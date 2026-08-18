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Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа

Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа - 18.08.2026 Украина.ру

Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа

ВСУ усилили атаки на гражданские объекты энергетики. ВС РФ уничтожают противника и технику. Запад пытается помочь Киеву в ущерб себе

2026-08-18T09:00

2026-08-18T09:00

2026-08-18T09:00

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Вооруженные силы Украины на неделе с 10 по 16 августа резко усилили атаки на российские гражданские объекты энергетики, сделав упор на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов. Как сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, эти целенаправленные удары спровоцировали масштабный коммунальный кризис. В результате перебои с энерго- и водоснабжением затронули сотни тысяч мирных жителей в Херсонской, Запорожской областях и Республике Крым. Наиболее масштабные отключения зафиксированы в Донецкой Народной Республике, где без света остались более 1,2 миллиона абонентов. Также пострадали Брянская область (25 тысяч абонентов), Луганская Народная Республика (25 тысяч) и Запорожская область (23 тысячи). В Брянской области из-за удара по ТЭЦ нарушено теплоснабжение социальных учреждений, а в Крыму из-за атаки на подстанцию "Восточная" без электричества остались 191,6 тысячи жителей семи муниципалитетов. В Херсонской области в таких населенных пунктах, как Каиры, Горностаевка и Заводовка, ситуация оказалась критической: электричество удавалось подавать лишь раз в две недели примерно на сутки.Помимо энергетической инфраструктуры, украинские формирования намеренно били по российским больницам и машинам скорой помощи. В городе Рубежное (ЛНР) вражеский дрон атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, ранив фельдшера и водителя. В Ясиноватой (ДНР) при атаке на лечебное учреждение пострадали трое сотрудников бригады скорой помощи и работник больницы. За прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили по российским территориям не менее 7264 боеприпасов. В их числе были реактивные снаряды РСЗО калибра 122 миллиметра, артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, включая боеприпасы с кассетной частью, а также мины и гранаты. Противник активно применял ударные БПЛА, FPV-дроны и стрелковое оружие. Мирошник подчеркнул, что подавляющее большинство этих вооружений было произведено и поставлено западными соучастниками преступлений киевского режима. Кроме того, боевики использовали беспилотники для дистанционного минирования гражданских объектов и мест массового посещения людей. В Центрально-Городском районе Горловки в ДНР в результате такого минирования пострадал 43-летний мужчина, а в Никитовском районе травмы получили двое подростков. В Севастополе при разминировании территории трагически погибли четверо пиротехников МЧС и охранник объекта, на котором велись работы.Для нанесения максимального урона мирному населению украинские военные массово применяли вооружение со шрапнельной и осколочно-фугасной боевыми частями, совершая преднамеренные удары по густонаселенным районам. Самым атакуемым регионом за минувшую неделю стала Белгородская область, которую ежедневно атаковали до 350 дронов. За семь дней здесь получили ранения 62 мирных жителя, а 15 человек погибли. Тяжелая ситуация с большим числом пострадавших зафиксирована и в других субъектах РФ: в Республике Татарстан погибли 13 человек и 78 были ранены, в Донецкой Народной Республике зафиксировано 10 погибших и 83 раненых, в Запорожской области — девять погибших и 52 раненых, а в Херсонской области погибли девять человек и 41 получил ранения.Успехи ВС РФВ ночь на вторник и утром взрывы гремели в столице Украины и Киевской области, российские военные поразили цели на окраинах Киева. Местные паблики зафиксировали пролет беспилотников в направлении ТЭЦ-6, кроме того, результативный удар был нанесен по объектам в Броварах. Также под огнем оказались цели в Сумской и Одесской областях. В Днепропетровской области ВС РФ нанесли удары по Каменскому (Днепродзержинску), а в Индустриальном районе Харькова местные власти пожаловались на прилет беспилотника по автозаправочной станции. Высокая эффективность ударов зафиксирована во временно оккупированном Запорожье, где после прилетов начались серьезные перебои со светом, местные телеграм-каналы отдельно сообщили о масштабных проблемах с электричеством на правом берегу города.На линии боевого соприкосновения наиболее интенсивные события развиваются сразу на нескольких ключевых участках — от Харьковской области и Донбасса до Запорожского направления. Российские подразделения оказывают давление на оборону ВСУ, расширяя зоны контроля и создавая условия для дальнейших наступательных действий. Одним из важных участков остается Купянская агломерация. Российские подразделения продолжают активные действия в районе Московки и на направлении Соболевки. Поступают сообщения о продвижении российских бойцов в городской застройке и возобновлении интенсивных столкновений за Московку. Смысл действий ВС РФ на этом участке заключается не только в продвижении внутри агломерации. Давление в районе Московки и Соболевки потенциально позволяет воздействовать на маршруты снабжения украинских подразделений и вынуждает командование ВСУ распределять имеющиеся резервы между несколькими угрожающими участками.В случае дальнейшего устойчивого продвижения конфигурация обороны противника вокруг Купянска может существенно осложниться.Продолжается движение и севернее Харькова. Российские подразделения действуют в районах Казачьей Лопани, Гоптовки и Кудиевки. После занятия Кудиевки подразделения ВС РФ закрепляются на новых рубежах и создают условия для дальнейших действий в направлении Казачьей Лопани.На Добропольском направлении российские подразделения ведут тяжелые бои и действуют малыми штурмовыми группами, продвигаясь к городу с востока и юга.Одновременно развивается наступление на Дружковском направлении. Зона действий российских сил расширяется из района Торецка. Продолжаются бои в районе Райского и на подступах к Дружковке.На Краснолиманском направлении продолжается активное применение беспилотных систем. По данным российского военного ведомства, операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили восемь наземных роботизированных комплексов ВСУ.Наземные беспилотники использовались украинскими подразделениями для доставки продовольствия, боеприпасов и топлива на позиции. Уничтожение таких средств снабжения должно осложнить логистику передовых подразделений и поддержать действия российских штурмовых групп.Еще одним важным участком становится Запорожский фронт. Российские источники сообщают об усилении боев в районе Орехова и Новоданиловки. Поступают сведения о действиях российских штурмовых подразделений на южных подступах к Орехову и боях в районе железнодорожной инфраструктуры. Одновременно активные действия продолжаются восточнее города. В сводках российских источников также фигурирует Новосолошино.Разорительная помощь КиевуРади продолжения масштабного спонсирования киевского режима власти ФРГ готовы пойти на беспрецедентное усиление налоговой нагрузки на собственное население и радикальное урезание социальных расходов. Новый проект бюджета Германии предусматривает резкий взлет трат на оборону — с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Еще 11,6 миллиарда евро Берлин напрямую отдаст Украине. Этот прыжок военных расходов оплатят за счет новых займов на рекордные 118,7 миллиарда евро. Но даже при таких долгах в бюджете заранее образовалась "дыра" в 34 миллиарда евро, и закрывать этот дефицит власти ФРГ решили за счет экономии на простых гражданах.Под жесткое сокращение попали ключевые сферы. Финансирование здравоохранения урезают с 21,7 до 14,3 миллиарда евро, а прямые дотации больничным кассам уменьшают на 2 миллиарда, что неизбежно поднимет стоимость медицинских страховок для самих немцев. Бюджет образования уменьшится на 7,1 процента (до 15,4 миллиарда евро), урезаются дотации в пенсионный фонд и родительские пособия, а также полностью ликвидируется инфляционная надбавка к базовому соцпособию. Закрывать последствия такой политики немцам придется и из своего кармана: вводятся новые налоги на пластиковую упаковку и сладкие напитки, акцизы на табак и алкоголь взлетят сразу на 20 процентов, а также полностью отменяется налоговая льгота на продажу криптовалюты. Министр труда ФРГ Барбель Бас, оценивая ситуацию, открыто назвала положение дел с немецким бюджетом "катастрофическим".Финляндия, занимающая, по словам посла России в Хельсинки Павла Кузнецова, пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения, также столкнулась с серьезными внутренними угрозами. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема открыто посетовал на то, что из-за масштабных поставок вооружения Украине его страна рискует остаться без достаточного числа систем противовоздушной обороны для собственной защиты.Серьезные проблемы со снабжением Украины фиксируются и в США, где оборонная сфера начала испытывать острый дефицит базовых компонентов. Из официальных правительственных документов США следует, что американский подрядчик будет вынужден отправлять Киеву боевые машины пехоты Bradley после ремонта в неполной комплектации из-за нехватки необходимых запчастей. Согласно уведомлению командования по контрактам сухопутных войск США, восстановление БМП Bradley модификации M2A2 ODS SA осложнено нехваткой устаревших комплектующих. Часть специализированных деталей больше не производится американской промышленностью либо недоступна из-за проблем с поставщиками.На этом фоне машины будут восстанавливать поэтапно. Сначала Bradley должны довести до состояния, в котором они способны передвигаться, вести огонь и поддерживать связь, после чего технику можно отправлять для дальнейшего использования. Недостающие детали, которые не считаются критичными для выполнения боевых задач, планируется устанавливать позднее. Среди проблемных комплектующих в документе перечислены блоки управления приводом башни и трансмиссией, элементы системы обнаружения целей, осветительные приборы и специализированные крепежные детали. В то же время американский телеканал CNN указывает, что украинские военные испытывают серьезные проблемы с ракетами для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, в связи с чем показали СМИ пустые установки. Взамен журналисты пообещали не разглашать, какие именно модели они видели и где. "Шестнадцать установок системы, которые видели журналисты CNN, имели следы регулярного использования, но, как сказал ее главный инженер, по соображениям безопасности представившийся только по имени Дмитро, он не видел запусков ракет уже шесть недель", — говорится в материале. В репортаже телеканал показал несколько установок без ракет. При этом Дмитро сказал: "У нас ничего нет". По его словам, "есть оборудование, но нет возможности перехватить ни одну ракету". Разрушая собственные экономики, взвинчивая налоги и лишая безопасности своих граждан, страны Запада только продлевают агонию Киева, поставляя ему бракованную и недоукомплектованную технику. В результате колоссальные финансовые вливания и поставки вооружений уходят в пустоту, оставляя Украину с опустошенными системами ПВО, разбитой инфраструктурой и долгами, за которые придется расплачиваться многим поколениям.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, россия, украина, киев, родион мирошник, такер карлсон, вооруженные силы украины, взрыв, удары, всу, вс рф, потери всу, мчс