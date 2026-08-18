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"Не переживайте": на пляже в Севастополе нашли БЭК с боезарядом

"Не переживайте": на пляже в Севастополе нашли БЭК с боезарядом - 18.08.2026 Украина.ру

"Не переживайте": на пляже в Севастополе нашли БЭК с боезарядом

Украинский беспилотник нашли на пляже Севастополя. Об этом 18 августа сообщил телеграм-канал губернатора города-героя

2026-08-18T11:26

2026-08-18T11:26

2026-08-18T11:26

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происшествия

разминирование

беспилотники

крым

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"К пляжу в районе Парка Победы прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", - сказано в сообщении.Губернатор города-героя Михаил Развожаев отметил, что территория оцеплена и люди эвакуированы. "Специалисты будут производить подрыв БПЛА на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - заявил Развожаев. - Если услышите громкий звук, не переживайте".Ранее в новостях: Не кофе пить: Крючков рассказал о приплывшем в Ялту с УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, севастополь, вооруженные силы украины, украина, россия, михаил развожаев, происшествия, разминирование, беспилотники, крым