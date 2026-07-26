https://ukraina.ru/20260726/sem-chelovek-postradali-pri-atake-drona-na-ostanovku-v-gorlovke-novosti-svo-1081857751.html
Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО
Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО
Семь человек пострадали в Горловке ДНР в результате удара БПЛА по остановке общественного транспорта, заявили в администрации муниципалитета. Об этом и других военных новостях 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T13:44
2026-07-26T13:44
2026-07-26T13:44
сво
спецоперация
горловка
краснолиманское направление
донецкая народная республика
камаз (завод)
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044068201_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_77c68352bf90b2bae31ca99be146a36d.jpg
🟥 На Краснолиманском направлении российские войска продолжают наступление в районе села Брусовка. При поддержке ударных беспилотников подразделения 25-й армии группировки "Запад" продвигаются в лесных массивах западнее села, а также южнее Дибровы, постепенно оттесняя украинские силы к левому берегу Северского Донца. Об этом пишет телеграм-канал "Оперативный простор";🟥 Сообщается о пожарах после прилётов по целям в оккупированном ВСУ Херсоне;🟥 За прошедшие сутки, по официальным данным, в Белгородской области погиб один мирный житель, ещё 13 человек получили ранения. Пострадавшие зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах. Об этом сообщает оперштаб региона.Повреждены многоквартирные и частные дома, административные, коммерческие и социальные объекты, складские помещения, линии электропередачи и газовые сети. Также повреждены и уничтожены десятки автомобилей, включая легковые, грузовые машины, микроавтобусы, КамАЗ и ГАЗель.Всего за сутки регион подвергся двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено семь боеприпасов, а также атакам 231 беспилотника, из которых 138 были сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ;🟥 Этой ночью и ранним утром в центре ударов расчётов ОТРК "Искандер" и БПЛА типа "Герань" были цели в Киеве и окрестностях, а также в Сумах, Кривом Роге, а также в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
горловка
краснолиманское направление
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044068201_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fe4d603ebea8af09e46e0e83cbc2aa1e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, горловка, краснолиманское направление, донецкая народная республика, камаз (завод), вооруженные силы украины, украина.ру
Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО
Семь человек пострадали в Горловке ДНР в результате удара БПЛА по остановке общественного транспорта, заявили в администрации муниципалитета. Об этом и других военных новостях 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 На Краснолиманском направлении российские войска продолжают наступление в районе села Брусовка. При поддержке ударных беспилотников подразделения 25-й армии группировки "Запад" продвигаются в лесных массивах западнее села, а также южнее Дибровы, постепенно оттесняя украинские силы к левому берегу Северского Донца. Об этом пишет телеграм-канал "Оперативный простор";
🟥 Сообщается о пожарах после прилётов по целям в оккупированном ВСУ Херсоне;
🟥 За прошедшие сутки, по официальным данным, в Белгородской области погиб один мирный житель, ещё 13 человек получили ранения. Пострадавшие зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах. Об этом сообщает оперштаб региона.
Повреждены многоквартирные и частные дома, административные, коммерческие и социальные объекты, складские помещения, линии электропередачи и газовые сети. Также повреждены и уничтожены десятки автомобилей, включая легковые, грузовые машины, микроавтобусы, КамАЗ и ГАЗель.
Всего за сутки регион подвергся двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено семь боеприпасов, а также атакам 231 беспилотника, из которых 138 были сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ;
🟥 Этой ночью и ранним утром в центре ударов расчётов ОТРК "Искандер" и БПЛА типа "Герань" были цели в Киеве и окрестностях, а также в Сумах, Кривом Роге, а также в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру