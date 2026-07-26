https://ukraina.ru/20260726/uspekhi-vs-rf-v-dnr-1081864853.html
Успехи ВС РФ в ДНР
Успехи ВС РФ в ДНР - 26.07.2026 Украина.ру
Успехи ВС РФ в ДНР
ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из Николаевки и Красного. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал "Фронтовая птичка"
2026-07-26T19:02
2026-07-26T19:02
2026-07-26T19:02
спецоперация
сво
новости сво
новости сво россия
дзен новости сво
новости сво сейчас
россия
константиновка
всу
наступление вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/14/1081657784_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_702fde029e61561b72272b0374472ae6.png
🟥 Восточнее Константиновки бойцы ВС РФ продвигаются на участке Часов Яр – Николаевка; 🟥 В последней подразделения ВС РФ наступают в жилой застройке и делают всё, чтобы окончательно выбить противника из села. Есть свидетельства о заходе малых групп ВС РФ в Красное;🟥 Продвижение на этом участке важно для выравнивания фронта по рубежу Осыково – Молочарка – Стенки – Майское; 🟥 Пока восточнее Константиновки сохраняются позиции ВСУ, они могут заводить оттуда малые группы и угрожать флангу российских подразделений, передает канал "Фронтовая птичка".Также в новостях: Россия отвечает на агрессию, поддержанную Западом - ПутинВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
константиновка
донбасс
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/14/1081657784_0:504:1201:1404_1920x0_80_0_0_7ef76b11a7c3dbd17ea1b90abadec865.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво сейчас, россия, константиновка, всу, наступление вс рф, донбасс, днр
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Россия, Константиновка, ВСУ, наступление ВС РФ, Донбасс, ДНР
Успехи ВС РФ в ДНР
ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из Николаевки и Красного. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал "Фронтовая птичка"
🟥 Восточнее Константиновки бойцы ВС РФ продвигаются на участке Часов Яр – Николаевка;
🟥 В последней подразделения ВС РФ наступают в жилой застройке и делают всё, чтобы окончательно выбить противника из села. Есть свидетельства о заходе малых групп ВС РФ в Красное;
🟥 Продвижение на этом участке важно для выравнивания фронта по рубежу Осыково – Молочарка – Стенки – Майское;
🟥 Пока восточнее Константиновки сохраняются позиции ВСУ, они могут заводить оттуда малые группы и угрожать флангу российских подразделений, передает канал "Фронтовая птичка".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.