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Главком ВМФ Моисеев: Черноморский флот воюет, а дроны ВСУ бьют по гражданским судам
Главком ВМФ Моисеев: Черноморский флот воюет, а дроны ВСУ бьют по гражданским судам - 26.07.2026 Украина.ру
Главком ВМФ Моисеев: Черноморский флот воюет, а дроны ВСУ бьют по гражданским судам
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев заявил, что Черноморский флот продолжает выполнять боевые задачи, а удары морских беспилотников сместились с военных кораблей на гражданские суда, что он назвал международным терроризмом. Об этом 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T13:35
2026-07-26T13:35
2026-07-26T13:35
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Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев подвёл итоги работы флота в зоне СВО. Он заявил, что российские силы системно выявляют и уничтожают украинские безэкипажные катера, благодаря чему их эффективность значительно снизилась по сравнению с 2023–2024 годами. Сейчас такие атаки носят единичный характер, отметил главком.При этом, по его словам, ВСУ переориентировали применение морских дронов с военных кораблей на гражданское судоходство. Моисеев подчеркнул, что в Черном море под удары попадают главным образом суда третьих стран, и назвал такие действия проявлением международного терроризма.Главком также отметил, что Черноморский флот остаётся воюющим флотом. Его надводные корабли и подводные лодки, включая субмарины проекта 636.3 и фрегаты, продолжают наносить удары по объектам противника в ходе специальной военной операции. Флот, по словам Моисеева, выполняет все поставленные задачи.В интервью изданию "Украина.ру" капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин рассказал, что Россия перешла от уничтожения боевых катеров к ударам по судам обеспечения ВСУ. Среди поражённых объектов он назвал коллекторное судно "Шостка" и сейнеры, которые противник переоборудовал под запуск беспилотников. Подробнее в материале Россия сменила тактику на море: вместо боевых катеров — под ударом суда обеспечения ВСУВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, черное море, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, черноморский флот
Новости, Россия, Черное море, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Черноморский флот
Главком ВМФ Моисеев: Черноморский флот воюет, а дроны ВСУ бьют по гражданским судам
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев заявил, что Черноморский флот продолжает выполнять боевые задачи, а удары морских беспилотников сместились с военных кораблей на гражданские суда, что он назвал международным терроризмом. Об этом 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев подвёл итоги работы флота в зоне СВО. Он заявил, что российские силы системно выявляют и уничтожают украинские безэкипажные катера, благодаря чему их эффективность значительно снизилась по сравнению с 2023–2024 годами. Сейчас такие атаки носят единичный характер, отметил главком.
При этом, по его словам, ВСУ переориентировали применение морских дронов с военных кораблей на гражданское судоходство. Моисеев подчеркнул, что в Черном море под удары попадают главным образом суда третьих стран, и назвал такие действия проявлением международного терроризма.
Главком также отметил, что Черноморский флот остаётся воюющим флотом. Его надводные корабли и подводные лодки, включая субмарины проекта 636.3 и фрегаты, продолжают наносить удары по объектам противника в ходе специальной военной операции. Флот, по словам Моисеева, выполняет все поставленные задачи.
В интервью изданию "Украина.ру" капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин рассказал, что Россия перешла от уничтожения боевых катеров к ударам по судам обеспечения ВСУ. Среди поражённых объектов он назвал коллекторное судно "Шостка" и сейнеры, которые противник переоборудовал под запуск беспилотников. Подробнее в материале Россия сменила тактику на море: вместо боевых катеров — под ударом суда обеспечения ВСУ
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