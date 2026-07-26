Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам - 26.07.2026 Украина.ру
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Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам
Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам - 26.07.2026 Украина.ру
Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам
В Польше зафиксирован рост числа преступлений на почве ненависти в отношении украинцев на 30%. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T17:54
2026-07-26T17:54
новости
польша
украина
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украина.ру
международные отношения
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украина-ес
криминал
евроинтеграция
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Только за первую половину 2026 года украинские граждане подали 180 заявлений о подобных инцидентах, что на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года.Среди недавних нападений, произошедших в июле: в Бельско-Бяле в автобусе мужчина оскорблял украинских девушек; в Легнице женщина сделала замечание подросткам за разговор на украинском, после чего ударила их; в Познани избили мужчину, вступившегося за украинского парня.Теми временем стало известно, что более 75% жителей Польши негативно относятся к Владимиру Зеленскому - опрос издания Wirtualna Polska. Об этом в публикации Путин прибыл в Адмиралтейство, генсек ООН призвал к снятию санкций с Сирии. Новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, владимир зеленский, украина.ру, международные отношения, ес, украина-ес, криминал, евроинтеграция, восточная европа
Новости, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, международные отношения, ЕС, Украина-ЕС, криминал, евроинтеграция, Восточная Европа

Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам

17:54 26.07.2026
 
© Фото : president.gov.ua / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : president.gov.ua
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В Польше зафиксирован рост числа преступлений на почве ненависти в отношении украинцев на 30%. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
Только за первую половину 2026 года украинские граждане подали 180 заявлений о подобных инцидентах, что на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Среди недавних нападений, произошедших в июле: в Бельско-Бяле в автобусе мужчина оскорблял украинских девушек; в Легнице женщина сделала замечание подросткам за разговор на украинском, после чего ударила их; в Познани избили мужчину, вступившегося за украинского парня.
Теми временем стало известно, что более 75% жителей Польши негативно относятся к Владимиру Зеленскому - опрос издания Wirtualna Polska. Об этом в публикации Путин прибыл в Адмиралтейство, генсек ООН призвал к снятию санкций с Сирии. Новости к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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