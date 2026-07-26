"Идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно": Путин отметил роль ВМФ в СВО - 26.07.2026 Украина.ру
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"Идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно": Путин отметил роль ВМФ в СВО
"Идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно": Путин отметил роль ВМФ в СВО - 26.07.2026 Украина.ру
"Идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно": Путин отметил роль ВМФ в СВО
Важнейшую роль ВМФ в реализации задач СВО и обеспечения нацбезопасности констатировал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 26 июля пресс-служба Кремля
2026-07-26T16:25
2026-07-26T16:25
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владимир путин
константин ушаков
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вмф
флот
национальная безопасность
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Верховный главнокомандующий и президент принял доклады командующих флотами.Путин отметил, что сегодня вспоминают не только выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы русских прославленных флотоводцев. Также сегодня "собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады"."Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой", - констатировал глава государства. Он передал поздравления с Днем ВМФ всем находящимся на боевых рубежах и поблагодарил их за службу.Ранее в поздравлении с Днём Военно-Морского Флота глава государства отметил особое отношение в России к военными морякам. Он указал на уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплочённость, отвага и, главное - беззаветная преданность Отечеству."Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела, - отметил Путин. - Как писал адмирал Ушаков, "душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чём более не думаю, как об одной пользе государственной".Военные моряки достойно несут и приумножают традиции флота России, омываемой водами 13 морей. ВМФ принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане."Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач, - заявил путин. - Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей".Растёт и профессионализм моряков. По мнению Путина, они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки."Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звёзд Героев России", - подчеркнул глава государства.Он поблагодарил всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи страны, поздравил с праздником их и их близких.Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной
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новости, россия, кремль, украина, владимир путин, константин ушаков, дональд трамп, вмф, флот, национальная безопасность, гарантии безопасности, ядерное оружие, ядерная безопасность
Новости, Россия, Кремль, Украина, Владимир Путин, Константин Ушаков, Дональд Трамп, ВМФ, флот, национальная безопасность, гарантии безопасности, Ядерное оружие, ядерная безопасность

"Идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно": Путин отметил роль ВМФ в СВО

16:25 26.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПразднование Дня Военно-морского флота в Москве
Празднование Дня Военно-морского флота в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Важнейшую роль ВМФ в реализации задач СВО и обеспечения нацбезопасности констатировал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 26 июля пресс-служба Кремля
Верховный главнокомандующий и президент принял доклады командующих флотами.
Путин отметил, что сегодня вспоминают не только выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы русских прославленных флотоводцев. Также сегодня "собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады".
"Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой", - констатировал глава государства.
Он передал поздравления с Днем ВМФ всем находящимся на боевых рубежах и поблагодарил их за службу.
Ранее в поздравлении с Днём Военно-Морского Флота глава государства отметил особое отношение в России к военными морякам. Он указал на уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплочённость, отвага и, главное - беззаветная преданность Отечеству.
"Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела, - отметил Путин. - Как писал адмирал Ушаков, "душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чём более не думаю, как об одной пользе государственной".
Военные моряки достойно несут и приумножают традиции флота России, омываемой водами 13 морей. ВМФ принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане.
"Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач, - заявил путин. - Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей".
Растёт и профессионализм моряков. По мнению Путина, они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.
"Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звёзд Героев России", - подчеркнул глава государства.
Он поблагодарил всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи страны, поздравил с праздником их и их близких.
Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной
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