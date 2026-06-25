На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля - 25.06.2026 Украина.ру
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На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля
На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля - 25.06.2026 Украина.ру
На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля
На Украине поклоняются нацистам - тем, кто убивал русских, евреев и поляков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T13:24
2026-06-25T13:24
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Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой Польша собирается восстанавливать Украину.Также он указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине.Другие важные заявления официального представителя Кремля:🟦 Россия ждет продолжения диалога с США по теме украинского урегулирования.🟦 Соединенные Штаты понимают, что заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно, и исходят из этого.🟦 Москва изучит юридические варианты на планы Британии по продаже нефти с танкера Smyrtos.Песков назвал планы Лондона в отношении захваченного танкера Smyrtos попыткой экспроприации нефти, добытой пиратскими методами.🟦 Россия оперативно рассмотрит обращения от Каракаса о помощи в связи с землетрясением, пока их не было.🟦 Активные пользователи сервисов VK, которые были удалены из App Store, могут перейти на Android и аналогичные российские системы.О других событиях - в материале Глава Пентагона увольняет генерала, координировавшего помощь Украине. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, кремль, дмитрий песков, пентагон, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Пентагон, Украина.ру

На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля

13:24 25.06.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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На Украине поклоняются нацистам - тем, кто убивал русских, евреев и поляков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой Польша собирается восстанавливать Украину.
"Полякам это (поклонение нацистам — ред.) очень не нравится, с одной стороны. С другой стороны, они собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам - парадоксальная ситуация", - сказал Песков.
Также он указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине.
Другие важные заявления официального представителя Кремля:
🟦 Россия ждет продолжения диалога с США по теме украинского урегулирования.
🟦 Соединенные Штаты понимают, что заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно, и исходят из этого.
🟦 Москва изучит юридические варианты на планы Британии по продаже нефти с танкера Smyrtos.
Песков назвал планы Лондона в отношении захваченного танкера Smyrtos попыткой экспроприации нефти, добытой пиратскими методами.
🟦 Россия оперативно рассмотрит обращения от Каракаса о помощи в связи с землетрясением, пока их не было.
🟦 Активные пользователи сервисов VK, которые были удалены из App Store, могут перейти на Android и аналогичные российские системы.
О других событиях - в материале Глава Пентагона увольняет генерала, координировавшего помощь Украине. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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