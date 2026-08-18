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Московская область подверглась беспрецедентной атаке БПЛА — Мирошник
Московская область подверглась беспрецедентной атаке БПЛА — Мирошник - 18.08.2026 Украина.ру
Московская область подверглась беспрецедентной атаке БПЛА — Мирошник
Московская область на минувшей неделе подверглась беспрецедентной атаке украинских беспилотников, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом 18 августа пишет РИА Новости
2026-08-18T09:23
2026-08-18T09:23
2026-08-18T09:24
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Москва и Московская область является одной из приоритетных целей для атак киевского режима, рассчитывающего воздушным террором не только повлиять на настроения внутри России, но и убедить страны Запада наращивать военную поддержку. Агентство публикует данные из еженедельного доклада Мирошника."В конце недели, 15 и 16 августа, Московская область подверглась серии беспрецедентно мощных атак БПЛА", — говорится в докладе.Отмечается, что в Москве и Московской области были уничтожены и подавлены не менее 209 дронов.Мирошник уточнил, что в результате этих атак пострадали восемь мирных жителей, в том числе девятилетний мальчик, погиб 83-летний мужчина в Раменском муниципальном округе."Налеты привели к крупным пожарам на логистических объектах, повреждениям гражданской инфраструктуры", — добавил дипломат.14 августа посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что вооруженные формирования киевского режима перешли к более циничным и изощренным методам ведения войны. Подробнее об этом - в публикации Атаки на Wildberries, автобусы и медиков: Мирошник раскрыл статистику террора ВСУ за июль.Больше информации на эту и другие темы - в материале Сергея Зуева Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, московская область, родион мирошник, сво, спецоперация, пво, бпла, беспилотники, всу, вооруженные силы украины, терроризм, военные преступления, украина
Украина.ру, Россия, Москва, Московская область, Родион Мирошник, СВО, Спецоперация, ПВО, БПЛА, беспилотники, ВСУ, Вооруженные силы Украины, терроризм, Военные преступления, Украина
Московская область подверглась беспрецедентной атаке БПЛА — Мирошник
09:23 18.08.2026 (обновлено: 09:24 18.08.2026)
Московская область на минувшей неделе подверглась беспрецедентной атаке украинских беспилотников, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом 18 августа пишет РИА Новости
Москва и Московская область является одной из приоритетных целей для атак киевского режима, рассчитывающего воздушным террором не только повлиять на настроения внутри России, но и убедить страны Запада наращивать военную поддержку. Агентство публикует данные из еженедельного доклада Мирошника.
"В конце недели, 15 и 16 августа, Московская область подверглась серии беспрецедентно мощных атак БПЛА", — говорится в докладе.
Отмечается, что в Москве и Московской области были уничтожены и подавлены не менее 209 дронов.
Мирошник уточнил, что в результате этих атак пострадали восемь мирных жителей, в том числе девятилетний мальчик, погиб 83-летний мужчина в Раменском муниципальном округе.
"Налеты привели к крупным пожарам на логистических объектах, повреждениям гражданской инфраструктуры", — добавил дипломат.
14 августа посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что вооруженные формирования киевского режима перешли к более циничным и изощренным методам ведения войны. Подробнее об этом - в публикации Атаки на Wildberries, автобусы и медиков: Мирошник раскрыл статистику террора ВСУ за июль. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.