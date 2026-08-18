Украина превратится в выжженное поле: эксперты и политики о перспективах страны - 18.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260818/ukraina-prevratitsya-v-vyzhzhennoe-pole-eksperty-i-politiki-o-perspektivakh-strany-1082556306.html
Украина превратится в выжженное поле: эксперты и политики о перспективах страны
Украина превратится в выжженное поле: эксперты и политики о перспективах страны - 18.08.2026 Украина.ру
Украина превратится в выжженное поле: эксперты и политики о перспективах страны
В украинском экспертном сообществе обсуждают, какие последствия повлечёт наращивание киевским режимом атак на российские логистические центры, склады и НПЗ,... Украина.ру, 18.08.2026
2026-08-18T05:03
2026-08-18T05:03
эксклюзив
украина
россия
киев
николай стариков
юрий корольчук
владимир зеленский
сбу
нпз
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082552721_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_2aa55b148962d681345011b8daa2c6b2.jpg
В украинском экспертном сообществе обсуждают, какие последствия повлечёт наращивание киевским режимом атак на российские логистические центры, склады и НПЗ, вызовет ли это революционную ситуацию в России – как на это, возможно, рассчитывают планировщики.Но вряд ли эти планировщики и стратеги – украинские: они прекрасно понимают, что такие удары в глубину РФ могут возыметь совершенно другой эффект, считает военный эксперт, полковник СБУ в отставке Иван Стариков.По его словам, никакие удары по Wildberries не приведут к расколу общества в России. Напротив, это приведёт к его сплочению."Для этого знать надо историю России", – пояснил эксперт в эфире канала "Сейчас".Он добавил, что, возможно, и в России рассчитывают на расшатывание украинского общества вследствие разрушения логистических центров – и тоже зря.Что касается ударов ВСУ в глубину России, их эффективность не очень-то высока – 1-3%, а если говорить о Москве и Московской области, то меньше одного процента, сказал Стариков, пояснив, что "это экономика войны", нужно смотреть, сколько было запущено ракет и дронов – и сколько из них долетели до целей.Эксперт подчеркнул, что кампания эта довольно дорогостоящая, хотя Украина (киевский режим – ред.) воюет не на свои, деньги дает Европа. Конечно, и противодействие таким налётам обходится в копеечку. Удары, тем не менее, наносятся.Но уязвимость Украины – в другом, и это часто упускают из вида те, кто рассчитывает расшатать Россию. Проявляется эта уязвимость, в частности, в том, как идёт силовая мобилизация, как действуют военкомы и полиция при отлове своих же сограждан.Как отметил украинский политик и юрист Денис Невядомский, "беда в том, что на Украине изначально был заключён "такой социальный договор, в котором государство и общество являются врагами". Майдан этого не исправил, общество просто "заменили соросовским суррогатом" – на карьеру могут рассчитывать лишь активисты неправительственных организаций, НГО (калька с английского NGO – Non-Governmental Organization) и грантополучатели."Реальное же общество, реальные люди… они были оттеснены в тень", – сказал политик в эфире интернет-канала Politeka, добавив: если человек не состоит в этих соросовских структурах, не связан с ними, он "не имеет никакой перспективы".Невядомский отметил, что на Украине происходит, по сути, реализация антиутопии Джорджа Оруэлла "1984": реальное общество, обычные люди низведены на уровень не влияющих ни на что и ни на что не претендующих "пролов". Вообще, книгу Оруэлла стоит сейчас перечитать.Впрочем, Украина – всё же не Океания, многие украинские "пролы" с отведённой им государством участью не готовы смириться (о чём свидетельствуют множащиеся случаи сопротивления военкомам и массовое бегство из ВСУ и из страны). Они ещё скажут свое слово.В свою очередь Стариков полагает, что острая проблема с добровольцами и с мобилизацией на Украине связана с тем, что уже "никто не понимает политической цели войны". Он признал, что и сам тоже не понимает, зачем продолжать войну – свою государственность, суверенитет и политическую систему Украина сохранила, то есть политическая цель достигнута.А утраченные Киевом территории – они, по мнению украинского эксперта, "вернутся в среднесрочной перспективе" (каким именно образом вернутся, эксперт не уточнил)."Вот это политическая цель, всё. А дальше что? Дальше это продолжается, почему переговоров нет? Принуждение к миру? Такого не бывает… Дипломатию по громкоговорителю не ведут", – сказал Стариков.Он предположил, что российская армия будет продолжать выбивать подвижной состав и усиливать морскую блокаду, затем перейдут к перекрытию сухопутной границы, всё это осуществляется и будет осуществляться и дальше не под влиянием каких-то эмоций, но в плановом порядке.Реализация такого плана будет иметь ощутимые последствия. На Украине опасаются, что грядущей зимой может быть обесточен и оставлен без тепла Киев. Как заявил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, зимой температура в квартирах киевлян может быть низкой, поскольку получившие повреждения ТЭЦ, обеспечивающие теплом районы столицы, к отопительному сезону смогут быть восстановлены лишь на 50-70%.Он также предупредил, что есть вероятность введения в зимний период графиков подачи газа в стране, это будет зависеть от интенсивности ударов ВС РФ."Это не чьи-то фантазии… это, к сожалению, нормальная практика в случае кризисной ситуации", – приводит слова эксперта издание "Страна.ua".А экс-глава госкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в эфире "Украинского радио", что децентрализованная генерация, призванная заменить поврежденные ТЭЦ, не спасёт страну, поскольку темпы её развертывания слишком медленные.Популярный на Украине Telegram-канал "Резидент" предостерегает: "Если курс не изменится, после зимы Украина рискует получить не просто повреждённую инфраструктуру, а целые территории с разрушенной энергетикой, промышленностью и нормальной системой жизнеобеспечения, где поддерживать полноценную жизнь станет невозможно, а страна превратится в выжженное поле".По мнению авторов канала, когда государство продолжает повышать ставки, зная, что не способно защитить свою территорию, это уже не стратегия победы – "это стратегия политического выживания Зеленского за счёт стратегического ресурса и будущего страны".
https://ukraina.ru/20260817/ukraine-voevat-esch-desyat-let-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-mire-1082533322.html
https://ukraina.ru/20260814/smertnyy-prigovor-dlya-ukrainy-eksperty-i-politiki-o-tom-kuda-zavedt-voyna-1082455304.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082552721_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_30bce7aa60b0b81fcae09af078f6cc2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, киев, николай стариков, юрий корольчук, владимир зеленский, сбу, нпз, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Николай Стариков, Юрий Корольчук, Владимир Зеленский, СБУ, НПЗ, Вооруженные силы Украины

Украина превратится в выжженное поле: эксперты и политики о перспективах страны

05:03 18.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать в
ДзенTelegram
Андрей Лубенский
Автор Украина.РУ
Все материалы
В украинском экспертном сообществе обсуждают, какие последствия повлечёт наращивание киевским режимом атак на российские логистические центры, склады и НПЗ, вызовет ли это революционную ситуацию в России – как на это, возможно, рассчитывают планировщики.
Но вряд ли эти планировщики и стратеги – украинские: они прекрасно понимают, что такие удары в глубину РФ могут возыметь совершенно другой эффект, считает военный эксперт, полковник СБУ в отставке Иван Стариков.
По его словам, никакие удары по Wildberries не приведут к расколу общества в России. Напротив, это приведёт к его сплочению.
"Для этого знать надо историю России", – пояснил эксперт в эфире канала "Сейчас".
Он добавил, что, возможно, и в России рассчитывают на расшатывание украинского общества вследствие разрушения логистических центров – и тоже зря.
Что касается ударов ВСУ в глубину России, их эффективность не очень-то высока – 1-3%, а если говорить о Москве и Московской области, то меньше одного процента, сказал Стариков, пояснив, что "это экономика войны", нужно смотреть, сколько было запущено ракет и дронов – и сколько из них долетели до целей.
Эксперт подчеркнул, что кампания эта довольно дорогостоящая, хотя Украина (киевский режим – ред.) воюет не на свои, деньги дает Европа. Конечно, и противодействие таким налётам обходится в копеечку. Удары, тем не менее, наносятся.
Но уязвимость Украины – в другом, и это часто упускают из вида те, кто рассчитывает расшатать Россию. Проявляется эта уязвимость, в частности, в том, как идёт силовая мобилизация, как действуют военкомы и полиция при отлове своих же сограждан.
Боевики ВСУ умоляют журналистов не писать о провалах ПВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
Вчера, 05:33
"Украине воевать ещё десять лет". Эксперты и политики о войне и миреВ украинском экспертном сообществе обсуждают, почему политики и военные в своих речах вдруг начали всё чаще призывать сограждан беречь себя. И думают над тем, каким образом нормальным людям можно в создавшихся условиях последовать этому совету
Как отметил украинский политик и юрист Денис Невядомский, "беда в том, что на Украине изначально был заключён "такой социальный договор, в котором государство и общество являются врагами". Майдан этого не исправил, общество просто "заменили соросовским суррогатом" – на карьеру могут рассчитывать лишь активисты неправительственных организаций, НГО (калька с английского NGO – Non-Governmental Organization) и грантополучатели.
"Реальное же общество, реальные люди… они были оттеснены в тень", – сказал политик в эфире интернет-канала Politeka, добавив: если человек не состоит в этих соросовских структурах, не связан с ними, он "не имеет никакой перспективы".
Невядомский отметил, что на Украине происходит, по сути, реализация антиутопии Джорджа Оруэлла "1984": реальное общество, обычные люди низведены на уровень не влияющих ни на что и ни на что не претендующих "пролов". Вообще, книгу Оруэлла стоит сейчас перечитать.
Впрочем, Украина – всё же не Океания, многие украинские "пролы" с отведённой им государством участью не готовы смириться (о чём свидетельствуют множащиеся случаи сопротивления военкомам и массовое бегство из ВСУ и из страны). Они ещё скажут свое слово.
В свою очередь Стариков полагает, что острая проблема с добровольцами и с мобилизацией на Украине связана с тем, что уже "никто не понимает политической цели войны". Он признал, что и сам тоже не понимает, зачем продолжать войну – свою государственность, суверенитет и политическую систему Украина сохранила, то есть политическая цель достигнута.
А утраченные Киевом территории – они, по мнению украинского эксперта, "вернутся в среднесрочной перспективе" (каким именно образом вернутся, эксперт не уточнил).
"Вот это политическая цель, всё. А дальше что? Дальше это продолжается, почему переговоров нет? Принуждение к миру? Такого не бывает… Дипломатию по громкоговорителю не ведут", – сказал Стариков.
Он предположил, что российская армия будет продолжать выбивать подвижной состав и усиливать морскую блокаду, затем перейдут к перекрытию сухопутной границы, всё это осуществляется и будет осуществляться и дальше не под влиянием каких-то эмоций, но в плановом порядке.
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
14 августа, 05:03
Смертный приговор для Украины. Эксперты и политики о том, куда заведёт войнаВ экспертном сообществе обсуждают, чем чревато для Украины продолжение войны и новая эскалация. И приходят к выводу, что для страны это может означать смертный приговор
Реализация такого плана будет иметь ощутимые последствия. На Украине опасаются, что грядущей зимой может быть обесточен и оставлен без тепла Киев. Как заявил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, зимой температура в квартирах киевлян может быть низкой, поскольку получившие повреждения ТЭЦ, обеспечивающие теплом районы столицы, к отопительному сезону смогут быть восстановлены лишь на 50-70%.
Он также предупредил, что есть вероятность введения в зимний период графиков подачи газа в стране, это будет зависеть от интенсивности ударов ВС РФ.
"Это не чьи-то фантазии… это, к сожалению, нормальная практика в случае кризисной ситуации", – приводит слова эксперта издание "Страна.ua".
А экс-глава госкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в эфире "Украинского радио", что децентрализованная генерация, призванная заменить поврежденные ТЭЦ, не спасёт страну, поскольку темпы её развертывания слишком медленные.
Популярный на Украине Telegram-канал "Резидент" предостерегает: "Если курс не изменится, после зимы Украина рискует получить не просто повреждённую инфраструктуру, а целые территории с разрушенной энергетикой, промышленностью и нормальной системой жизнеобеспечения, где поддерживать полноценную жизнь станет невозможно, а страна превратится в выжженное поле".
По мнению авторов канала, когда государство продолжает повышать ставки, зная, что не способно защитить свою территорию, это уже не стратегия победы – "это стратегия политического выживания Зеленского за счёт стратегического ресурса и будущего страны".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияКиевНиколай СтариковЮрий КорольчукВладимир ЗеленскийСБУНПЗВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу
05:34Пираты, они же каперы: как Евросоюз разрешил себе захватывать российские танкеры и к чему это приведёт
05:30Насонов про изоляцию логистики Украины: "Мы наносим противнику двойной удар"
05:15"Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны
05:03Украина превратится в выжженное поле: эксперты и политики о перспективах страны
05:00"Мы должны подстраховаться": Ераносян о том, как Россия ответит на морскую эскалацию
04:45"Запуск "Искандера" в разы дешевле": эксперт о новой стратегии ракетных ударов России
04:38Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за тревоги по БПЛА
04:30Эксперт: "Мы контролируем все торговые маршруты Украины" — Россия перекрывает поставки ВСУ
04:25Силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт
04:02Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз
03:22На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА
03:08ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР
02:45Вторая волна: силы ПВО сбили ещё шесть БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
02:34В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов
02:11На символических минимумах: вложения России в ценные бумаги США в июне снизились
01:40В ДНР рассказали о погибших и раненых от атак ВСУ за неделю
01:18"Вместе за справедливый миропорядок": Лавров поздравил главу МИД КНДР с Днём освобождения Родины
00:37Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов
00:12В Одессе сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и пытались скрыть улики
Лента новостейМолния