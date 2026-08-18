https://ukraina.ru/20260818/v-podmoskove-trevoga-po-bpla-tri-aeroporta-zakryty-dlya-poltov-1082575817.html

В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов

В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов - 18.08.2026 Украина.ру

В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) временно закрыты для полётов на фоне объявления в Подмосковье тревоги по БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 18 августа сообщила в своём телеграм-канале

2026-08-18T02:34

2026-08-18T02:34

2026-08-18T02:34

украина.ру

росавиация

россия

московская область

домодедово

внуково

ограничения

аэропорты

аэропорт

опасность

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Ранее Росавиация объявила, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани."Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 2:22 мск.Полёты в подмосковных аэропортах были закрыты на фоне объявления по всей Московской области "красного уровня" (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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