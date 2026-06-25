https://ukraina.ru/20260625/ekspropriatsiya-nefti-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-25-iyunya-1080625074.html

Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июня

Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июня - 25.06.2026 Украина.ру

Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июня

Великобритания планирует изъять нефть с задержанного танкера. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-25T13:00

2026-06-25T13:00

2026-06-25T13:09

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дмитрий песков

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Великобритания хочет продать 100 тыс. тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники."Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине", – сообщило издание.По информации издания, британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит им и могут устроить аукцион для её продажи. Сто тысяч тонн нефти, которые находятся на борту судна, оценили примерно в £35 млн ($46 млн). При этом, по информации издания, средства могут передать Украине напрямую, либо могут использовать для закупки военного оборудования. Также рассматривается возможность использования нефти для потребления внутри страны.По информации источников газеты, после продажи нефти и завершения расследования о нарушении санкций танкер будет отпущен. Ранее Великобритания задержала гражданина Индии на борту захваченного танкера Smyrtos по подозрению в нарушении санкций.Планы британцев прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Речь идёт о попытке, наверное, экспроприации, продажи добычи, которая была добыта пиратскими методами", – заявил Песков журналистам.Ранее в России называли поведение европейцев "пиратством XXI века".Позднее, днём 25 июня Франция сообщила о задержании о задержании у Сицилии нефтяного танкера Deliver, который якобы шёл из Приморска.Обстрелы и налётыУтром 25 июня Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 24 июня до 07:00 по московскому времени 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Воронежской области Владимир Гусев утром уточнил количество погибших в результате украинского удара 22 июня."На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть: к огромному сожалению, последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни", — написал он в "Максе".Глава региона рассказал, что сейчас медицинскую помощь оказывают 21 воронежцу. Остальным пострадавшим, включая двух детей, госпитализация не потребовалась.Гусев добавил, что родственникам погибших начали выплачивать компенсации. Также власти формируют списки тех, кто был серьезно ранен. Они получат финансовую поддержку.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 12 атак на этот регион России: 5 на горловском, по 2 на мариупольском волновахском и по 1 на донецком, волновахском, светлодарском и шахтёрском направлениях, выпустив 15 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о гибели 3 и ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, автобус, легковые и грузовые автомобили и спецтехника.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 22 дрона противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Горностаевка — 4; Днепряны — 2; Каиры — 2; Каховка — 5; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Алешки, Каховка, Днепряны и Корсунка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о жертвах украинских атак."За последние сутки в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, ещё двое ранены. В Новой Збурьевке Голопристанского района вследствие атаки БПЛА погиб мужчина 1952 года рождения. В Каланчаке ударом БПЛА ранен мужчина 1985 года рождения. На автодороге М-17 "Херсон — Джанкой — Керчь" в Каланчакском районе в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю ранен мужчина 1989 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы в Каланчакскую ЦРБ", – писал Сальдо в своём телеграм-канале.Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Верхнем Рогачике, Виноградово, Горностаевке, Грушевке, Долматовке, Каланчаке, Князе-Григорьевке, Коробках, Костогрызово, Крестовке, Лимановке, Новой Маячке, Раденске, Чаплинке и Юбилейном.Без электроэнергии частично остаются семь районов: Алешкинский, Великолепетихский, Голопристанский, Каховский, Новокаховский, Скадовский и Чаплинский.Утром 25 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Малиновка, Октябрьский, сёлам Весёлая Лопань, Красный Октябрь, Наумовка, Нижний Ольшанец, Никольское, Орловка, Отрадное, Ясные Зори, хуторам Крестовое и Церковный выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 28 беспилотников, 20 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Октябрьский повреждены частный дом, 2 автомобиля и линия электропередачи, в селе Ясные Зори — многоквартирный дом, в селе Отрадное — частный дом и газовая труба, в селе Орловка — автомобиль", – указывалось в сводке.В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка, Грузское и Никитское один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА и произведены атаки 13 беспилотников, 5 из которых сбиты. В селе Никитское повреждены частный дом, социальный объект и автомобиль, в посёлке Борисовка — автомобиль, в селе Берёзовка — объект инфраструктуры. Сегодня ночью вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Грузское загорелись 2 частных дома."В Валуйском округе по городу Валуйки, сёлам Казначеевка, Тулянка и хутору Михайловка нанесены удары 14 беспилотников, 13 из которых сбиты. Без последствий", — отмечалось в сводкеВ Волоконовском округе по посёлкам Волоконовка, Пятницкое, сёлам Волчья Александровка, Нижние Лубянки, хуторам Гаевка, Зеленый Клин и Первомайский произведены атаки 10 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты."В районе хутора Гаевка в результате атаки дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Оба пострадавших продолжают амбулаторное лечение. Транспорт повреждён", – сообщил Оперштаб.В посёлке Волоконовка повреждён частный дом.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский, Чапаевский, сёлам Антоновка, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Козинка, Пороз, Почаево, Санково и Сподарюшино в ходе 3 обстрелов выпущено 15 боеприпасов, 3 раза сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 46 беспилотников, 13 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон повреждены 4 автомобиля, 2 частных дома, гараж и коммерческий объект, в селе Гора-Подол — хозпостройка и частный дом, в селе Замостье — частный дом, в селе Дорогощь — частный дом, трактор, а также уничтожена огнём спецтехника, в посёлке Чапаевский повреждён грузовой автомобиль, в селе Дунайка — частный дом. Сегодня ночью от ударов дронов в Грайвороне повреждены автомобиль, частный дом и надворная постройка, в селе Мощеное — 2 частных дома.Над Красногвардейским округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Обошлось без последствий."В Краснояружском округе по посёлкам Дубино, Красная Яруга, Степное, сёлам Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Отрадовка, Сергиевка, Староселье, хуторам Архипов, Вязовской, Красноорловский, Ново-Репяховка и Первомайский выпущено 11 снарядов в ходе 2 обстрелов, один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА и произведены атаки 47 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Красная Яруга повреждены 2 надворные постройки и 3 частных дома, в одном из которых сгорела кровля, в хуторе Вязовской повреждено административное здание", – отмечалось в сводке.В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Бобрава, Дмитриевка, Илек-Кошары, Криничное, Святославка и Солдатское нанесены удары 27 беспилотников, 2 из которых сбиты."Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась женщина, которая пострадала при детонации дрона в хуторе Барилов 22 июня. У неё диагностировали акубаротравму. Лечение продолжает амбулаторно", – отмечалось в сводке.В селе Илек-Кошары загорелся трактор, в селе Бобрава повреждены ангар, 6 единиц техники, надворная постройка и объект инфраструктуры, в селе Солдатское — частный дом, 2 надворные постройки, административное здание, 2 грузовых и легковой автомобили, в посёлке Пролетарский — одна квартира в МКД, частный дом и 2 автомобиля, в селе Криничное — грузовая машина, в селе Святославка — забор частного дома и ГАЗель.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Доброе, Крапивное, Красная Поляна, Максимовка, Мешковое, Новая Таволжанка, Осиновка, Первое Цепляево, Ржевка, Сурково и Червона Дибровка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного ракетного обстрела и совершены атаки 38 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты."В селе Новая Таволжанка при детонации FPV-дрона пострадал мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. В городе Шебекино от удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил осколочное ранение голени. После оказания помощи отпущен домой. Вечером за медицинской помощью обратился мужчина, который получил акубаротравму в результате удара FPV-дрона о кровлю МКД в городе Шебекино. Ему оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода, лечение продолжает амбулаторно", – указывалось в сводке.В Шебекино повреждены 2 МКД, коммерческий объект, грузовой и 4 легковых автомобиля, а также огнём уничтожена кровля частного дома, в селе Большетроицкое повреждены ГАЗель и частный дом, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в селе Белянка — 3 грузовых автомобиля, в селе Максимовка — машина, в селе Червона Дибровка — частный дом, надворная постройка, ГАЗель и автомобиль, в селе Сурково — автомобиль. Сегодня ночью и утром в результате атак FPV-дронов в Шебекино повреждены коммерческий объект, частный дом и машины, в селе Вознесеновка — 2 автомобиля.В Яковлевском округе посёлок Томаровка и село Быковка атакованы 2 беспилотниками. В посёлке Томаровка повреждён инфраструктурный объект.Позднее, в 09:45, стало известно о новой атаке ВСУ."Мирный житель погиб в Краснояружском округе в результате атаки со стороны ВСУ. В районе хутора Фищево FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования семье погибшего. Транспортное средство повреждено", – сообщил Оперштаб.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.Подробнее о развитии событий в ближайшем будущем – в статье Виктории Титовой "Стоит ли ждать эскалации в ближайший месяц".

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https://ukraina.ru/20260624/otvetstvennost-dlya-kievskogo-rezhima-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-24-iyunya-1080578024.html

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эксклюзив, хроники, дмитрий песков, владимир сальдо, шебекино, украина, россия, вооруженные силы украины