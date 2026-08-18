СК РФ расследует дела о терактах ВСУ в Московской и Запорожской областях - 18.08.2026 Украина.ру
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СК РФ расследует дела о терактах ВСУ в Московской и Запорожской областях
СК РФ расследует дела о терактах ВСУ в Московской и Запорожской областях - 18.08.2026 Украина.ру
СК РФ расследует дела о терактах ВСУ в Московской и Запорожской областях
Возбуждены уголовные дела о террористических актах ВСУ в Московской области и Запорожье. Об этом 18 августа заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2026-08-18T11:14
2026-08-18T11:14
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военные преступления
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Уголовные дела по фактам террористических актов, совершенных вооруженными формированиями Украины (ВФУ) на территории Московской и Запорожской областей, возбуждены ГСУ СК РФ."Как и прежде, украинские боевики проявляют особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты", - констатировали в ведомстве.По данным Следкома, в ночь на 18 августа в Московской области в результате массированной атаки ВФУ с применением беспилотных летательных аппаратов пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя. Кроме того, на территории Московского региона повреждения получили различные объекты гражданской инфраструктуры.Утром 18 августа украинские БПЛА нанесли удар вблизи остановки общественного транспорта в городе Энергодаре Запорожской области, где находилось большое количество людей, ожидавших автобус. В результате не менее 16 человек пострадали и один погиб."На местах происшествий работают оперативные службы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в СК РФ.Там заверили, что ведомство проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего. "Лица, причастные к этим террористическим актам, будут привлечены к уголовной ответственности", - сказано в официальном сообщении.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запорожская область, московская область, ск рф, вооруженные силы украины, украина.ру, мирные жители, военные преступления, всу, атака бпла, новые регионы
Новости, Россия, Запорожская область, Московская область, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, мирные жители, Военные преступления, ВСУ, атака БПЛА, Новые регионы

СК РФ расследует дела о терактах ВСУ в Московской и Запорожской областях

11:14 18.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Возбуждены уголовные дела о террористических актах ВСУ в Московской области и Запорожье. Об этом 18 августа заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Уголовные дела по фактам террористических актов, совершенных вооруженными формированиями Украины (ВФУ) на территории Московской и Запорожской областей, возбуждены ГСУ СК РФ.
"Как и прежде, украинские боевики проявляют особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты", - констатировали в ведомстве.
По данным Следкома, в ночь на 18 августа в Московской области в результате массированной атаки ВФУ с применением беспилотных летательных аппаратов пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя. Кроме того, на территории Московского региона повреждения получили различные объекты гражданской инфраструктуры.

Утром 18 августа украинские БПЛА нанесли удар вблизи остановки общественного транспорта в городе Энергодаре Запорожской области, где находилось большое количество людей, ожидавших автобус. В результате не менее 16 человек пострадали и один погиб.

"На местах происшествий работают оперативные службы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в СК РФ.
Там заверили, что ведомство проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.
"Лица, причастные к этим террористическим актам, будут привлечены к уголовной ответственности", - сказано в официальном сообщении.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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