https://ukraina.ru/20260726/polsha-demonstriruet-vsplesk-prestupleniy-iz-za-nenavisti-k-ukraintsam--1081864160.html
Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам
Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам - 26.07.2026 Украина.ру
Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам
В Польше зафиксирован рост числа преступлений на почве ненависти в отношении украинцев на 30%. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T17:54
2026-07-26T17:54
2026-07-26T17:54
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Только за первую половину 2026 года украинские граждане подали 180 заявлений о подобных инцидентах, что на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года.Среди недавних нападений, произошедших в июле: в Бельско-Бяле в автобусе мужчина оскорблял украинских девушек; в Легнице женщина сделала замечание подросткам за разговор на украинском, после чего ударила их; в Познани избили мужчину, вступившегося за украинского парня.Теми временем стало известно, что более 75% жителей Польши негативно относятся к Владимиру Зеленскому - опрос издания Wirtualna Polska. Об этом в публикации Путин прибыл в Адмиралтейство, генсек ООН призвал к снятию санкций с Сирии. Новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, владимир зеленский, украина.ру, международные отношения, ес, украина-ес, криминал, евроинтеграция, восточная европа
Новости, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, международные отношения, ЕС, Украина-ЕС, криминал, евроинтеграция, Восточная Европа
Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам
В Польше зафиксирован рост числа преступлений на почве ненависти в отношении украинцев на 30%. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
Только за первую половину 2026 года украинские граждане подали 180 заявлений о подобных инцидентах, что на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Среди недавних нападений, произошедших в июле: в Бельско-Бяле в автобусе мужчина оскорблял украинских девушек; в Легнице женщина сделала замечание подросткам за разговор на украинском, после чего ударила их; в Познани избили мужчину, вступившегося за украинского парня.
Теми временем стало известно, что более 75% жителей Польши негативно относятся к Владимиру Зеленскому - опрос издания Wirtualna Polska. Об этом в публикации Путин прибыл в Адмиралтейство, генсек ООН призвал к снятию санкций с Сирии. Новости к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.