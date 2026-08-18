Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжится - 18.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260818/sandu-moldaviya-ne-otkazhetsya-ot-pomoschi-ukraine--tranzit-zerna-prodolzhitsya-1082581424.html
Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжится
Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжится - 18.08.2026 Украина.ру
Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжится
Кишинёв не может отказаться от помощи Украине и должен способствовать транзиту украинского зерна, защитив при этом собственных фермеров. Об этом 18 августа заявила президент Молдавии Майя Санду, её слова приводит портал Newsmaker
2026-08-18T10:35
2026-08-18T10:35
новости
украина
молдавия
киев
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/14/1065602616_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_ccb54fc1e8f75c65bcbeba126514022f.jpg
"Если Украина не сможет продавать свою продукцию и не будет денег, чтобы защищаться, тогда у нас будут большие проблемы, чем те, которые мы имеем сегодня. Конечно, нужно посмотреть, как сделать так, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвлечься от украинцев", — сказала Санду.По её словам, местные фермеры при подходящем настрое смогут найти формулу, которая обеспечит интересы всех сторон. Глава государства отметила, что это возможность для Кишинёва помочь Киеву, тогда как другие государства помогают значительно больше.С 1 по 9 августа Украина экспортировала 463 тыс. тонн зерна — около трети обычного объёма за такой период. Киев ведёт переговоры о расширении сухопутных поставок с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдавией, однако перевозка по железной дороге и автотрассам обходится на $50–70 за тонну дороже морского маршрута.Ранее в новостях: Экспорт сельхозпродукции из Украины может сократиться более чем вдвоеБольше событий представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
молдавия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/14/1065602616_207:0:827:465_1920x0_80_0_0_c1dae12eea7ef435f29bc71626e5bf81.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, молдавия, киев, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Молдавия, Киев, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжится

10:35 18.08.2026
 
© ФотоСанду в надежде на ЕС
Санду в надежде на ЕС - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Кишинёв не может отказаться от помощи Украине и должен способствовать транзиту украинского зерна, защитив при этом собственных фермеров. Об этом 18 августа заявила президент Молдавии Майя Санду, её слова приводит портал Newsmaker
"Если Украина не сможет продавать свою продукцию и не будет денег, чтобы защищаться, тогда у нас будут большие проблемы, чем те, которые мы имеем сегодня. Конечно, нужно посмотреть, как сделать так, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвлечься от украинцев", — сказала Санду.
По её словам, местные фермеры при подходящем настрое смогут найти формулу, которая обеспечит интересы всех сторон. Глава государства отметила, что это возможность для Кишинёва помочь Киеву, тогда как другие государства помогают значительно больше.
С 1 по 9 августа Украина экспортировала 463 тыс. тонн зерна — около трети обычного объёма за такой период. Киев ведёт переговоры о расширении сухопутных поставок с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдавией, однако перевозка по железной дороге и автотрассам обходится на $50–70 за тонну дороже морского маршрута.
Ранее в новостях: Экспорт сельхозпродукции из Украины может сократиться более чем вдвое
Больше событий представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМолдавияКиевУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:59Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова
11:57Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов
11:29Основателя ОУН* Коновальца с почестями перезахоронили на Украине
11:27Омбудсмен Лантратова рассказала о сложностях в переговорах по обмену пленными
11:26"Не переживайте": на пляже в Севастополе нашли БЭК с боезарядом
11:17В МИД прибыл вызванный посол Японии
11:14СК РФ расследует дела о терактах ВСУ в Московской и Запорожской областях
10:58ФСБ задержала в Рязанской области агента ГУР за госизмену
10:35Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжится
10:20Посол Украины заявил о непригодности польских МиГ-29 для боевых действий
10:09Энергетические войны: Украина опять ударила по интересам США, Азия перетягивает американский СПГ у Европы
10:04На Украине заявили, что до конца года не будет ни договорённостей, ни мира
09:50Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times
09:36"В шаге от пропасти": Гетманцев предупредил о бюджетном коллапсе Украины
09:26ВСУ атаковали Энергодар: есть погибший и раненые
09:23Московская область подверглась беспрецедентной атаке БПЛА — Мирошник
09:09Рада не будет рассматривать назначение глав Минобороны и МИД 18 августа
09:00Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа
08:53Минобороны РФ: над Россией за ночь сбито почти 800 украинских БПЛА
08:36Силы ПВО сбили в Ростовской области более 80 БПЛА
Лента новостейМолния