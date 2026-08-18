https://ukraina.ru/20260818/v-podmoskove-trevoga-po-bpla-tri-aeroporta-zakryty-dlya-poltov-1082575817.html
В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов
В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов - 18.08.2026 Украина.ру
В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) временно закрыты для полётов на фоне объявления в Подмосковье тревоги по БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 18 августа сообщила в своём телеграм-канале
2026-08-18T02:34
2026-08-18T02:34
2026-08-18T02:34
украина.ру
росавиация
россия
московская область
домодедово
внуково
ограничения
аэропорты
аэропорт
опасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101702/22/1017022240_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_913627beaf224fa62f5249964a093071.jpg
Ранее Росавиация объявила, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани."Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 2:22 мск.Полёты в подмосковных аэропортах были закрыты на фоне объявления по всей Московской области "красного уровня" (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
московская область
домодедово
аэропорт
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101702/22/1017022240_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_530868c7a7efcd63517897710b20eb02.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, росавиация, россия, московская область, домодедово, внуково, ограничения, аэропорты, аэропорт, опасность, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Росавиация, Россия, Московская область, Домодедово, Внуково, ограничения, аэропорты, аэропорт, опасность, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины
В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) временно закрыты для полётов на фоне объявления в Подмосковье тревоги по БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 18 августа сообщила в своём телеграм-канале