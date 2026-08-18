https://ukraina.ru/20260818/energeticheskie-voyny-ukraina-opyat-udarila-po-interesam-ssha-aziya-peretyagivaet-amerikanskiy-spg-u-1082581615.html

Энергетические войны: Украина опять ударила по интересам США, Азия перетягивает американский СПГ у Европы

Энергетические войны: Украина опять ударила по интересам США, Азия перетягивает американский СПГ у Европы - 18.08.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Украина опять ударила по интересам США, Азия перетягивает американский СПГ у Европы

Киев атаковал танкер, загрузивший нефть на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), хотя ранее Владимир Зеленский обещал Джей Ди Вэнсу прекратить удары по танкерам и инфраструктуре КТК

2026-08-18T10:09

2026-08-18T10:09

2026-08-18T10:09

эксклюзив

сша

европа

южная корея

владимир зеленский

джей ди вэнс

нефть

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Зеленский нарушил данное США обещание не бить по танкерам у КТКГреческий нефтяной танкер подвергся атаке в Чёрном море после погрузки на Каспийском трубопроводном консорциуме.По данным источников Bloomberg, удар по танкеру Skiros класса "Суэцмакс" произошёл вечером в воскресенье, 16 августа. В материале отмечается, что это первый удар по судну, заходившему в терминал КТК, после почти трёхнедельного "затишья".Вместимость Skiros составляет около 1 млн баррелей нефти. Как сообщила управляющая судном греческая компания, в результате инцидента никто не пострадал. Загрязнения окружающей среды не произошло.Собеседники Bloomberg заявили, что эта партия нефти якобы была российской, хотя КТК в основном загружает казахстанскую продукцию. Доказательств источники не приводят. Украинская сторона отказалась комментировать удар по танкеру.При этом 12 августа The Financial Times (FT) сообщила, что Вэнс лично передал Зеленскому требование Вашингтона прекратить удары по танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума.По информации FT, Вэнс и Зеленский созвонились 31 июля. Источники издания сообщили, что стороны договорились не наносить удары по КТК или судам, не принадлежащим России, если эти суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть.Украинский чиновник в разговоре с FT отметил, что страна "очень внимательно прислушивается" к американским партнерам. С тех пор украинская сторона не била по судам и терминалам КТК, отметили в FT со ссылкой на собственный анализ информации из открытых источников и официальных заявлений."Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергии казахстанского происхождения на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоносителям", – отметил американский чиновник. Долями в КТК владеют две крупные американские компании – Chevron и ExxonMobil. Chevron также купила 50% самого крупного месторождения Казахстана – Тенгиза, у ExxonMobil — 25% в этом проекте.Источники FT отмечали, что украинская сторона приостановила удары по КТК ради получения от США лицензии на производство ракет Patriot. Украина также надеялась закупить "несколько сотен" таких ракет до зимы.При этом по данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), обнародованным 17 августа, запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot в США сократились примерно с 2330 до менее чем 800 единиц из-за масштабных боевых действий на Ближнем Востоке и поддержки союзников.Объёмы экспорта нефти через Ормузский пролив составили почти 50% доконфликтных показателей?Экспорт нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив идет в объёмах, значительно превышающих ожидания рынка, сообщило 16 августа Bloomberg.Ссылаясь на источники, пожелавшие остаться анонимными, агентство отметило: несмотря на недавние нападения на суда, челночная транспортировка нефти из Персидского залива через Ормузский пролив с последующей перегрузкой на танкеры в Оманском заливе идёт полным ходом.По данным источников агентства, объёмы превышают рыночные оценки в 4 млн баррелей в сутки, но неизвестно, насколько. При этом 11 августа глава Минэнерго США Кристофер Райт в сети X написал, что средний недельный объём поставок нефти через Ормузский пролив составляет почти 9 млн барр./сутки, а вместе с дополнительными 5-7 млн барр./сутки, поступающими из региона через другие экспортные терминалы, общий объем поставок нефти составляет в среднем около 15 млн барр./сутки.Цифра в 9 млн баррелей в сутки удивила многих трейдеров, поскольку она является верхней границей предполагаемых потоков нефти, составляя почти 50% доконфликтных показателей (до начала войны Израиля и США против Ирана через Ормузский пролив проходило 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки).Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, а также данным аналитических компаний Kpler и Vortexa, через Ормузский пролив перевозится нефть из ОАЭ, Ирака, Катара и Кувейта. Челночная транспортировка особенно заметна за пределами Ормузского пролива у побережья Омана, где, согласно данным спутника Sentinel 1 (ЕС), курсируют около 150 судов – от нефтеналивных супертанкеров (VLCC) до балкеров – по сравнению с примерно 40 судами в январе 2026 года. Многие из них ждут перевалки грузов с судов, которые заходят в Ормузский пролив и выходят из него с выключенными транспондерами.В публикации Bloomberg отмечено, что теневые поставки нефти через Ормузский пролив стали жизненно важным каналом для мировых рынков, которые готовились к гораздо более серьезному дефициту поставок. Это помогает сдерживать рост цен и развеивать опасения по поводу резкого скачка инфляции, вызванного энергетическим кризисом, даже несмотря на то, что война в Иране затягивается.Именно потому, по мнению агентства, фьючерсы на нефть Brent большую часть августа торговались в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель. Такая цена является далеко не самым тревожным показателем, т.к. в начале конфликта некоторые готовились к тому, что нефть будет стоить 150 долларов за баррель в случае его затягивания.Таким образом, теневые челночные перевозки в сочетании с магистральными нефтепроводами в обход Ормуза, выводом нефти из стратегических запасов стран Международного энергетического агентства и снижением спроса позволили смягчить экономические последствия войны, отмечено в публикации.При этом отмечается, что ситуация в регионе далека от нормальной, а отслеживание того, какие объемы нефти по теневым схемам перевозят челночные танкеры, представляет собой непростую задачу. Однако общий посыл публикации сводится к тому, что экспорт ближневосточной нефти идет в больших объёмах, дефицит оказался меньше ожидаемого, поводов для опасений по поводу скачка инфляции нет.Стоит отметить, что рынок на эту публикацию практически не отреагировал: на протяжении торгов 17 августа стоимость фьючерсов на октябрь и ноябрь росла и падала на 0,2-0,3%.Азия перетягивает американский СПГ, Европа отстаёт с наполнением ПХГЮжная Корея, третий крупнейший импортер сжиженного природного газа (СПГ) в мире после Японии и Китая, в июле увеличила импорт СПГ до 3,973 млн т, что на 10% больше, чем годом ранее. При этом поставки из США достигли 1,054 млн т, увеличившись примерно в 2,5 раза, что стало рекордным объемом поставок американского СПГ в Южную Корею за всю историю торговли двух стран. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Южной Кореи и данные Минэнерго США по экспорту СПГ, обнародованные 17 августа.По данным аналитической компании Kpler, ранее приведенным Reuters, в июле объем американского СПГ, направленного в Южную Корею, мог составить около 870 тыс. тонн (разница с таможенной статистикой объясняется методикой учета и предварительным характером данных Kpler). Как бы там ни было, в феврале текущего года, до начала перебоев с поставками из Персидского залива, американские поставки в Корею составляли всего 13 тысяч тонн, то есть рост поставок ошеломляющий.В целом азиатские страны в июле могли импортировать рекордные 4,23 млн т американского СПГ – примерно втрое больше февральского показателя в 1,34 млн т. В частности, в Японию поставки американского СПГ, по оценке Kpler, достигли около 940 тыс. т, что почти в 15 раз выше февральского уровня.Рост поставок из США связан с перебоями с поставками СПГ из Персидского залива. Так, поставки катарского газа в Южную Корею практически прекратились во второй половине марта. При этом Катар в прошлом году был вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Южную Корею, отправив около 7,4 млн т.Одновременно растёт привлекательность азиатского рынка для американских производителей СПГ. В июле средняя цена СПГ с поставкой в Северную Азию по индексу JKM составила 19,10 доллара за 1 млн британских тепловых единиц (MMBtu) – против 18,07 доллара за MMBtu по европейскому TTF. В июне разрыв был значительно больше: 17,33 доллара против 13,19 доллара за MMBtu соответственно.Однако говорить о полном уходе американского СПГ из Европы пока преждевременно. В июле поставки США в Европу, наоборот, выросли до 4,76 млн т против 4,41 млн т в июне. Однако, по данным Kpler, объем американского СПГ, прибывшего в Европу, был существенно ниже январского пика в 7,79 млн т.Стоит отметить, что в прошлом месяце Kpler пересмотрела базовый сценарий по Ормузскому проливу: вместо ожидаемой деэскалации теперь рассматривается вариант продолжительного кризиса. Компания прогнозирует, что экспорт СПГ из Катара в текущем году может снизиться ниже 27 млн т – против примерно 80 млн т в 2025-м.При этом годом ранее накопленные запасы газа обеспечивали европейскому рынку дополнительную гибкость и сдерживали рост цен. Теперь же Европе необходимо активнее закупать спотовые партии СПГ для подготовки к зиме, что усиливает конкуренцию с Азией за поставки из Атлантического бассейна.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 16 августа, подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС были заполнены на 60,78%, в них находилось 64,81 млрд м3 газа. С момента окончания отопительного сезона 31 марта в европейские ПХГ закачано 35,17 млрд м3 газа. Для достижения целевого уровня к ноябрю европейцам необходимо запасти 31,15 млрд м3.Текущий темп закачки газа в ПХГ ЕС сильно отстаёт от прошлогоднего, разрыв нарастает. На аналогичную дату в 2025 году европейские подземные хранилища были заполнены на 73,57%, в них находилось 78,88 млрд м3 газа, с начала сезона закачки было запасено уже 42,5 млрд м3 газа. Разница по общему объему запасов с текущим показателем достигает 14,07 млрд м3 газа, закачка в текущем сезоне отстает на 7,33 млрд м3.

https://ukraina.ru/20260818/piraty-oni-zhe-kapery-kak-evrosoyuz-razreshil-sebe-zakhvatyvat-rossiyskie-tankery-i-k-chemu-eto-privedt-1082554728.html

https://ukraina.ru/20260817/1082452820.html

https://ukraina.ru/20260814/i-snova-avgust-kak-rossiya-po-vine-es-i-ssha-okazalas-s-nimi-v-shage-ot-voyny-v-okeane-1082503691.html

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эксклюзив, сша, европа, южная корея, владимир зеленский, джей ди вэнс, нефть