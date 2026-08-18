Рада не будет рассматривать назначение глав Минобороны и МИД 18 августа - 18.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260818/rada-ne-budet-rassmatrivat-naznachenie-glav-minoborony-i-mid-18-avgusta-1082579639.html
Рада не будет рассматривать назначение глав Минобороны и МИД 18 августа
Рада не будет рассматривать назначение глав Минобороны и МИД 18 августа - 18.08.2026 Украина.ру
Рада не будет рассматривать назначение глав Минобороны и МИД 18 августа
Верховная рада не станет рассматривать кандидатуры новых министров обороны и иностранных дел на заседании 18 августа, поскольку Зеленский до сих пор не внёс представления. Об этом сообщило "Суспильне", ссылаясь на порядок дня парламента и слова депутатов
2026-08-18T09:09
2026-08-18T09:09
новости
киев
украина
россия
михаил федоров
владимир зеленский
александр сырский
минобороны
рада
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074407474_3:0:798:447_1920x0_80_0_0_5123db3d4865f50be7b435bc70e2daa6.jpg
По информации собеседников издания, исполняющему обязанности главы Минобороны Евгению Хмаре может не хватить голосов для утверждения. Часть депутатов от "Слуги народа" связывает ситуацию не столько с самой кандидатурой, сколько с требованиями вернуть на должность Михаила Фёдорова — и игнорировать эти настроения становится всё сложнее.Ранее ожидалось, что голосование по двум вакантным министерским креслам состоится именно во вторник. 16 июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми посты глав МИД и Минобороны. После отставки Фёдорова в Киеве и других городах прошли митинги в его поддержку, а также акции против бывшего главкома ВСУ Александра Сырского, которого 21 июля сменил Михаил Драпатый. Кроме того, Хмара остаётся действующим военным, тогда как закон требует, чтобы министром обороны был гражданский.Ранее Железняк заявлял, что Зеленский не внёс в Раду кандидатуры глав Минобороны и МИДБольше событий представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074407474_102:0:698:447_1920x0_80_0_0_33c66ba5e79d7b5f0fe32873d8683120.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, михаил федоров, владимир зеленский, александр сырский, минобороны, рада, мид
Новости, Киев, Украина, Россия, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Минобороны, Рада, МИД

Рада не будет рассматривать назначение глав Минобороны и МИД 18 августа

09:09 18.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВерховная Рада «приветствует» министра энергетики Шмыгаля практически пустым залом заседаний
Верховная Рада «приветствует» министра энергетики Шмыгаля практически пустым залом заседаний - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Верховная рада не станет рассматривать кандидатуры новых министров обороны и иностранных дел на заседании 18 августа, поскольку Зеленский до сих пор не внёс представления. Об этом сообщило "Суспильне", ссылаясь на порядок дня парламента и слова депутатов
По информации собеседников издания, исполняющему обязанности главы Минобороны Евгению Хмаре может не хватить голосов для утверждения.
Часть депутатов от "Слуги народа" связывает ситуацию не столько с самой кандидатурой, сколько с требованиями вернуть на должность Михаила Фёдорова — и игнорировать эти настроения становится всё сложнее.
Ранее ожидалось, что голосование по двум вакантным министерским креслам состоится именно во вторник.
16 июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми посты глав МИД и Минобороны. После отставки Фёдорова в Киеве и других городах прошли митинги в его поддержку, а также акции против бывшего главкома ВСУ Александра Сырского, которого 21 июля сменил Михаил Драпатый.
Кроме того, Хмара остаётся действующим военным, тогда как закон требует, чтобы министром обороны был гражданский.
Ранее Железняк заявлял, что Зеленский не внёс в Раду кандидатуры глав Минобороны и МИД
Больше событий представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаРоссияМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийАлександр СырскийМинобороныРадаМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:20Посол Украины заявил о непригодности польских МиГ-29 для боевых действий
10:09Энергетические войны: Украина опять ударила по интересам США, Азия перетягивает американский СПГ у Европы
10:04На Украине заявили, что до конца года не будет ни договорённостей, ни мира
09:50Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times
09:36"В шаге от пропасти": Гетманцев предупредил о бюджетном коллапсе Украины
09:26ВСУ атаковали Энергодар: есть погибший и раненые
09:23Московская область подверглась беспрецедентной атаке БПЛА — Мирошник
09:09Рада не будет рассматривать назначение глав Минобороны и МИД 18 августа
09:00Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа
08:53Минобороны РФ: над Россией за ночь сбито почти 800 украинских БПЛА
08:36Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА
08:06Киев использовал спутниковые снимки против России ещё до 2022 года — NYT
08:00"Цели Соединённых Штатов в отношении России*". Директива СНБ 20/1 от 18 августа 1948 года
07:26Массированная атака БПЛА на Подмосковье: есть пострадавшие, повреждён склад Wildberries
06:55ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки
06:30Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией
06:23Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Сочи открыли, Геленджик остаётся закрытым
06:12"Польский рынок рухнет": ещё одна ссора Киева с Варшавой
06:03Силы ПВО сбили в Московском регионе с вечера 180 вражеских БПЛА
06:00"Теперь в Киеве точно никто не спрячется": военный эксперт об усилении ударов и новой армии
Лента новостейМолния