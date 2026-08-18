https://ukraina.ru/20260818/rada-ne-budet-rassmatrivat-naznachenie-glav-minoborony-i-mid-18-avgusta-1082579639.html

Рада не будет рассматривать назначение глав Минобороны и МИД 18 августа

Рада не будет рассматривать назначение глав Минобороны и МИД 18 августа - 18.08.2026 Украина.ру

Рада не будет рассматривать назначение глав Минобороны и МИД 18 августа

Верховная рада не станет рассматривать кандидатуры новых министров обороны и иностранных дел на заседании 18 августа, поскольку Зеленский до сих пор не внёс представления. Об этом сообщило "Суспильне", ссылаясь на порядок дня парламента и слова депутатов

2026-08-18T09:09

2026-08-18T09:09

2026-08-18T09:09

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По информации собеседников издания, исполняющему обязанности главы Минобороны Евгению Хмаре может не хватить голосов для утверждения. Часть депутатов от "Слуги народа" связывает ситуацию не столько с самой кандидатурой, сколько с требованиями вернуть на должность Михаила Фёдорова — и игнорировать эти настроения становится всё сложнее.Ранее ожидалось, что голосование по двум вакантным министерским креслам состоится именно во вторник. 16 июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми посты глав МИД и Минобороны. После отставки Фёдорова в Киеве и других городах прошли митинги в его поддержку, а также акции против бывшего главкома ВСУ Александра Сырского, которого 21 июля сменил Михаил Драпатый. Кроме того, Хмара остаётся действующим военным, тогда как закон требует, чтобы министром обороны был гражданский.Ранее Железняк заявлял, что Зеленский не внёс в Раду кандидатуры глав Минобороны и МИДБольше событий представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, михаил федоров, владимир зеленский, александр сырский, минобороны, рада, мид