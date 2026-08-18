Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times - 18.08.2026 Украина.ру
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Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times
Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times - 18.08.2026 Украина.ру
Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times
Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает шансы на достижение сделки по урегулированию украинского конфликта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома
2026-08-18T09:50
2026-08-18T09:50
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"США "продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью работы на завершением конфликта", а Трамп "с оптимизмом" смотрит на возможность заключения мирной сделки", - говорится в публикации.Американский предприниматель Илон Маск также выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта.Та же газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, указала, что США надеются достичь прорыва в переговорах на украинском треке благодаря участию неожиданных переговорщиков. Таких, как, например, глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.Кук возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня.Президент РФ Владимир Путин в июне указывал, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.Подробнее о возможных переговорах - в материале В Киеве ждут от США "очень неприятных для Украины" условий на новых переговорах на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Украина.ру

Трамп оптимистично оценивает шансы на сделку по Украине - Financial Times

09:50 18.08.2026
 
© APДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© AP
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Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает шансы на достижение сделки по урегулированию украинского конфликта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома
"США "продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью работы на завершением конфликта", а Трамп "с оптимизмом" смотрит на возможность заключения мирной сделки", - говорится в публикации.
Американский предприниматель Илон Маск также выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта.

"Надеюсь, что скоро наступит мир", - написал он в соцсети X.

Та же газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, указала, что США надеются достичь прорыва в переговорах на украинском треке благодаря участию неожиданных переговорщиков. Таких, как, например, глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.
Кук возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня.
Президент РФ Владимир Путин в июне указывал, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
Подробнее о возможных переговорах - в материале В Киеве ждут от США "очень неприятных для Украины" условий на новых переговорах на сайте Украина.ру.
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