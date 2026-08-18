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На Украине заявили, что до конца года не будет ни договорённостей, ни мира
На Украине заявили, что до конца года не будет ни договорённостей, ни мира - 18.08.2026 Украина.ру
На Украине заявили, что до конца года не будет ни договорённостей, ни мира
Россия и Украина не достигнут договорённостей и не подпишут мирное соглашение до конца года. Об этом 18 августа заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина"
2026-08-18T10:04
2026-08-18T10:04
2026-08-18T10:04
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"Их планы такие, и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договорённостей и подписания мирного соглашения не будет", — сказал Скибицкий.По его словам, Россия продолжит добиваться поставленных целей и в первую очередь будет освобождать от ВСУ оставшуюся часть территории Донбасса.Отметим, что в Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия добивается прочного и долгосрочного урегулирования, а не временной паузы.Подробнее – в материале годовщина "Духа Анкориджа": есть только один вариант, когда США изменят отношение к РоссииБольше событий представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
На Украине заявили, что до конца года не будет ни договорённостей, ни мира
Россия и Украина не достигнут договорённостей и не подпишут мирное соглашение до конца года. Об этом 18 августа заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина"