Путин подписал закон о регулировании ИИ, война на Ближнем Востоке может расшириться. Новости к этому часу - 26.07.2026 Украина.ру
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Путин подписал закон о регулировании ИИ, война на Ближнем Востоке может расшириться. Новости к этому часу
Путин подписал закон о регулировании ИИ, война на Ближнем Востоке может расшириться. Новости к этому часу - 26.07.2026 Украина.ру
Путин подписал закон о регулировании ИИ, война на Ближнем Востоке может расшириться. Новости к этому часу
Вашингтон и Лондон определяют политику киевского режима, считают украинские диссиденты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T15:28
2026-07-26T15:28
новости
украина
вашингтон
николай азаров
владимир зеленский
туск дональд
лондон
роскосмос
наса
россия
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей, открывает их разработчикам доступ к информации и господдержке.Другие новости к этому часу:🟦Военно-морской флот прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в поздравлении российким военным морякам по случаю Дня ВМФ.🟦 Аппарат корабля "Союз МС-28" приземлился в районе казахстанского города Жезказган. На землю вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс, сообщает Роскосмос. Они провели десятки научных экспериментов и приняли несколько грузовых кораблей;🟦 Лицензии на производство американских ЗРК Patriot не помогут Киеву обороняться ни в этом году, ни, возможно, в следующем. Такую оценку приводит The Sunday Telegraph, отмечая, что "сначала нужно построить завод, создать производственную линию, обучить людей, которые будут на ней работать. Все это требует времени, средств и серьезных усилий";🟦 Важные решения на Украине принимают западные кураторы киевского режима, а "картонный майдан" обывателей ни на что не влияет. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров."Не следует думать, что именно "картонный майдан" на что-то подвиг Зеленского, его подвигли на такие решения, прежде всего, его кураторы. Я думаю, там совместное руководство. Не думаю, что Трамп лично сидит и размышляет, каких там Драпатых поставить или нет. Там есть, кому рассуждать... А уже реализуют эти установки спецслужбы", - констатировал он.🟥 Иранские военные в воскресенье, накануне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, заявили о возможной эскалации военного конфликта."Если американцы снова будут обмануты сионистами или присоединятся к ним и будут настаивать на продолжении войны, особенно посредством воздушных ударов, она распространится географически ", — заявил представитель армии Мохаммед Акраминия.🟥 Нефтяной танкер-нарушитель, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, подорвался на мине, сообщает агентство Defa Press;🟥 В Испании пожар вышел из-под контроля. В субботу близ Валенсии эвакуировано 15 000 человек, пожаром охвачено более 21 км;🟥 Пожарные Франции борются с пожарами и отселяют обывателей. В регионе Жиронда сгорело 42 000 гектаров, эвакуировано 220 000 человек. Еще 30 000 человек пришлось эвакуировать в регионе Ланды. В Жиронде, Ланде и Варе мобилизовано 4150 пожарных, а полиция патрулирует эвакуированные города, чтобы предотвратить кражи со взломом, сообщает французская газета "Фигаро"; 🟥 Полиция Германии разыскивает предполагаемого "связанного с исламистами", атаковавшего в субботу на автобусе субботнее шествие сексуальных извращенцев* около Бранденбургских ворот. В результате погибла женщина, пострадали 17 человек;🟥 До 28 увеличилось число пострадавших от непогоды жителей Ростова-на-Дону, сообщил глава города. В городе упало более тысячи деревьев, введен режим ЧС; 🟥 Восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем. Среди пострадавших двое детей, отметили в ГАИ. По предварительным данным, водитель не справился с управлением;🟦 Место высадки союзников в Нормандии в 1944 году включили в список наследия ЮНЕСКО.* Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФАктуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, украина, вашингтон, николай азаров, владимир зеленский, туск дональд, лондон, роскосмос, наса, россия, ближний восток, владимир путин, николай патрушев
Новости, Украина, Вашингтон, Николай Азаров, Владимир Зеленский, Туск Дональд, Лондон, роскосмос, НАСА, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Николай Патрушев

Путин подписал закон о регулировании ИИ, война на Ближнем Востоке может расшириться. Новости к этому часу

15:28 26.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Вашингтон и Лондон определяют политику киевского режима, считают украинские диссиденты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Президент России Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей, открывает их разработчикам доступ к информации и господдержке.
Другие новости к этому часу:
🟦Военно-морской флот прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в поздравлении российким военным морякам по случаю Дня ВМФ.
🟦 Аппарат корабля "Союз МС-28" приземлился в районе казахстанского города Жезказган. На землю вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс, сообщает Роскосмос. Они провели десятки научных экспериментов и приняли несколько грузовых кораблей;
🟦 Лицензии на производство американских ЗРК Patriot не помогут Киеву обороняться ни в этом году, ни, возможно, в следующем. Такую оценку приводит The Sunday Telegraph, отмечая, что "сначала нужно построить завод, создать производственную линию, обучить людей, которые будут на ней работать. Все это требует времени, средств и серьезных усилий";
🟦 Важные решения на Украине принимают западные кураторы киевского режима, а "картонный майдан" обывателей ни на что не влияет. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Не следует думать, что именно "картонный майдан" на что-то подвиг Зеленского, его подвигли на такие решения, прежде всего, его кураторы. Я думаю, там совместное руководство. Не думаю, что Трамп лично сидит и размышляет, каких там Драпатых поставить или нет. Там есть, кому рассуждать... А уже реализуют эти установки спецслужбы", - констатировал он.
🟥 Иранские военные в воскресенье, накануне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, заявили о возможной эскалации военного конфликта.
"Если американцы снова будут обмануты сионистами или присоединятся к ним и будут настаивать на продолжении войны, особенно посредством воздушных ударов, она распространится географически ", — заявил представитель армии Мохаммед Акраминия.
🟥 Нефтяной танкер-нарушитель, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, подорвался на мине, сообщает агентство Defa Press;
🟥 В Испании пожар вышел из-под контроля. В субботу близ Валенсии эвакуировано 15 000 человек, пожаром охвачено более 21 км;
🟥 Пожарные Франции борются с пожарами и отселяют обывателей. В регионе Жиронда сгорело 42 000 гектаров, эвакуировано 220 000 человек. Еще 30 000 человек пришлось эвакуировать в регионе Ланды. В Жиронде, Ланде и Варе мобилизовано 4150 пожарных, а полиция патрулирует эвакуированные города, чтобы предотвратить кражи со взломом, сообщает французская газета "Фигаро";
🟥 Полиция Германии разыскивает предполагаемого "связанного с исламистами", атаковавшего в субботу на автобусе субботнее шествие сексуальных извращенцев* около Бранденбургских ворот. В результате погибла женщина, пострадали 17 человек;

🟥 До 28 увеличилось число пострадавших от непогоды жителей Ростова-на-Дону, сообщил глава города. В городе упало более тысячи деревьев, введен режим ЧС;

🟥 Восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем.
Среди пострадавших двое детей, отметили в ГАИ. По предварительным данным, водитель не справился с управлением;
🟦 Место высадки союзников в Нормандии в 1944 году включили в список наследия ЮНЕСКО.
* Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФ
Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
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