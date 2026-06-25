https://ukraina.ru/20260625/na-ukraine-poklonyayutsya-natsistam-vazhnye-zayavleniya-kremlya-1080626844.html
На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля
На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля - 25.06.2026 Украина.ру
На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля
На Украине поклоняются нацистам - тем, кто убивал русских, евреев и поляков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T13:24
2026-06-25T13:24
2026-06-25T13:24
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Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой Польша собирается восстанавливать Украину.Также он указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине.Другие важные заявления официального представителя Кремля:🟦 Россия ждет продолжения диалога с США по теме украинского урегулирования.🟦 Соединенные Штаты понимают, что заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно, и исходят из этого.🟦 Москва изучит юридические варианты на планы Британии по продаже нефти с танкера Smyrtos.Песков назвал планы Лондона в отношении захваченного танкера Smyrtos попыткой экспроприации нефти, добытой пиратскими методами.🟦 Россия оперативно рассмотрит обращения от Каракаса о помощи в связи с землетрясением, пока их не было.🟦 Активные пользователи сервисов VK, которые были удалены из App Store, могут перейти на Android и аналогичные российские системы.О других событиях - в материале Глава Пентагона увольняет генерала, координировавшего помощь Украине. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, кремль, дмитрий песков, пентагон, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Пентагон, Украина.ру
На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля
На Украине поклоняются нацистам - тем, кто убивал русских, евреев и поляков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой Польша собирается восстанавливать Украину.
"Полякам это (поклонение нацистам — ред.) очень не нравится, с одной стороны. С другой стороны, они собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам - парадоксальная ситуация", - сказал Песков.
Также он указал на отсутствие реакции Европы на героизацию нацистов на Украине.
Другие важные заявления официального представителя Кремля:
🟦 Россия ждет продолжения диалога с США по теме украинского урегулирования.
🟦 Соединенные Штаты понимают, что заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно, и исходят из этого.
🟦 Москва изучит юридические варианты на планы Британии по продаже нефти с танкера Smyrtos.
Песков назвал планы Лондона в отношении захваченного танкера Smyrtos попыткой экспроприации нефти, добытой пиратскими методами.
🟦 Россия оперативно рассмотрит обращения от Каракаса о помощи в связи с землетрясением, пока их не было.
🟦 Активные пользователи сервисов VK, которые были удалены из App Store, могут перейти на Android и аналогичные российские системы.