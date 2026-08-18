Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА
Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области более 80 украинских БПЛА, информация о пострадавших не поступала. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-18T08:36
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С вечера и в течение ночи в различных районах Ростовской области объявлялась тревога по беспилотникам."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 80 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — написал Слюсарь.По данным губернатора, вражеские беспилотники были уничтожены в Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах области.Ранее сообщалось, что при массированной атаке беспилотников ВСУ на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростовская область, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, Ростовская область, Минобороны РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА

08:36 18.08.2026 (обновлено: 08:37 18.08.2026)
 
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Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области более 80 украинских БПЛА, информация о пострадавших не поступала. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
С вечера и в течение ночи в различных районах Ростовской области объявлялась тревога по беспилотникам.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 80 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — написал Слюсарь.
По данным губернатора, вражеские беспилотники были уничтожены в Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах области.
Ранее сообщалось, что при массированной атаке беспилотников ВСУ на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку.
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