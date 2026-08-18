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В МИД прибыл вызванный посол Японии

В МИД прибыл вызванный посол Японии - 18.08.2026 Украина.ру

В МИД прибыл вызванный посол Японии

Японский посол Акира Муто, вызванный в МИД России в связи с критикой Токио визита Владимира Путина на Курильские острова, прибыл в здание ведомства. Об этом 18 августа сообщили российские СМИ

2026-08-18T11:17

2026-08-18T11:17

2026-08-18T11:17

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Вызов представителя Японии произошёл на следующий день после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Токио перешёл все границы приличий. Так министр отреагировал на критику японской стороной визита президента Владимира Путина на Южные Курилы.13 августа Япония выразила протест российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением Путиным острова Итуруп. Премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что территории являются якобы "исконно японскими". На следующий день посол США в Японии Джордж Гласс сообщил, что Вашингтон признаёт суверенитет Токио над Курильскими островами.Япония претендует на четыре острова южной части Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Из-за территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, япония, россия, токио, владимир путин, вооруженные силы украины, мид, сергей лавров