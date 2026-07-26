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Успехи ВС РФ в ДНР

Успехи ВС РФ в ДНР - 26.07.2026 Украина.ру

Успехи ВС РФ в ДНР

ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из Николаевки и Красного. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал "Фронтовая птичка"

2026-07-26T19:02

2026-07-26T19:02

2026-07-26T19:02

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🟥 Восточнее Константиновки бойцы ВС РФ продвигаются на участке Часов Яр – Николаевка; 🟥 В последней подразделения ВС РФ наступают в жилой застройке и делают всё, чтобы окончательно выбить противника из села. Есть свидетельства о заходе малых групп ВС РФ в Красное;🟥 Продвижение на этом участке важно для выравнивания фронта по рубежу Осыково – Молочарка – Стенки – Майское; 🟥 Пока восточнее Константиновки сохраняются позиции ВСУ, они могут заводить оттуда малые группы и угрожать флангу российских подразделений, передает канал "Фронтовая птичка".Также в новостях: Россия отвечает на агрессию, поддержанную Западом - ПутинВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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