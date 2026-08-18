В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов - 18.08.2026 Украина.ру
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В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов
В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов - 18.08.2026 Украина.ру
В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) временно закрыты для полётов на фоне объявления в Подмосковье тревоги по БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 18 августа сообщила в своём телеграм-канале
2026-08-18T02:34
2026-08-18T02:34
украина.ру
росавиация
россия
московская область
домодедово
внуково
ограничения
аэропорты
аэропорт
опасность
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Ранее Росавиация объявила, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани."Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 2:22 мск.Полёты в подмосковных аэропортах были закрыты на фоне объявления по всей Московской области "красного уровня" (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Росавиация, Россия, Московская область, Домодедово, Внуково, ограничения, аэропорты, аэропорт, опасность, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины

В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов

02:34 18.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) временно закрыты для полётов на фоне объявления в Подмосковье тревоги по БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 18 августа сообщила в своём телеграм-канале
Ранее Росавиация объявила, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
"Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 2:22 мск.
Полёты в подмосковных аэропортах были закрыты на фоне объявления по всей Московской области "красного уровня" (тревоги) по БПЛА.
Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов.
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