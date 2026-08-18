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"Теперь в Киеве точно никто не спрячется": военный эксперт об усилении ударов и новой армии

"Теперь в Киеве точно никто не спрячется": военный эксперт об усилении ударов и новой армии - 18.08.2026 Украина.ру

"Теперь в Киеве точно никто не спрячется": военный эксперт об усилении ударов и новой армии

Мы перестали оглядываться и в полную силу используем свои возможности — это главное изменение в действиях России. Производство ракет опережает НАТО в разы, и к зиме это принесет результат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-08-18T06:00

2026-08-18T06:00

2026-08-18T06:00

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Отвечая на вопрос о том, станет ли российская армия к следующему году принципиально иной, Насонов подтвердил это и рассказал о качественных изменениях.Насонов заявил, что российская армия кардинально меняется уже сейчас. "Количество наших прилетов и попаданий с каждым месяцем будет выше. Возможность вести разведку у нас теперь значительно выросла. И самое главное, что изменился характер наших действий. Мы перестали оглядываться по сторонам и бояться. Мы теперь почти в полную силу используем наши возможности", — отметил полковник.По данным Насонова, производство ракет в России растет, и за неделю выпускается больше ракет, чем все страны НАТО производят за месяц. Он подчеркнул, что это отставание настолько велико, что эффект от его применения будет значительным.Аналитик подчеркнул, что результатом этих изменений станет преобразование фронта. "Вы правильно сказали, что в следующем году армия будет совсем другой. Я бы даже сказал, что уже ближе к зиме театр военных действий преобразуется. Теперь в Киеве уже точно никто и ничто не спрячется", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Киев получить от Маска официальный доступ к "Старлинку" для ударов по российской территории — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

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