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"В шаге от пропасти": Гетманцев предупредил о бюджетном коллапсе Украины

"В шаге от пропасти": Гетманцев предупредил о бюджетном коллапсе Украины - 18.08.2026 Украина.ру

"В шаге от пропасти": Гетманцев предупредил о бюджетном коллапсе Украины

Экономика Украины замедлилась, и трудности с бюджетом возникнут даже при стопроцентном финансировании от партнёров. Об этом 18 августа заявил глава налогово-финансового комитета Рады Даниил Гетманцев

2026-08-18T09:36

2026-08-18T09:36

2026-08-18T09:36

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"Невыполнение бюджета по доходной части, некоторые, мягко говоря, непродуманные решения в оборонной сфере, но не только, объективное замедление развития экономики привели к тому, что проблемы будут даже при 100-процентном выполнении всех наших обязательств и получении всех подтверждённых средств", — написал нардеп.Он охарактеризовал ситуацию с финансами как "непростую" и "тревожную" и призвал парламент на этой неделе проголосовать за выполнение обязательств перед МВФ и ЕС, "забыв о политике в шаге от пропасти"."Невыполнение любого международного обязательства из меморандума с МВФ или ЕС значительно усугубит проблему. И нет, "как-нибудь будет, потому что никогда не было, чтобы никак не было" — на этот раз не сработает", — подчеркнул Гетманцев.Об экономическом коллапсе на Украине – в материале Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 разБольше событий представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, мвф, ес, рада