https://ukraina.ru/20260708/voyna-dlya-sammita-nato-ssha-udarili-po-iranu-i-poluchili-otvet-1081199773.html

Война для саммита НАТО. США ударили по Ирану и получили ответ

Война для саммита НАТО. США ударили по Ирану и получили ответ - 09.07.2026 Украина.ру

Война для саммита НАТО. США ударили по Ирану и получили ответ

Соединенные Штаты Америки снова ударили по территории Исламской Республики Иран, нарушив условия меморандума о взаимопонимании, подписанном представителями Вашингтона и Тегерана на переговорах в Швейцарии.

2026-07-08T12:07

2026-07-08T12:07

2026-07-09T12:24

эксклюзив

нато

иран

сша

пентагон

белый дом

али хаменеи

дональд трамп

израиль

биньямин нетаньяху

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По данным Пентагона, американские агрессоры выпустили сегодня ночью около восьмидесяти ракет. Они атаковали портовые города Бендер-Махшехр и Бендер-Аббас, пытались поразить с воздуха скоростные патрульные катера Корпуса стражей исламской революции, а также обстреляли остров Харк, где осуществляется добыча и переработка иранской нефти.Заместитель главы министерства иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади отметил, что иранцы заблаговременно готовились к возможным американским атакам, не доверяя Белому дому, который в принципе не способен соблюдать дипломатические договоренности.Иранские военные пообещали дать агрессорам немедленный вооруженный ответ. Они отчитались об уничтожении тяжелого ударного беспилотника MQ-9A Reaper, сбитого над Ормузским проливом, а затем сообщили об ответной атаке по американским военным объектам в Персидском заливе. А ближневосточные информационные агентства сообщают о взрывах в штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне и на американской авиабазе Аль-Салем в Кувейте, куда снова прилетели иранские ракеты и дроны,Вашингтон возобновил войну под предлогом защиты судоходства в Ормузском проливе. Согласно заявлениям Пентагона Иран якобы атаковал в последние дни проходящие через Ормуз коммерческие суда – включая танкер Al Rekayyat, следовавший под флагом Маршалловых островов, танкер Wedyan под флагом Саудовской Аравии и танкер Cyprus Prosperity под флагом ЛиберииОднако, по данным мониторинговых источников, иностранные суда без проблем проходят через пролив по согласованию с Ираном и Оманом, выплачивая за это транзитную пошлину. Это обстоятельство, которое наглядно демонстрирует иранский контроль над Ормузским проливом, категорически не устраивает американцев. А нападение на танкеры могло быть подстроенной провокацией, которую использовали в качестве предлога для новых бомбардировок Ирана.Возобновление конфликта не сулит Трампу ничего, кроме новых проблем в экономике, которые усугубят неизбежное поражение Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах.Мировые цены на нефть сразу пошли вверх, что приведет к подорожанию бензина на американских бензоколонках. Недовольство войной в Персидском заливе становится в Соединенных Штатах общим трендом, который разделяет электорат республиканцев и демократов. Потому что избиратели не понимают смысла американской авантюры, считая этот конфликт серьезным провалом."В последних опросах половина американцев недовольна зацикленностью Белого дома на внешней политике. Война с Ираном остаётся крайне непопулярной, как и перспективы её возобновления. Большинство американцев уверены, что конфликт противоречит интересам США, а Трамп так и не смог добиться своих заявленных целей. Ракетная программа Ирана остаётся целой и невредимой, что и показали недавние очередные удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне.Пентагону же теперь приходится всерьёз рассматривать возможность релокации баз из Персидского залива и перегруппировку на более выгодные позиции. Хотя бы туда, где по ним не смогут ежедневно бить дешёвые иранские дроны. При этом спорадические удары США по побережью Ирана не привели к какому-то ощутимому эффекту – взять под контроль Ормуз американцы не смогли", – пишет об этом американист Малек Дудаков.Тем не менее, Трамп все-таки решился снова атаковать Иран. Эксперты полагают, что в Белом доме пытаются перебить значительный медийный эффект, который оказали в эти дни похороны погибшего имама Али Хаменеи. Мировые новостные агентства транслировали многолюдные демонстрации в Тегеране, Мешхеде и Куме, в которых приняли участие несколько миллионов жителей Исламской Республики. Это показывает, что американско-израильские бомбардировки привели к внутренней консолидации иранского общества. И даже Трамп проговорился журналистам о том, что смотрел кадры с плачущими над гробом Хаменеи иранцами.Еще одной причиной ракетной атаки стал проходящий в Турции саммит НАТО. Белый дом не оставляет попыток втянуть Европу в полномасштабную войну с Ираном, делая ее фактической соучастницей сегодняшних ударов по Исламской Республике. А европейцы торгуются в Трампом, рассчитывая обменять свою поддержку на активизацию американского участия в конфликте на Украине.Тем не менее, агрессия в Персидском заливе бьет по европейской экономике еще сильнее, чем по экономике США. "Безответственная война Трампа против Ирана сократила вдвое экономическое восстановление, которого мы ожидали в этом году. Эта война обходится Германии в большие деньги", – эмоционально заявил вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль. А попытка послать свои войска в Ормузский пролив неизбежно закончилась бы для европейцев большими потерями в результате военного ответа иранцев.Главным фактором, мешающим урегулированию ближневосточного кризиса, остается позиция Тель-Авива. Израильские войска продолжают оккупацию Южного Ливана и систематически бомбят ливанские города. Это препятствует достижению мирных договоренностей между Исламской Республикой и США – поскольку Иран требует от Трампа остановить Беньямина Нетаньяху, который строит свою политику на постоянных ударах по территории сопредельных стран. Но действия Нетаньяху усиливают международную изоляцию Израиля, которая грозит ему прекращением безграничной военной помощи от Брюсселя и Вашингтона."Израиль настаивает на собственной абсолютной безопасности, и это означает абсолютную небезопасность для всех остальных стран Западной Азии. Поддержка Соединённых Штатов позволяла Израилю безнаказанно бомбить, обстреливать и уничтожать потенциальных противников в регионе. Однако сейчас атаки против Ирана спровоцировали эффективные ответные действия. Израиль утратил иммунитет от разрушительных ответных ударов. Тем временем грубые нарушения Израилем норм международного права и элементарных человеческих приличий продолжают усиливать неприязнь к нему среди все более молодых поколений населения США, включая американских евреев. Обвинения Израиля в том, что критика его политики якобы равносильна антисемитизму, утратили действенность. Израиль превращается в международного изгоя" – пишет американский дипломат Чез Фримен на страницах журнала "Россия в глобальной политике".Война в Персидском заливе не кончилась – США будут периодически возобновлять этот конфликт исходя из текущих интересов администрации Трампа. Но уже очевидно, что коллективной Запад понес в этой войне ощутимое стратегическое поражение с далеко идущими последствиями для планеты.Другие подробности того, что происходит в Персидском заливе и последствия этого - в статье Олега Хавича "Энергетические войны: Страны Персидского залива наращивают поставки нефти, а в США проблемы с резервом"

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эксклюзив, нато, иран, сша, пентагон, белый дом, али хаменеи, дональд трамп, израиль, биньямин нетаньяху, мир без границ