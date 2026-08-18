https://ukraina.ru/20260818/ukraina-prevratitsya-v-vyzhzhennoe-pole-eksperty-i-politiki-o-perspektivakh-strany-1082556306.html

Украина превратится в выжженное поле: эксперты и политики о перспективах страны

Украина превратится в выжженное поле: эксперты и политики о перспективах страны - 18.08.2026 Украина.ру

Украина превратится в выжженное поле: эксперты и политики о перспективах страны

В украинском экспертном сообществе обсуждают, какие последствия повлечёт наращивание киевским режимом атак на российские логистические центры, склады и НПЗ,... Украина.ру, 18.08.2026

2026-08-18T05:03

2026-08-18T05:03

2026-08-18T05:03

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украина

россия

киев

николай стариков

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сбу

нпз

вооруженные силы украины

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В украинском экспертном сообществе обсуждают, какие последствия повлечёт наращивание киевским режимом атак на российские логистические центры, склады и НПЗ, вызовет ли это революционную ситуацию в России – как на это, возможно, рассчитывают планировщики.Но вряд ли эти планировщики и стратеги – украинские: они прекрасно понимают, что такие удары в глубину РФ могут возыметь совершенно другой эффект, считает военный эксперт, полковник СБУ в отставке Иван Стариков.По его словам, никакие удары по Wildberries не приведут к расколу общества в России. Напротив, это приведёт к его сплочению."Для этого знать надо историю России", – пояснил эксперт в эфире канала "Сейчас".Он добавил, что, возможно, и в России рассчитывают на расшатывание украинского общества вследствие разрушения логистических центров – и тоже зря.Что касается ударов ВСУ в глубину России, их эффективность не очень-то высока – 1-3%, а если говорить о Москве и Московской области, то меньше одного процента, сказал Стариков, пояснив, что "это экономика войны", нужно смотреть, сколько было запущено ракет и дронов – и сколько из них долетели до целей.Эксперт подчеркнул, что кампания эта довольно дорогостоящая, хотя Украина (киевский режим – ред.) воюет не на свои, деньги дает Европа. Конечно, и противодействие таким налётам обходится в копеечку. Удары, тем не менее, наносятся.Но уязвимость Украины – в другом, и это часто упускают из вида те, кто рассчитывает расшатать Россию. Проявляется эта уязвимость, в частности, в том, как идёт силовая мобилизация, как действуют военкомы и полиция при отлове своих же сограждан.Как отметил украинский политик и юрист Денис Невядомский, "беда в том, что на Украине изначально был заключён "такой социальный договор, в котором государство и общество являются врагами". Майдан этого не исправил, общество просто "заменили соросовским суррогатом" – на карьеру могут рассчитывать лишь активисты неправительственных организаций, НГО (калька с английского NGO – Non-Governmental Organization) и грантополучатели."Реальное же общество, реальные люди… они были оттеснены в тень", – сказал политик в эфире интернет-канала Politeka, добавив: если человек не состоит в этих соросовских структурах, не связан с ними, он "не имеет никакой перспективы".Невядомский отметил, что на Украине происходит, по сути, реализация антиутопии Джорджа Оруэлла "1984": реальное общество, обычные люди низведены на уровень не влияющих ни на что и ни на что не претендующих "пролов". Вообще, книгу Оруэлла стоит сейчас перечитать.Впрочем, Украина – всё же не Океания, многие украинские "пролы" с отведённой им государством участью не готовы смириться (о чём свидетельствуют множащиеся случаи сопротивления военкомам и массовое бегство из ВСУ и из страны). Они ещё скажут свое слово.В свою очередь Стариков полагает, что острая проблема с добровольцами и с мобилизацией на Украине связана с тем, что уже "никто не понимает политической цели войны". Он признал, что и сам тоже не понимает, зачем продолжать войну – свою государственность, суверенитет и политическую систему Украина сохранила, то есть политическая цель достигнута.А утраченные Киевом территории – они, по мнению украинского эксперта, "вернутся в среднесрочной перспективе" (каким именно образом вернутся, эксперт не уточнил)."Вот это политическая цель, всё. А дальше что? Дальше это продолжается, почему переговоров нет? Принуждение к миру? Такого не бывает… Дипломатию по громкоговорителю не ведут", – сказал Стариков.Он предположил, что российская армия будет продолжать выбивать подвижной состав и усиливать морскую блокаду, затем перейдут к перекрытию сухопутной границы, всё это осуществляется и будет осуществляться и дальше не под влиянием каких-то эмоций, но в плановом порядке.Реализация такого плана будет иметь ощутимые последствия. На Украине опасаются, что грядущей зимой может быть обесточен и оставлен без тепла Киев. Как заявил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, зимой температура в квартирах киевлян может быть низкой, поскольку получившие повреждения ТЭЦ, обеспечивающие теплом районы столицы, к отопительному сезону смогут быть восстановлены лишь на 50-70%.Он также предупредил, что есть вероятность введения в зимний период графиков подачи газа в стране, это будет зависеть от интенсивности ударов ВС РФ."Это не чьи-то фантазии… это, к сожалению, нормальная практика в случае кризисной ситуации", – приводит слова эксперта издание "Страна.ua".А экс-глава госкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в эфире "Украинского радио", что децентрализованная генерация, призванная заменить поврежденные ТЭЦ, не спасёт страну, поскольку темпы её развертывания слишком медленные.Популярный на Украине Telegram-канал "Резидент" предостерегает: "Если курс не изменится, после зимы Украина рискует получить не просто повреждённую инфраструктуру, а целые территории с разрушенной энергетикой, промышленностью и нормальной системой жизнеобеспечения, где поддерживать полноценную жизнь станет невозможно, а страна превратится в выжженное поле".По мнению авторов канала, когда государство продолжает повышать ставки, зная, что не способно защитить свою территорию, это уже не стратегия победы – "это стратегия политического выживания Зеленского за счёт стратегического ресурса и будущего страны".

https://ukraina.ru/20260817/ukraine-voevat-esch-desyat-let-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-mire-1082533322.html

https://ukraina.ru/20260814/smertnyy-prigovor-dlya-ukrainy-eksperty-i-politiki-o-tom-kuda-zavedt-voyna-1082455304.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, киев, николай стариков, юрий корольчук, владимир зеленский, сбу, нпз, вооруженные силы украины