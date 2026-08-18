https://ukraina.ru/20260818/kiev-ispolzoval-sputnikovye-snimki-protiv-rossii-esch-do-2022-goda--nyt-1082578201.html

Киев использовал спутниковые снимки против России ещё до 2022 года — NYT

Киев использовал спутниковые снимки против России ещё до 2022 года — NYT - 18.08.2026 Украина.ру

Киев использовал спутниковые снимки против России ещё до 2022 года — NYT

Киевский режим ещё до начала СВО в 2022 году использовал для борьбы против России спутниковые снимки, предоставленные другими странами и коммерческими компаниями. Об этом 18 августа пишет New York Times

2026-08-18T08:06

2026-08-18T08:06

2026-08-18T08:06

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Газета отмечает, что доступ Киева к спутниковым инструментам значительно расширился за последний год благодаря американскому правительству и частным компаниям, однако он был доступен и ранее."Украинцы использовали спутниковые снимки, предоставленные союзными правительствами и коммерческими предприятиями, для борьбы против России даже до... 2022 года. Но до недавнего времени это был дефицитный ресурс", — пишет издание.По данным New York Times, доступ к таким данным получали лишь высокопоставленные командиры, при этом он был ограниченным и уязвимым к сбоям. В частности, в марте 2025 года на несколько дней прекратила делиться с Киевом спутниковыми снимками компания Maxar Technologies.Другой коммерческий партнёр Украины, компания Vantor, недавно увеличила число своих новых спутников с четырёх до десяти. Её директор по развитию Уилл Кокос заявляет, что спутники компании теперь могут охватывать до семи миллионов квадратных километров планеты ежедневно. Издание пишет, что они также могут получать снимки одной и той же местности по 15 раз в день, что помогает отслеживать даже небольшие изменения.Ранее сообщалось, что российская спутниковая группировка "Рассвет" уже насчитывает 32 спутника, а к 2027 году 300 спутников "Рассвета" будут полностью контролировать Украину.Больше информации на эту тему - в публикации Военный эксперт: Украина использует "Старлинк" для ударов по РФ — это "стандартное решение".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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