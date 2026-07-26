https://ukraina.ru/20260726/putin-podpisal-zakon-o-regulirovanii-ii-voyna-na-blizhnem-vostoke-mozhet-rasshiritsya-novosti-k-etomu-1081862102.html

Путин подписал закон о регулировании ИИ, война на Ближнем Востоке может расшириться. Новости к этому часу

Путин подписал закон о регулировании ИИ, война на Ближнем Востоке может расшириться. Новости к этому часу - 26.07.2026 Украина.ру

Путин подписал закон о регулировании ИИ, война на Ближнем Востоке может расшириться. Новости к этому часу

Вашингтон и Лондон определяют политику киевского режима, считают украинские диссиденты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T15:28

2026-07-26T15:28

2026-07-26T15:28

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей, открывает их разработчикам доступ к информации и господдержке.Другие новости к этому часу:🟦Военно-морской флот прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в поздравлении российким военным морякам по случаю Дня ВМФ.🟦 Аппарат корабля "Союз МС-28" приземлился в районе казахстанского города Жезказган. На землю вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс, сообщает Роскосмос. Они провели десятки научных экспериментов и приняли несколько грузовых кораблей;🟦 Лицензии на производство американских ЗРК Patriot не помогут Киеву обороняться ни в этом году, ни, возможно, в следующем. Такую оценку приводит The Sunday Telegraph, отмечая, что "сначала нужно построить завод, создать производственную линию, обучить людей, которые будут на ней работать. Все это требует времени, средств и серьезных усилий";🟦 Важные решения на Украине принимают западные кураторы киевского режима, а "картонный майдан" обывателей ни на что не влияет. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров."Не следует думать, что именно "картонный майдан" на что-то подвиг Зеленского, его подвигли на такие решения, прежде всего, его кураторы. Я думаю, там совместное руководство. Не думаю, что Трамп лично сидит и размышляет, каких там Драпатых поставить или нет. Там есть, кому рассуждать... А уже реализуют эти установки спецслужбы", - констатировал он.🟥 Иранские военные в воскресенье, накануне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, заявили о возможной эскалации военного конфликта."Если американцы снова будут обмануты сионистами или присоединятся к ним и будут настаивать на продолжении войны, особенно посредством воздушных ударов, она распространится географически ", — заявил представитель армии Мохаммед Акраминия.🟥 Нефтяной танкер-нарушитель, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, подорвался на мине, сообщает агентство Defa Press;🟥 В Испании пожар вышел из-под контроля. В субботу близ Валенсии эвакуировано 15 000 человек, пожаром охвачено более 21 км;🟥 Пожарные Франции борются с пожарами и отселяют обывателей. В регионе Жиронда сгорело 42 000 гектаров, эвакуировано 220 000 человек. Еще 30 000 человек пришлось эвакуировать в регионе Ланды. В Жиронде, Ланде и Варе мобилизовано 4150 пожарных, а полиция патрулирует эвакуированные города, чтобы предотвратить кражи со взломом, сообщает французская газета "Фигаро"; 🟥 Полиция Германии разыскивает предполагаемого "связанного с исламистами", атаковавшего в субботу на автобусе субботнее шествие сексуальных извращенцев* около Бранденбургских ворот. В результате погибла женщина, пострадали 17 человек;🟥 До 28 увеличилось число пострадавших от непогоды жителей Ростова-на-Дону, сообщил глава города. В городе упало более тысячи деревьев, введен режим ЧС; 🟥 Восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем. Среди пострадавших двое детей, отметили в ГАИ. По предварительным данным, водитель не справился с управлением;🟦 Место высадки союзников в Нормандии в 1944 году включили в список наследия ЮНЕСКО.* Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФАктуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вашингтон, николай азаров, владимир зеленский, туск дональд, лондон, роскосмос, наса, россия, ближний восток, владимир путин, николай патрушев