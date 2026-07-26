Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
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Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО
Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО
Семь человек пострадали в Горловке ДНР в результате удара БПЛА по остановке общественного транспорта, заявили в администрации муниципалитета. Об этом и других военных новостях 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T13:44
2026-07-26T13:44
сво
спецоперация
горловка
краснолиманское направление
донецкая народная республика
камаз (завод)
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 На Краснолиманском направлении российские войска продолжают наступление в районе села Брусовка. При поддержке ударных беспилотников подразделения 25-й армии группировки "Запад" продвигаются в лесных массивах западнее села, а также южнее Дибровы, постепенно оттесняя украинские силы к левому берегу Северского Донца. Об этом пишет телеграм-канал "Оперативный простор";🟥 Сообщается о пожарах после прилётов по целям в оккупированном ВСУ Херсоне;🟥 За прошедшие сутки, по официальным данным, в Белгородской области погиб один мирный житель, ещё 13 человек получили ранения. Пострадавшие зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах. Об этом сообщает оперштаб региона.Повреждены многоквартирные и частные дома, административные, коммерческие и социальные объекты, складские помещения, линии электропередачи и газовые сети. Также повреждены и уничтожены десятки автомобилей, включая легковые, грузовые машины, микроавтобусы, КамАЗ и ГАЗель.Всего за сутки регион подвергся двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено семь боеприпасов, а также атакам 231 беспилотника, из которых 138 были сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ;🟥 Этой ночью и ранним утром в центре ударов расчётов ОТРК "Искандер" и БПЛА типа "Герань" были цели в Киеве и окрестностях, а также в Сумах, Кривом Роге, а также в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
горловка
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+7 495 645 66 01
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сво, спецоперация, горловка, краснолиманское направление, донецкая народная республика, камаз (завод), вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Горловка, Краснолиманское направление, Донецкая Народная Республика, КамАЗ (завод), Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО

13:44 26.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Семь человек пострадали в Горловке ДНР в результате удара БПЛА по остановке общественного транспорта, заявили в администрации муниципалитета. Об этом и других военных новостях 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 На Краснолиманском направлении российские войска продолжают наступление в районе села Брусовка. При поддержке ударных беспилотников подразделения 25-й армии группировки "Запад" продвигаются в лесных массивах западнее села, а также южнее Дибровы, постепенно оттесняя украинские силы к левому берегу Северского Донца. Об этом пишет телеграм-канал "Оперативный простор";
🟥 Сообщается о пожарах после прилётов по целям в оккупированном ВСУ Херсоне;
🟥 За прошедшие сутки, по официальным данным, в Белгородской области погиб один мирный житель, ещё 13 человек получили ранения. Пострадавшие зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах. Об этом сообщает оперштаб региона.
Повреждены многоквартирные и частные дома, административные, коммерческие и социальные объекты, складские помещения, линии электропередачи и газовые сети. Также повреждены и уничтожены десятки автомобилей, включая легковые, грузовые машины, микроавтобусы, КамАЗ и ГАЗель.
Всего за сутки регион подвергся двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено семь боеприпасов, а также атакам 231 беспилотника, из которых 138 были сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ;
🟥 Этой ночью и ранним утром в центре ударов расчётов ОТРК "Искандер" и БПЛА типа "Герань" были цели в Киеве и окрестностях, а также в Сумах, Кривом Роге, а также в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.
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