источникСтепан Бандера и Андрей Мельник среди участников мероприятия в честь годовщины гибели Евгения Коновальца. Роттердам, 1958 год
Степан Бандера и Андрей Мельник среди участников мероприятия в честь годовщины гибели Евгения Коновальца. Роттердам, 1958 год - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Фото : Открытый источник
Степан Бандера и Андрей Мельник среди участников мероприятия в честь годовщины гибели Евгения Коновальца. Роттердам, 1958 год
Вывод из этого делается следующий:
"Они будут строить свою судьбу в виде какой-то особой связи с великорусским народом. (…) Лучшей из подобных связей будет федерация, при которой Украина будет пользоваться значительной степенью политической и культурной автономии, но не будет независимой в экономическом или военном отношении".
Впрочем, если паче чаяния Украина получит независимость, то США вмешиваться не будут: если независимая Украина "сумеет успешно сохраниться, это означает, что вышеприведённый анализ не верен, и что Украина имеет способность и моральное право на независимый статус".
Следует отметить, что политика США в 1990-е годы в общем-то соответствовала этой логике. Приоритетными были отношения с Россией, Украина же получала поддержку по остаточному принципу, а иногда (как в случае с отказом от ядерного оружия) подвергалась сильному давлению. Да и сейчас отношение к Украине скорее как к временно оккупированной территории, которая всё равно вернётся в состав России, но так, чтобы Россия на её возвращение и переосвоение потратила как можно больше ресурсов.
Празднование Дня независимости Латвии
31 марта 2023, 08:00История
Украина, НАТО и план несостоявшейся ядерной войны
Глобальный же вывод относительно того, что США хотят получить от России, выглядел следующим образом:
"Наша цель – проследить за тем, чтобы (…) никакому режиму на российской территории не было позволено:
(а) Сохранять военные силы в количестве, способном представлять угрозу любому соседнему государству;
(б) Пользоваться такой степенью экономической автаркии, которая позволила бы осуществить восстановление экономического базиса военной мощи без содействия западного мира;
(в) Отказывать в автономии и самоуправлении основным национальным меньшинствам;
(г) Сохранить какое-либо подобие нынешнего железного занавеса".
Специально подчеркнём – никакому. Специально цель заставить Россию отказаться от социализма не ставилась, но при этом рассматривался вопрос о режиме некоммунистическом и делался вывод, что политика в его отношении должна быть такой же.
© ФотоУинстон Черчилль и пистолет-пулемёт Томпсона. Март 1944 года
Уинстон Черчилль и пистолет-пулемёт Томпсона. Март 1944 года - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© Фото
Уинстон Черчилль и пистолет-пулемёт Томпсона. Март 1944 года
Интересно, что при этом отбрасывается предположение о том, что какая-то другая, некоммунистическая, российская идеология может получить общемировое значение:
"До революции 1918 года (так в документе – Авт.) русский национализм был сугубо российским. За исключением нескольких эксцентричных европейских интеллектуалов 19 века, которые даже тогда заявляли о мистическом предназначении русской силы в разрешении болезней цивилизации, русский национализм не был обращён за пределы России".
Т.е., хотя авторы документа это отрицают, Россия виновата не в том, что она коммунистическая, а в том, что она Россия. В этом отношении возникает масса вопросов к людям, которые в советский период имели допуск к этому документу, а позже формулировали внешнюю политику России. Нет, они могли предполагать, что за 40 с лишним лет стратегия США в отношении России изменится… Но не столь же радикально!
Обложка журнала Collier’s, 1951 год - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
27 октября 2025, 08:00История
Ядерная война в картинках и американская демократия для чайниковНа фоне обострения арабо-израильского конфликта пророчество Владимира Жириновского на начале новой мировой войны на Ближнем Востоке приобретает пугающую реалистичность. Правда, совершенно непонятно, как будет выглядеть мировая война – ведь ядерного самоубийства не хочет никто. Обратимся к тому, как её представляли в начале 1950-х
P.S.: В российских СМИ и социальных сетях частенько цитируют т.н. "план Даллеса". Текст этот – фальшивка, состоящая в основном из надерганных в разных источниках цитат. Прототипом этого "плана" является Директива СНБ 20/1, рассекреченная и опубликованная в 1978 году. Конспирологам, однако, этот документ показался недостаточно красочным. И то сказать – авторы документа тщатся доказать, что они не против России, а просто за демократию. Не тянет на "Протоколы вашингтонских мудрецов".
* Как видим не только советология, но и государственные органы США не злоупотребляли официальным названием СССР, полагая его просто исторической формой России.
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08:53Силы ПВО сбили над Россией за ночь почти 800 украинских БПЛА
08:36Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА
08:06Киев использовал спутниковые снимки против России ещё до 2022 года — NYT
08:00"Цели Соединённых Штатов в отношении России*". Директива СНБ 20/1 от 18 августа 1948 года
07:26Массированная атака БПЛА на Подмосковье: есть пострадавшие, повреждён склад Wildberries
06:55ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки
06:30Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией
06:23Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Сочи открыли, Геленджик остаётся закрытым
06:12"Польский рынок рухнет": ещё одна ссора Киева с Варшавой
06:03Силы ПВО сбили в Московском регионе с вечера 180 вражеских БПЛА
06:00"Теперь в Киеве точно никто не спрячется": военный эксперт об усилении ударов и новой армии
05:55Удар по "мосту самоубийц" в Запорожье: когда Россия обрушит мосты через Днепр
05:45"Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу
05:34Пираты, они же каперы: как Евросоюз разрешил себе захватывать российские танкеры и к чему это приведёт
05:30Насонов про изоляцию логистики Украины: "Мы наносим противнику двойной удар"
05:15"Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны
05:03Украина превратится в выжженное поле: эксперты и политики о перспективах страны
05:00"Мы должны подстраховаться": Ераносян о том, как Россия ответит на морскую эскалацию
04:45"Запуск "Искандера" в разы дешевле": эксперт о новой стратегии ракетных ударов России
04:38Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за тревоги по БПЛА
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