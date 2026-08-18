https://ukraina.ru/20260818/ne-perezhivayte-na-plyazhe-v-sevastopole-nashli-bek-s-boezaryadom-1082583360.html
"Не переживайте": на пляже в Севастополе нашли БЭК с боезарядом
"Не переживайте": на пляже в Севастополе нашли БЭК с боезарядом - 18.08.2026 Украина.ру
"Не переживайте": на пляже в Севастополе нашли БЭК с боезарядом
Украинский беспилотник нашли на пляже Севастополя. Об этом 18 августа сообщил телеграм-канал губернатора города-героя
2026-08-18T11:26
2026-08-18T11:26
2026-08-18T11:26
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происшествия
разминирование
беспилотники
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"К пляжу в районе Парка Победы прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", - сказано в сообщении.Губернатор города-героя Михаил Развожаев отметил, что территория оцеплена и люди эвакуированы. "Специалисты будут производить подрыв БПЛА на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - заявил Развожаев. - Если услышите громкий звук, не переживайте".Ранее в новостях: Не кофе пить: Крючков рассказал о приплывшем в Ялту с УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, севастополь, вооруженные силы украины, украина, россия, михаил развожаев, происшествия, разминирование, беспилотники, крым
Новости, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Михаил Развожаев, происшествия, разминирование, беспилотники, Крым
"Не переживайте": на пляже в Севастополе нашли БЭК с боезарядом
Украинский беспилотник нашли на пляже Севастополя. Об этом 18 августа сообщил телеграм-канал губернатора города-героя
"К пляжу в районе Парка Победы прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", - сказано в сообщении.
Губернатор города-героя Михаил Развожаев отметил, что территория оцеплена и люди эвакуированы.
"Специалисты будут производить подрыв БПЛА на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - заявил Развожаев. - Если услышите громкий звук, не переживайте".
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