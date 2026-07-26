https://ukraina.ru/20260726/sem-chelovek-postradali-pri-atake-drona-na-ostanovku-v-gorlovke-novosti-svo-1081857751.html

Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО

Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру

Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО

Семь человек пострадали в Горловке ДНР в результате удара БПЛА по остановке общественного транспорта, заявили в администрации муниципалитета. Об этом и других военных новостях 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T13:44

2026-07-26T13:44

2026-07-26T13:44

сво

спецоперация

горловка

краснолиманское направление

донецкая народная республика

камаз (завод)

вооруженные силы украины

украина.ру

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🟥 На Краснолиманском направлении российские войска продолжают наступление в районе села Брусовка. При поддержке ударных беспилотников подразделения 25-й армии группировки "Запад" продвигаются в лесных массивах западнее села, а также южнее Дибровы, постепенно оттесняя украинские силы к левому берегу Северского Донца. Об этом пишет телеграм-канал "Оперативный простор";🟥 Сообщается о пожарах после прилётов по целям в оккупированном ВСУ Херсоне;🟥 За прошедшие сутки, по официальным данным, в Белгородской области погиб один мирный житель, ещё 13 человек получили ранения. Пострадавшие зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах. Об этом сообщает оперштаб региона.Повреждены многоквартирные и частные дома, административные, коммерческие и социальные объекты, складские помещения, линии электропередачи и газовые сети. Также повреждены и уничтожены десятки автомобилей, включая легковые, грузовые машины, микроавтобусы, КамАЗ и ГАЗель.Всего за сутки регион подвергся двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено семь боеприпасов, а также атакам 231 беспилотника, из которых 138 были сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ;🟥 Этой ночью и ранним утром в центре ударов расчётов ОТРК "Искандер" и БПЛА типа "Герань" были цели в Киеве и окрестностях, а также в Сумах, Кривом Роге, а также в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

горловка

краснолиманское направление

донецкая народная республика

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, горловка, краснолиманское направление, донецкая народная республика, камаз (завод), вооруженные силы украины, украина.ру