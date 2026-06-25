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Трамп рассказал Рютте о "мужественном" Зеленском

Трамп рассказал Рютте о "мужественном" Зеленском - 25.06.2026 Украина.ру

Трамп рассказал Рютте о "мужественном" Зеленском

Президент США Дональд Трамп на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте назвал президента Украины Владимира Зеленского мужественным, отметив его способность удерживать позиции в конфликте с Россией. Об этом 25 июня пишет российская газета "Взгляд"

2026-06-25T13:45

2026-06-25T13:45

2026-06-25T13:47

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Трамп охарактеризовал Зеленского во время встречи с Рютте в Белом доме, сообщил телеканал Sky News. Американский президент ответил на вопрос журналиста о том, побеждает ли украинская сторона в текущем конфликте."Он справляется довольно хорошо, как ни крути, по крайней мере, он держится. Много людей гибнет с обеих сторон, но я думаю, что он справляется довольно хорошо", – сказал Трамп. По его мнению, Зеленский проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами."Слова президента прозвучали на фоне сообщений о разрушении железнодорожного моста в Крыму и ударах беспилотников по российской инфраструктуре. В то же время лидеры Германии, Франции, Италии, Польши и Британии на встрече в Берлине подтвердили намерение и дальше поддерживать Киев", - заметило россиское издание.Оно также обратило внимание на то, что подавший в отставку британский премьер-министр Кир Стармер призвал усилить санкционное давление на российскую экономику и предоставить Украине больше военной помощи. В свою очередь глава МИД королевства Иветт Купер анонсировала новый пакет поддержки киевского режима на сумму почти 290 млн фунтов стерлингов.Ранее сообщалось, что Генсек НАТО летит в Вашингтон снимать напряжённостьПосле этого NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить ТрампаМнение пресс-секретаря президента России: На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления КремляБольше новостей дня представлено в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, британия, россия, дональд трамп, рютте, владимир зеленский, нато, мид, сша, мир без границ