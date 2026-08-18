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ФСБ задержала в Рязанской области агента ГУР за госизмену
ФСБ задержала в Рязанской области агента ГУР за госизмену - 18.08.2026 Украина.ру
ФСБ задержала в Рязанской области агента ГУР за госизмену
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Рязанской области россиянина, который собирал и передавал украинской военной разведке информацию об объектах Министерства обороны РФ, а также предприятиях оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона
2026-08-18T10:58
2026-08-18T10:58
2026-08-18T10:58
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"Задержан агент ГУР МО Украины, гражданин России, до 2022 года имевший украинское гражданство", — уточнили в Центре общественных связей ФСБ России.Мужчина сам установил связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер. По заданию куратора он фиксировал и отправлял противнику конфиденциальные сведения о военных и стратегических инфраструктурных объектах Рязанской области.В отношении него возбудили уголовное дело по статье о госизмене, расследование продолжается. Статья за государственную измену предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Российские спецслужбы регулярно пресекают попытки украинской разведки вербовать агентов среди бывших и действующих граждан для совершения диверсий и сбора стратегических данных на территории РФ.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Рязанская область, Украина, Украина.ру, ФСБ
ФСБ задержала в Рязанской области агента ГУР за госизмену
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Рязанской области россиянина, который собирал и передавал украинской военной разведке информацию об объектах Министерства обороны РФ, а также предприятиях оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона
"Задержан агент ГУР МО Украины, гражданин России, до 2022 года имевший украинское гражданство", — уточнили в Центре общественных связей ФСБ России.
Мужчина сам установил связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер. По заданию куратора он фиксировал и отправлял противнику конфиденциальные сведения о военных и стратегических инфраструктурных объектах Рязанской области.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье о госизмене, расследование продолжается.
Статья за государственную измену предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Российские спецслужбы регулярно пресекают попытки украинской разведки вербовать агентов среди бывших и действующих граждан для совершения диверсий и сбора стратегических данных на территории РФ.