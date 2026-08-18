https://ukraina.ru/20260818/sandu-moldaviya-ne-otkazhetsya-ot-pomoschi-ukraine--tranzit-zerna-prodolzhitsya-1082581424.html
Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжится
Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжится - 18.08.2026 Украина.ру
Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжится
Кишинёв не может отказаться от помощи Украине и должен способствовать транзиту украинского зерна, защитив при этом собственных фермеров. Об этом 18 августа заявила президент Молдавии Майя Санду, её слова приводит портал Newsmaker
2026-08-18T10:35
2026-08-18T10:35
2026-08-18T10:35
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"Если Украина не сможет продавать свою продукцию и не будет денег, чтобы защищаться, тогда у нас будут большие проблемы, чем те, которые мы имеем сегодня. Конечно, нужно посмотреть, как сделать так, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвлечься от украинцев", — сказала Санду.По её словам, местные фермеры при подходящем настрое смогут найти формулу, которая обеспечит интересы всех сторон. Глава государства отметила, что это возможность для Кишинёва помочь Киеву, тогда как другие государства помогают значительно больше.С 1 по 9 августа Украина экспортировала 463 тыс. тонн зерна — около трети обычного объёма за такой период. Киев ведёт переговоры о расширении сухопутных поставок с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдавией, однако перевозка по железной дороге и автотрассам обходится на $50–70 за тонну дороже морского маршрута.Ранее в новостях: Экспорт сельхозпродукции из Украины может сократиться более чем вдвоеБольше событий представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, молдавия, киев, украина.ру, вооруженные силы украины
Санду: Молдавия не откажется от помощи Украине — транзит зерна продолжится
Кишинёв не может отказаться от помощи Украине и должен способствовать транзиту украинского зерна, защитив при этом собственных фермеров. Об этом 18 августа заявила президент Молдавии Майя Санду, её слова приводит портал Newsmaker
"Если Украина не сможет продавать свою продукцию и не будет денег, чтобы защищаться, тогда у нас будут большие проблемы, чем те, которые мы имеем сегодня. Конечно, нужно посмотреть, как сделать так, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвлечься от украинцев", — сказала Санду.
По её словам, местные фермеры при подходящем настрое смогут найти формулу, которая обеспечит интересы всех сторон. Глава государства отметила, что это возможность для Кишинёва помочь Киеву, тогда как другие государства помогают значительно больше.
С 1 по 9 августа Украина экспортировала 463 тыс. тонн зерна — около трети обычного объёма за такой период. Киев ведёт переговоры о расширении сухопутных поставок с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдавией, однако перевозка по железной дороге и автотрассам обходится на $50–70 за тонну дороже морского маршрута.
Ранее в новостях: Экспорт сельхозпродукции из Украины может сократиться более чем вдвое
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