https://ukraina.ru/20260726/raketnaya-opasnost-v-rostovskoy-oblasti-pozhar-v-izyume-kovsharovka-pod-kontrolem-novosti-svo-1081864110.html

Ракетная опасность в Ростовской области, пожар в Изюме, Ковшаровка под контролем. Новости СВО

Ракетная опасность в Ростовской области, пожар в Изюме, Ковшаровка под контролем. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру

Ракетная опасность в Ростовской области, пожар в Изюме, Ковшаровка под контролем. Новости СВО

Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, информирует МЧС РФ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T18:26

2026-07-26T18:26

2026-07-26T18:26

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В течение дня Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Применялись высокоточное оружие морского базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.Поражены: в порту "Черноморск" — контейнерный терминал с грузами военного назначения; на переходе морем (южнее населённого пункта Одесса) — морское судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов.Другие новости к этому часу:🟥 Группировка войск "Восток" ВС России продвинулась севернее Терноватого в Днепропетровской области, передает канал Divgen;ВС РФ на Купянском направлении взяли под полный контроль Ковшаровку и восточную половину Новоосиново, сообщает военный обозреватель Анатолий Радов;🟥 Сообщается о пожаре после прилетов в Изюме Харьковской области;🟥 СУ-34 ВКС России поразили пункты временной дислокации и управления БПЛА в Райгородке и Доброполье в ДНР, а также в Киянице в Сумской области.Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с УкраинойВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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