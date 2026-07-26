Группировка "Восток" ВС РФ в зоне СВО рвёт оборону ВСУ - 26.07.2026 Украина.ру
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Группировка "Восток" ВС РФ в зоне СВО рвёт оборону ВСУ
Группировка "Восток" ВС РФ в зоне СВО рвёт оборону ВСУ - 26.07.2026 Украина.ру
Группировка "Восток" ВС РФ в зоне СВО рвёт оборону ВСУ
Российская войсковая группировка "Восток" в зоне проведения специальной военной операции выбивает защитников режима Зеленского из опорных пунктов. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал "Воин DV"
2026-07-26T14:36
2026-07-26T14:36
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Обстановка в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВС РФ за прошедшие сутки:🟥 Противник предпринял очередную попытку контратаки, но успеха не имел. В результате работы операторов БПЛА уничтожено: 4 бронемашины, 12 автомобилей и до двух взводов живой силы в пешем порядке; 🟥 На северном участке воины-забайкальцы уничтожили противника и овладели опорными пунктами западнее Благодатного. Подразделения группировки войск "Восток" пресекли ротацию противника и в результате наступательных действий отбросили противника севернее Терноватого. Под контроль перешла территория в 1,5 км в глубину и 1 км по фронту;🟥 Западнее Лесного воины из Бурятии и сахалинцы продолжили вклиниваться в оборону противника и вышли к руслам реки Соленая. Живая сила ВСУ не успевает полноценно провести ротацию, а попытки удержать опорники за счёт отдельных групп становятся бессмысленными;🟥 Западнее Ровного и Копани воины-приморцы продолжили разрывать оборону противника. Результативные действия наших расчетов БПЛА по пунктам управления и антеннам наземных станций управления ВСУ напрямую снижают способность противника в полной мере владеть обстановкой и оперативно реагировать на действия подразделений ВС РФ; 🟥 Амурские воины продвинулись западнее Новоселовки, операторы беспилотных систем наносят удары по позициям ВСУ в восточной части Егоровки; 🟥 Всего за прошедшие сутки потери ВСУ составили: свыше роты живой силы противника из состава "элитных" штурмовых подразделений; ББМ — 4 единицы; САУ — 1 единица; буксируемая гаубица — 1 единица; автомобили — 8 единиц; квадроциклы — 4 единицы; пункты боепитания — 2 единицы; станции спутниковой связи Starlink — 7 единиц; БпЛА — 65 единиц; пункты управления БПЛА — 43 единицы; антенны наземных станций управления — 106 единиц, передает канал "Воин DV".Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с УкраинойТем временем Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО

Группировка "Восток" ВС РФ в зоне СВО рвёт оборону ВСУ

14:36 26.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская войсковая группировка "Восток" в зоне проведения специальной военной операции выбивает защитников режима Зеленского из опорных пунктов. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал "Воин DV"
Обстановка в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВС РФ за прошедшие сутки:

🟥 Противник предпринял очередную попытку контратаки, но успеха не имел. В результате работы операторов БПЛА уничтожено: 4 бронемашины, 12 автомобилей и до двух взводов живой силы в пешем порядке;

🟥 На северном участке воины-забайкальцы уничтожили противника и овладели опорными пунктами западнее Благодатного. Подразделения группировки войск "Восток" пресекли ротацию противника и в результате наступательных действий отбросили противника севернее Терноватого. Под контроль перешла территория в 1,5 км в глубину и 1 км по фронту;

🟥 Западнее Лесного воины из Бурятии и сахалинцы продолжили вклиниваться в оборону противника и вышли к руслам реки Соленая. Живая сила ВСУ не успевает полноценно провести ротацию, а попытки удержать опорники за счёт отдельных групп становятся бессмысленными;

🟥 Западнее Ровного и Копани воины-приморцы продолжили разрывать оборону противника. Результативные действия наших расчетов БПЛА по пунктам управления и антеннам наземных станций управления ВСУ напрямую снижают способность противника в полной мере владеть обстановкой и оперативно реагировать на действия подразделений ВС РФ;

🟥 Амурские воины продвинулись западнее Новоселовки, операторы беспилотных систем наносят удары по позициям ВСУ в восточной части Егоровки;

🟥 Всего за прошедшие сутки потери ВСУ составили: свыше роты живой силы противника из состава "элитных" штурмовых подразделений; ББМ — 4 единицы; САУ — 1 единица; буксируемая гаубица — 1 единица; автомобили — 8 единиц; квадроциклы — 4 единицы; пункты боепитания — 2 единицы; станции спутниковой связи Starlink — 7 единиц; БпЛА — 65 единиц; пункты управления БПЛА — 43 единицы; антенны наземных станций управления — 106 единиц, передает канал "Воин DV".
Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной
Тем временем Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВО
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