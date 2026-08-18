Основателя ОУН* Коновальца с почестями перезахоронили на Украине - 18.08.2026 Украина.ру
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Основателя ОУН* Коновальца с почестями перезахоронили на Украине
Основателя ОУН* Коновальца с почестями перезахоронили на Украине - 18.08.2026 Украина.ру
Основателя ОУН* Коновальца с почестями перезахоронили на Украине
В Киеве перезахоронили останки основателя Организации украинских националистов* Евгения Коновальца спустя 88 лет после его гибели. Об этом 18 августа сообщает УНИАН
2026-08-18T11:29
2026-08-18T11:29
новости
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коновалец
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Останки Коновальца, убитого в 1938 году в Роттердаме, были эксгумированы на кладбище Кросвейк в Нидерландах 11 августа, доставлены в Ужгород, а затем в Киев, где их захоронили на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прошла с воинскими почестями.Нынешнее место захоронения временное: впоследствии останки Коновальца и других деятелей, похороненных за рубежом, планируют перенести в Украинский национальный пантеон на территории Киево-Печерской лавры.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила молчание Запада из-за церемонии в честь Коновальца.Подробнее – в материале Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистов* Террористическая организация, запрещённая в России
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новости, киев, украина, россия, коновалец, оун, мария захарова, андрей мельник
Новости, Киев, Украина, Россия, Коновалец, ОУН, Мария Захарова, Андрей Мельник

Основателя ОУН* Коновальца с почестями перезахоронили на Украине

11:29 18.08.2026
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : antikor.info
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В Киеве перезахоронили останки основателя Организации украинских националистов* Евгения Коновальца спустя 88 лет после его гибели. Об этом 18 августа сообщает УНИАН
Останки Коновальца, убитого в 1938 году в Роттердаме, были эксгумированы на кладбище Кросвейк в Нидерландах 11 августа, доставлены в Ужгород, а затем в Киев, где их захоронили на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прошла с воинскими почестями.
Нынешнее место захоронения временное: впоследствии останки Коновальца и других деятелей, похороненных за рубежом, планируют перенести в Украинский национальный пантеон на территории Киево-Печерской лавры.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила молчание Запада из-за церемонии в честь Коновальца.
Подробнее – в материале Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистов
* Террористическая организация, запрещённая в России
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