https://ukraina.ru/20260726/ukraina-proigraet-voynu-i-ne-vernt-territorii-glavnoe-k-etomu-chasu-1081860229.html
Украина проиграет войну и не вернёт территории. Главное к этому часу
Украина проиграет войну и не вернёт территории. Главное к этому часу - 26.07.2026 Украина.ру
Украина проиграет войну и не вернёт территории. Главное к этому часу
Бывший пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Украина проиграет конфликт и не сможет вернуть утраченные территории. По его словам, ситуация для Киева становится всё более безнадёжной. Об этом и других новостях к этому часу 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T11:58
2026-07-26T11:58
2026-07-26T11:58
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🟦 В Ростове-на-Дону из-за сложных погодных условий произошло отключение тяговой подстанции. В результате сбоя было задержано 27 пассажирских поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги;🟦 Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже после двух масштабных аварийных отключений электроэнергии, произошедших в стране 24 и 25 июля;🟦 Вблизи Львова произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 2,8 зафиксировали на территории Пустомытовской общины. Очаг землетрясения залегал на глубине около четырёх километров;🟥 В Йемене вспыхнули бои между хуситами и просаудовскими формированиями в провинции Эль-Джауф. Хуситам из "Ансар Аллах" противостоят племенными формированиями Аль-Джунайд, поддерживаемыми Саудовской Аравией и её ВВС;🟦 В провинции Гуандун на юге Китая эвакуировали более 715 тысяч человек из-за тайфуна "Ноул", сообщает газета Nanfang Daily;🟦 Бывший главный прокурор МУС Карим Хан намерен оспорить решение о его отстранении с поста.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, киев, ввс, мид, украина.ру
Новости, Украина, Польша, Киев, ВВС, МИД, Украина.ру
Украина проиграет войну и не вернёт территории. Главное к этому часу
Бывший пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Украина проиграет конфликт и не сможет вернуть утраченные территории. По его словам, ситуация для Киева становится всё более безнадёжной. Об этом и других новостях к этому часу 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 В Ростове-на-Дону из-за сложных погодных условий произошло отключение тяговой подстанции. В результате сбоя было задержано 27 пассажирских поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги;
🟦 Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже после двух масштабных аварийных отключений электроэнергии, произошедших в стране 24 и 25 июля;
🟦 Вблизи Львова произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 2,8 зафиксировали на территории Пустомытовской общины. Очаг землетрясения залегал на глубине около четырёх километров;
🟥 В Йемене вспыхнули бои между хуситами и просаудовскими формированиями в провинции Эль-Джауф. Хуситам из "Ансар Аллах" противостоят племенными формированиями Аль-Джунайд, поддерживаемыми Саудовской Аравией и её ВВС;
🟦 В провинции Гуандун на юге Китая эвакуировали более 715 тысяч человек из-за тайфуна "Ноул", сообщает газета Nanfang Daily;
🟦 Бывший главный прокурор МУС Карим Хан намерен оспорить решение о его отстранении с поста.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру