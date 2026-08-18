https://ukraina.ru/20260818/vsu-atakovali-energodar-est-pogibshiy-i-ranenye-1082579492.html

ВСУ атаковали Энергодар: есть погибший и раненые

ВСУ атаковали Энергодар: есть погибший и раненые - 18.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали Энергодар: есть погибший и раненые

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром атаковал Энергодар, сообщил глава администрации города Максим Пухов в канале на платформе "Макс"

2026-08-18T09:26

2026-08-18T09:26

2026-08-18T09:27

энергодар

россия

киев

вооруженные силы украины

украина.ру

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спецоперация

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"Трагедия в Энергодаре. Сегодня около 6.00 в результате удара БПЛА в 1 микрорайоне погиб энергодарец, еще 15 обратились за медицинской помощью в МСЧ-145 ФМБА России" , - написал он. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавил Пухов.Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), регулярно подвергается артиллерийским обстрелам и налетам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Российские власти и руководство ЗАЭС неоднократно подчеркивали, что целенаправленные атаки киевского режима на город-спутник и его коммунальную инфраструктуру создают прямую угрозу ядерной и гуманитарной безопасности региона.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа на сайте Украина.ру.

энергодар

россия

киев

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энергодар, россия, киев, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация