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Московская область подверглась беспрецедентной атаке БПЛА — Мирошник

Московская область подверглась беспрецедентной атаке БПЛА — Мирошник - 18.08.2026 Украина.ру

Московская область подверглась беспрецедентной атаке БПЛА — Мирошник

Московская область на минувшей неделе подверглась беспрецедентной атаке украинских беспилотников, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом 18 августа пишет РИА Новости

2026-08-18T09:23

2026-08-18T09:23

2026-08-18T09:24

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Москва и Московская область является одной из приоритетных целей для атак киевского режима, рассчитывающего воздушным террором не только повлиять на настроения внутри России, но и убедить страны Запада наращивать военную поддержку. Агентство публикует данные из еженедельного доклада Мирошника."В конце недели, 15 и 16 августа, Московская область подверглась серии беспрецедентно мощных атак БПЛА", — говорится в докладе.Отмечается, что в Москве и Московской области были уничтожены и подавлены не менее 209 дронов.Мирошник уточнил, что в результате этих атак пострадали восемь мирных жителей, в том числе девятилетний мальчик, погиб 83-летний мужчина в Раменском муниципальном округе."Налеты привели к крупным пожарам на логистических объектах, повреждениям гражданской инфраструктуры", — добавил дипломат.14 августа посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что вооруженные формирования киевского режима перешли к более циничным и изощренным методам ведения войны. Подробнее об этом - в публикации Атаки на Wildberries, автобусы и медиков: Мирошник раскрыл статистику террора ВСУ за июль.Больше информации на эту и другие темы - в материале Сергея Зуева Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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