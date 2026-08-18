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Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА
Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области более 80 украинских БПЛА, информация о пострадавших не поступала. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-18T08:36
2026-08-18T08:36
2026-08-18T08:37
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С вечера и в течение ночи в различных районах Ростовской области объявлялась тревога по беспилотникам."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 80 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — написал Слюсарь.По данным губернатора, вражеские беспилотники были уничтожены в Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах области.Ранее сообщалось, что при массированной атаке беспилотников ВСУ на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА
08:36 18.08.2026 (обновлено: 08:37 18.08.2026)
Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области более 80 украинских БПЛА, информация о пострадавших не поступала. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"