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В МИД прибыл вызванный посол Японии
В МИД прибыл вызванный посол Японии - 18.08.2026 Украина.ру
В МИД прибыл вызванный посол Японии
Японский посол Акира Муто, вызванный в МИД России в связи с критикой Токио визита Владимира Путина на Курильские острова, прибыл в здание ведомства. Об этом 18 августа сообщили российские СМИ
2026-08-18T11:17
2026-08-18T11:17
2026-08-18T11:17
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Вызов представителя Японии произошёл на следующий день после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Токио перешёл все границы приличий. Так министр отреагировал на критику японской стороной визита президента Владимира Путина на Южные Курилы.13 августа Япония выразила протест российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением Путиным острова Итуруп. Премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что территории являются якобы "исконно японскими". На следующий день посол США в Японии Джордж Гласс сообщил, что Вашингтон признаёт суверенитет Токио над Курильскими островами.Япония претендует на четыре острова южной части Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Из-за территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, япония, россия, токио, владимир путин, вооруженные силы украины, мид, сергей лавров
Новости, Япония, Россия, Токио, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МИД, Сергей Лавров
В МИД прибыл вызванный посол Японии
Японский посол Акира Муто, вызванный в МИД России в связи с критикой Токио визита Владимира Путина на Курильские острова, прибыл в здание ведомства. Об этом 18 августа сообщили российские СМИ
Вызов представителя Японии произошёл на следующий день после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Токио перешёл все границы приличий. Так министр отреагировал на критику японской стороной визита президента Владимира Путина на Южные Курилы.
13 августа Япония выразила протест российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением Путиным острова Итуруп. Премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что территории являются якобы "исконно японскими".
На следующий день посол США в Японии Джордж Гласс сообщил, что Вашингтон признаёт суверенитет Токио над Курильскими островами.
Япония претендует на четыре острова южной части Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Из-за территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.