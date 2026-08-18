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Омбудсмен Лантратова рассказала о сложностях в переговорах по обмену пленными
Омбудсмен Лантратова рассказала о сложностях в переговорах по обмену пленными - 18.08.2026 Украина.ру
Омбудсмен Лантратова рассказала о сложностях в переговорах по обмену пленными
Переговоры с Киевом по проведению обменов пленными идут непросто, Украина не всегда забирает своих граждан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в эфире Первого канала
2026-08-18T11:27
2026-08-18T11:27
2026-08-18T11:27
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"Сложные переговоры, честно скажу, ведутся, потому что украинская сторона не всегда берет всех тех, кого мы им предлагаем", - сказала Лантратова.Омбудсмен отметила, что Россия передает Киеву согласованные списки, однако украинская сторона в некоторых случаях отказывается забирать этих людей и пытается диктовать условия.На прошлой неделе бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, что Владимир Зеленский стремится забирать из российского плена только убежденных неонацистов, которые пригодятся киевскому режиму в тылу для запугивания гражданского населения или повторного возвращения в боевые части. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что киевскому режиму вообще невыгодно возвращение людей, поэтому он намеренно затягивает обмен, торгуется и тянет время, в то время как Россия готова проводить обмены ежедневно. Подробнее - в материале Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, владимир олейник, владимир зеленский, верховная рада, госдума, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Олейник, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Госдума, Украина.ру
Омбудсмен Лантратова рассказала о сложностях в переговорах по обмену пленными
Переговоры с Киевом по проведению обменов пленными идут непросто, Украина не всегда забирает своих граждан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в эфире Первого канала
"Сложные переговоры, честно скажу, ведутся, потому что украинская сторона не всегда берет всех тех, кого мы им предлагаем", - сказала Лантратова.
Омбудсмен отметила, что Россия передает Киеву согласованные списки, однако украинская сторона в некоторых случаях отказывается забирать этих людей и пытается диктовать условия.
"Раненых - давайте менять раненых на раненых, осужденных, кого хочет Украина - им же в первую очередь важна определенная категория людей, которые совершили наибольшее количество преступлений. Постоянно эти условия усложняют проведение переговоров, но мы все-таки ждем и настаиваем, потому что для нас очень важно вернуть домой наших ребят", - подчеркнула она.
На прошлой неделе бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, что Владимир Зеленский стремится забирать из российского плена только убежденных неонацистов, которые пригодятся киевскому режиму в тылу для запугивания гражданского населения или повторного возвращения в боевые части.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что киевскому режиму вообще невыгодно возвращение людей, поэтому он намеренно затягивает обмен, торгуется и тянет время, в то время как Россия готова проводить обмены ежедневно.