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На Украине заявили, что до конца года не будет ни договорённостей, ни мира

На Украине заявили, что до конца года не будет ни договорённостей, ни мира - 18.08.2026 Украина.ру

На Украине заявили, что до конца года не будет ни договорённостей, ни мира

Россия и Украина не достигнут договорённостей и не подпишут мирное соглашение до конца года. Об этом 18 августа заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина"

2026-08-18T10:04

2026-08-18T10:04

2026-08-18T10:04

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"Их планы такие, и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договорённостей и подписания мирного соглашения не будет", — сказал Скибицкий.По его словам, Россия продолжит добиваться поставленных целей и в первую очередь будет освобождать от ВСУ оставшуюся часть территории Донбасса.Отметим, что в Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия добивается прочного и долгосрочного урегулирования, а не временной паузы.Подробнее – в материале годовщина "Духа Анкориджа": есть только один вариант, когда США изменят отношение к РоссииБольше событий представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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