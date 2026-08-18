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Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times

Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times - 18.08.2026 Украина.ру

Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает шансы на достижение сделки по урегулированию украинского конфликта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома

2026-08-18T09:50

2026-08-18T09:50

2026-08-18T09:50

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"США "продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью работы на завершением конфликта", а Трамп "с оптимизмом" смотрит на возможность заключения мирной сделки", - говорится в публикации.Американский предприниматель Илон Маск также выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта.Та же газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, указала, что США надеются достичь прорыва в переговорах на украинском треке благодаря участию неожиданных переговорщиков. Таких, как, например, глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.Кук возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня.Президент РФ Владимир Путин в июне указывал, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.Подробнее о возможных переговорах - в материале В Киеве ждут от США "очень неприятных для Украины" условий на новых переговорах на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, украина.ру