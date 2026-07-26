Ракетная опасность в Ростовской области, пожар в Изюме, Ковшаровка под контролем. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность в Ростовской области, пожар в Изюме, Ковшаровка под контролем. Новости СВО
Ракетная опасность в Ростовской области, пожар в Изюме, Ковшаровка под контролем. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
Ракетная опасность в Ростовской области, пожар в Изюме, Ковшаровка под контролем. Новости СВО
Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, информирует МЧС РФ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T18:26
2026-07-26T18:26
спецоперация
сво
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В течение дня Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Применялись высокоточное оружие морского базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.Поражены: в порту "Черноморск" — контейнерный терминал с грузами военного назначения; на переходе морем (южнее населённого пункта Одесса) — морское судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов.Другие новости к этому часу:🟥 Группировка войск "Восток" ВС России продвинулась севернее Терноватого в Днепропетровской области, передает канал Divgen;ВС РФ на Купянском направлении взяли под полный контроль Ковшаровку и восточную половину Новоосиново, сообщает военный обозреватель Анатолий Радов;🟥 Сообщается о пожаре после прилетов в Изюме Харьковской области;🟥 СУ-34 ВКС России поразили пункты временной дислокации и управления БПЛА в Райгородке и Доброполье в ДНР, а также в Киянице в Сумской области.Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с УкраинойВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Россия, Ростовская область, Изюм, МЧС, ВКС, Су-34, ВСУ, наступление ВС РФ

Ракетная опасность в Ростовской области, пожар в Изюме, Ковшаровка под контролем. Новости СВО

18:26 26.07.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкгород Изюм Харьковской области
город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, информирует МЧС РФ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
В течение дня Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Применялись высокоточное оружие морского базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.

Поражены: в порту "Черноморск" — контейнерный терминал с грузами военного назначения; на переходе морем (южнее населённого пункта Одесса) — морское судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов.
Другие новости к этому часу:
🟥 Группировка войск "Восток" ВС России продвинулась севернее Терноватого в Днепропетровской области, передает канал Divgen;
ВС РФ на Купянском направлении взяли под полный контроль Ковшаровку и восточную половину Новоосиново, сообщает военный обозреватель Анатолий Радов;
🟥 Сообщается о пожаре после прилетов в Изюме Харьковской области;

🟥 СУ-34 ВКС России поразили пункты временной дислокации и управления БПЛА в Райгородке и Доброполье в ДНР, а также в Киянице в Сумской области.
Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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