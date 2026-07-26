https://ukraina.ru/20260726/gruppirovka-vostok-vs-rf-v-zone-svo-rvt-oboronu-vsu-1081861859.html

Группировка "Восток" ВС РФ в зоне СВО рвёт оборону ВСУ

Группировка "Восток" ВС РФ в зоне СВО рвёт оборону ВСУ - 26.07.2026 Украина.ру

Группировка "Восток" ВС РФ в зоне СВО рвёт оборону ВСУ

Российская войсковая группировка "Восток" в зоне проведения специальной военной операции выбивает защитников режима Зеленского из опорных пунктов. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал "Воин DV"

2026-07-26T14:36

2026-07-26T14:36

2026-07-26T14:36

новости

россия

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

спецоперация

сво

новости сво

новости сво россия

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/14/1080443067_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_10185682bde4853e4e19d6ee1786befd.jpg

Обстановка в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВС РФ за прошедшие сутки:🟥 Противник предпринял очередную попытку контратаки, но успеха не имел. В результате работы операторов БПЛА уничтожено: 4 бронемашины, 12 автомобилей и до двух взводов живой силы в пешем порядке; 🟥 На северном участке воины-забайкальцы уничтожили противника и овладели опорными пунктами западнее Благодатного. Подразделения группировки войск "Восток" пресекли ротацию противника и в результате наступательных действий отбросили противника севернее Терноватого. Под контроль перешла территория в 1,5 км в глубину и 1 км по фронту;🟥 Западнее Лесного воины из Бурятии и сахалинцы продолжили вклиниваться в оборону противника и вышли к руслам реки Соленая. Живая сила ВСУ не успевает полноценно провести ротацию, а попытки удержать опорники за счёт отдельных групп становятся бессмысленными;🟥 Западнее Ровного и Копани воины-приморцы продолжили разрывать оборону противника. Результативные действия наших расчетов БПЛА по пунктам управления и антеннам наземных станций управления ВСУ напрямую снижают способность противника в полной мере владеть обстановкой и оперативно реагировать на действия подразделений ВС РФ; 🟥 Амурские воины продвинулись западнее Новоселовки, операторы беспилотных систем наносят удары по позициям ВСУ в восточной части Егоровки; 🟥 Всего за прошедшие сутки потери ВСУ составили: свыше роты живой силы противника из состава "элитных" штурмовых подразделений; ББМ — 4 единицы; САУ — 1 единица; буксируемая гаубица — 1 единица; автомобили — 8 единиц; квадроциклы — 4 единицы; пункты боепитания — 2 единицы; станции спутниковой связи Starlink — 7 единиц; БпЛА — 65 единиц; пункты управления БПЛА — 43 единицы; антенны наземных станций управления — 106 единиц, передает канал "Воин DV".Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с УкраинойТем временем Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво