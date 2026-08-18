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На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА
На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру
На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА
Российские силы ПВО с вечера 17 августа сбили уже 27 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-18T03:22
2026-08-18T03:22
2026-08-18T03:22
украина.ру
россия
московская область
москва
сергей собянин
минобороны рф
пво
сво
спецоперация
бпла
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Сообщение об уничтожении четырёх украинских беспилотников, которые вечером смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве, было опубликовано градоначальником в 21:08 мск.Вскоре после полуночи силы ПВО приступили к отражению новой атаки БПЛА на столицу."Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 2:28 мск.Об уничтожении ещё семи беспилотников мэр сообщил в 2:51 мск, ещё десяти — в 3:01 мск.Ранее сообщалось, что в Московской области была объявлена тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, московская область, москва, сергей собянин, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА
Российские силы ПВО с вечера 17 августа сбили уже 27 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Сообщение об уничтожении четырёх украинских беспилотников, которые вечером смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве, было опубликовано градоначальником в 21:08 мск.
Вскоре после полуночи силы ПВО приступили к отражению новой атаки БПЛА на столицу.
"Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 2:28 мск.
Об уничтожении ещё семи беспилотников мэр сообщил в 2:51 мск, ещё десяти — в 3:01 мск.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.