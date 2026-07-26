https://ukraina.ru/20260726/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-polsha-ne-khochet-vozvraschat-kartiny-zakarpate-gotovyat-k-partizanskoy-1081853835.html

Западная Украина за неделю: Польша не хочет возвращать картины, Закарпатье готовят к партизанской войне

Западная Украина за неделю: Польша не хочет возвращать картины, Закарпатье готовят к партизанской войне - 26.07.2026 Украина.ру

Западная Украина за неделю: Польша не хочет возвращать картины, Закарпатье готовят к партизанской войне

Потомки польских князей Любомирских требуют от Львовского исторического музея возвращения картин, которые раньше были частью коллекции их предков. В Польше звучат требования к Украине вернуть и другие культурные ценности

2026-07-26T07:23

2026-07-26T07:23

2026-07-26T07:23

эксклюзив

польша

украина

львов

закарпатская область

западная украина

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В Польше хотят реституции культурных ценностей с Западной УкраиныВ Польше возник судебный спор вокруг двух картин из коллекции Львовского исторического музея, вывезенных с Украины после начала СВО. Представители наследников князя Анджея Любомирского, которому когда-то принадлежали эти картины, добиваются запрета на вывоз полотен из Польши до завершения судебного разбирательства, пишет польская газета Rzeczpospolita.Речь идет о произведениях, которые сейчас экспонируются на выставке "Пограничье Европы – из сокровищницы Львовского исторического музея" в Музее Центрального Поморья в польском городе Слупск. На ней представлено более 600 музейных предметов, в том числе живопись, археологические артефакты из Египта, Месопотамии, Древней Греции и Рима, военные доспехи.Среди экспонатов два портрета, которые, по утверждению представителей наследников Любомирских, происходят из бывшей коллекции Пшеворской ординации Анджея Любомирского. Это портрет Роксоланы (супруги султана Сулеймана I, уроженки города Рогатин на Прикарпатье) неизвестного автора XVI века и "Портрет юноши" авторства Алоиза Рейхана (1850). Общая стоимость картин оценивается примерно в 150 тыс. злотых (более 3 млн рублей).Представитель наследников, адвокат Мачей Обрембский, подал в Окружной суд в Слупске заявление об обеспечении иска, в котором просит запретить отчуждение и вывоз картин с территории Польши до завершения рассмотрения дела о праве собственности на них. В Музее Центрального Поморья подтвердили получение судебных документов 20 июля и сообщили, что анализируют их содержание.Обрембский утверждает, что коллекция Музея Любомирских, исторически связанная со львовским "Оссолинеумом", должна оставаться доступной польскому обществу. Одним из возможных вариантов он называет передачу картин на хранение в будущий музей князей Любомирских при Национальном учреждении имени Оссолинских во Вроцлаве.В то же время юрист критикует действия польских судов, которые, по его мнению, сообщают музеям о поданных заявлениях ещё до принятия решений по обеспечению исков. По его словам, это позволяет оперативно вернуть экспонаты на Украину, что делает невозможным дальнейшее судебное разбирательство.В качестве примера он привёл выставку "Гений Львова. Львов как центр искусства и его художественные коллекции", которая экспонировалась в Королевском замке Варшавы в конце 2023 – начале 2024 года. Тогда представители наследников также обратились в суд с требованием обеспечить сохранность 12 картин из коллекции Любомирских общей стоимостью около 1,2 млн злотых. Однако после того, как музей получил информацию об иске, выставку досрочно закрыли, а часть экспонатов вернули во Львов ещё до рассмотрения ходатайства. Затем суд отказал в обеспечении иска, поскольку картины уже не находились на территории Польши.В Министерстве культуры Польши отвергли предположение о любом влиянии на суды и подчеркнули, что вопросы права собственности на культурные ценности решаются исключительно в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.В ведомстве также напомнили о механизме "музейного иммунитета", защищающего от ареста или конфискации иностранные экспонаты, переданные для временных выставок в Польше. Именно организаторы выставок должны обращаться в министерство с соответствующим заявлением. По информации польских журналистов, по поводу экспонатов из Львова таких заявлений ни Королевский замок в Варшаве, ни Музей Центрального Поморья не подавали.При этом во Львовском историческом музее заявили, что исторические процессы перемещения культурных ценностей в XX веке, в частности в результате решений советской власти после Второй мировой войны, не могут отождествляться с действиями независимой Украины или украинских музейных учреждений.Как в польском, так и в западноукраинском сегментах соцсетей сразу же вспомнили о другом наследии князей Любомирских на территории нынешней Украины. Речь идёт прежде всего о классическом барочном дворце Любомирских XVIII века на площади Рынок во Львове и о дворце Любомирских того же периода в Дубенском замке (Ровенская область).Возвращения этих зданий потомки Любомирских сейчас не требуют. Однако в случае дальнейшей эскалации польско-украинских отношений такое требование вполне может появиться. Ведь не далее как в июне этого года группа польских журналистов, политиков и общественных деятелей обратилась к президенту Каролю Навроцкому с открытым письмом, в котором призвала вернуть ценности из исторической коллекции графа Оссолинского, которые ныне находятся во Львовской национальной научной библиотеке Украины имени Василия Стефаника.На Закарпатье почти тысяча человек готовилась к партизанской войнеВ Хустском районе Закарпатской области 18-20 июля состоялся всеукраинский полевой сбор по подготовке населения к национальному сопротивлению "Карпатский щит – 2026", который стал самым масштабным за всю историю проведения. В этом году в мероприятии приняли участие более 800 участников из 18 областей Украины.По словам руководителя Центра подготовки населения к национальному сопротивлению Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Юрия Белякова, программа полевого сбора в целом охватывала 10 военно-учетных направлений, а география участников этого года стала самой большой за всё время проведения мероприятия."Первый щит, это было нечто между собой, только Закарпатье собралось. На второй щит приехали из пяти соседних регионов. На третьем щите уже все увидели, что да, это нужно, это интересно и это информативно. И уже приехало 18 регионов", – сказал чиновник. Таким образом, речь идёт о создании сети подготовки к партизанской войне на территории практически всей страны.Учения проходили одновременно на нескольких локациях. Как рассказал руководитель Киевского городского центра подготовки по национальному сопротивлению Владимир Авдеенко, участников учили коммуницировать между собой звуковыми командами во время выполнения задач, основам топографии, передвижения и маскировки, минирования и минной безопасности, управлению беспилотниками и действиям в кризисных ситуациях.Во время подготовки участники выполняли задачи, максимально приближенные к реальным условиям: обустраивали инженерные сооружения, ориентировались на местности, в частности в горных условиях, отрабатывали поиск засад, эвакуацию раненых и оказание медицинской помощи. За ходом учений наблюдали представители НАТО, Латвии, Литвы и Норвегии. Несмотря на то что учения были анонсированы заранее, никаких попыток удара со стороны ВС РФ по ним не было.В Прикарпатье "джиперы" выступили против экоинспекцииС другой стороны Карпатского хребта, в городе Яремче Ивано-Франковской области, на неделе возник конфликт между организаторами "джип-туров" и экологическими службами. Группа лиц пыталась воспрепятствовать работе пункта экологического контроля после ужесточения проверок в регионе.Инцидент произошел 22 июля 2026 года возле пункта экологического контроля в Яремче. Там собрались местные предприниматели, оказывающие услуги "джип-туров" по Карпатам. Организаторы собрания пытались заблокировать работу экопоста. Ситуация накалилась после того, как днем ранее инспекторы совместно с работниками Карпатского национального природного парка и полицией провели рейды по прекращению незаконного проезда транспорта по территории природно-заповедного фонда.Как сообщила тогда Государственная экологическая инспекция Карпатского округа, на нарушителей составили 7 административных протоколов, уже находящихся на рассмотрении в суде; сумма рассчитанного ущерба по этим случаям составила 41 724 гривны.В Карпатском национальном природном парке заявили, что не будут прекращать рейды по выявлению незаконного "джипинга", несмотря на протесты отдельных перевозчиков туристов. По словам природоохранителей, движение транспорта вне дорог общего пользования приводит к разрушению почв, уничтожению растительности, нарушению сред обитания диких животных, загрязнению водоемов и ускорению эрозионных процессов.Представители Ассоциации владельцев джипов и квадроциклов, организующих туристические перевозки в Карпатах, обратились в общину Яремче, Государственную экологическую инспекцию Карпатского региона, Карпатский национальный природный парк, полицию и прокуратуру с открытым письмом. Они призвали не запрещать "джипинг", а урегулировать его правила. "Это наш хлеб и хлеб наших детей, а ещё это одно из звеньев туризма, которое развито во многих странах мира", – говорится в обращении.В Ассоциации также отметили, что предоставляют работу местным жителям и переселенцам, помогают военным, а также организуют поездки для ветеранов и других людей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно подняться в горы.По информации местных комментаторов, в настоящее время прикарпатские "джиперы" ведут переговоры с "ветеранскими организациями", пытаясь получить их официальную поддержку в противостоянии с экоинспекцией и администрацией природного парка.В прошлые годы на незаконный "джипинг" на заповедных территориях жаловались в Госэкоинспекции в Закарпатской области. Однако с начала 2026 года административных протоколов за незаконный проезд транспорта на такие территории природоохранители не составляли, хотя "джип-туры" в области продолжаются и активно рекламируются.О событиях в энергетике - Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ.

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эксклюзив, польша, украина, львов, закарпатская область, западная украина