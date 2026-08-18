https://ukraina.ru/20260818/tramp-optimistichno-otsenivaet-shansy-na-sdelku-po-ukraine----financial-times-1082581268.html
Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times
Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times - 18.08.2026 Украина.ру
Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times
Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает шансы на достижение сделки по урегулированию украинского конфликта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома
2026-08-18T09:50
2026-08-18T09:50
2026-08-18T09:50
новости
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075186021_0:0:1346:757_1920x0_80_0_0_aff80858a74eba6c873399e32f405880.jpg
"США "продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью работы на завершением конфликта", а Трамп "с оптимизмом" смотрит на возможность заключения мирной сделки", - говорится в публикации.Американский предприниматель Илон Маск также выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта.Та же газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, указала, что США надеются достичь прорыва в переговорах на украинском треке благодаря участию неожиданных переговорщиков. Таких, как, например, глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.Кук возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня.Президент РФ Владимир Путин в июне указывал, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.Подробнее о возможных переговорах - в материале В Киеве ждут от США "очень неприятных для Украины" условий на новых переговорах на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075186021_85:0:1285:900_1920x0_80_0_0_aedf8350f20d9e0f6abfd92fe829deb6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Украина.ру
Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times
Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает шансы на достижение сделки по урегулированию украинского конфликта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома
"США "продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью работы на завершением конфликта", а Трамп "с оптимизмом" смотрит на возможность заключения мирной сделки", - говорится в публикации.
Американский предприниматель Илон Маск также выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта.
"Надеюсь, что скоро наступит мир", - написал он в соцсети X.
Та же газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, указала, что США надеются достичь прорыва в переговорах на украинском треке благодаря участию неожиданных переговорщиков. Таких, как, например, глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.
Кук возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня.
Президент РФ Владимир Путин в июне указывал, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.