На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру
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На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА
На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру
На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА
Российские силы ПВО с вечера 17 августа сбили уже 27 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-18T03:22
2026-08-18T03:22
украина.ру
россия
московская область
москва
сергей собянин
минобороны рф
пво
сво
спецоперация
бпла
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Сообщение об уничтожении четырёх украинских беспилотников, которые вечером смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве, было опубликовано градоначальником в 21:08 мск.Вскоре после полуночи силы ПВО приступили к отражению новой атаки БПЛА на столицу."Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 2:28 мск.Об уничтожении ещё семи беспилотников мэр сообщил в 2:51 мск, ещё десяти — в 3:01 мск.Ранее сообщалось, что в Московской области была объявлена тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, московская область, москва, сергей собянин, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА

03:22 18.08.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости
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Российские силы ПВО с вечера 17 августа сбили уже 27 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Сообщение об уничтожении четырёх украинских беспилотников, которые вечером смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве, было опубликовано градоначальником в 21:08 мск.
Вскоре после полуночи силы ПВО приступили к отражению новой атаки БПЛА на столицу.
"Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 2:28 мск.
Об уничтожении ещё семи беспилотников мэр сообщил в 2:51 мск, ещё десяти — в 3:01 мск.
Ранее сообщалось, что в Московской области была объявлена тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов.
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