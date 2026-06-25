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На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля

На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля - 25.06.2026 Украина.ру

На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля

На Украине поклоняются нацистам - тем, кто убивал русских, евреев и поляков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 25 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-25T13:24

2026-06-25T13:24

2026-06-25T13:24

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Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой Польша собирается восстанавливать Украину.Также он указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине.Другие важные заявления официального представителя Кремля:🟦 Россия ждет продолжения диалога с США по теме украинского урегулирования.🟦 Соединенные Штаты понимают, что заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно, и исходят из этого.🟦 Москва изучит юридические варианты на планы Британии по продаже нефти с танкера Smyrtos.Песков назвал планы Лондона в отношении захваченного танкера Smyrtos попыткой экспроприации нефти, добытой пиратскими методами.🟦 Россия оперативно рассмотрит обращения от Каракаса о помощи в связи с землетрясением, пока их не было.🟦 Активные пользователи сервисов VK, которые были удалены из App Store, могут перейти на Android и аналогичные российские системы.О других событиях - в материале Глава Пентагона увольняет генерала, координировавшего помощь Украине. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, кремль, дмитрий песков, пентагон, украина.ру