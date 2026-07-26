https://ukraina.ru/20260726/putin-pribyl-v-admiralteystvo-gensek-oon-prizval-k-snyatiyu-sanktsiy-s-sirii-novosti-k-etomu-chasu-1081863224.html

Путин прибыл в Адмиралтейство, генсек ООН призвал к снятию санкций с Сирии. Новости к этому часу

Путин прибыл в Адмиралтейство, генсек ООН призвал к снятию санкций с Сирии. Новости к этому часу - 26.07.2026 Украина.ру

Путин прибыл в Адмиралтейство, генсек ООН призвал к снятию санкций с Сирии. Новости к этому часу

Президент России Владимир Путин в День ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T17:36

2026-07-26T17:36

2026-07-26T17:36

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"Ваши достижения, уважаемые товарищи, - это результат современных знаний, передовых профессиональных навыков. Вам выпало служить в сложный и очень ответственный период, обретать опыт в реальных боевых условиях, учиться грамотно и оперативно действовать в постоянно меняющейся обстановке. Но тем выше ваши заслуги, ваш личный вклад в преумножение могущества Военно-морского флота страны и его развития, в обеспечение интересов России и безопасности ее граждан, вклад в нашу общую победу", - заявил Путин, обращаясь к военнослужащим ВМФ на церемонии награждения государственными наградами.Другие новости к этому часу:🟦 До конца года в состав ВМФ России войдет первый атомный подводный крейсер "Пермь" с гиперзвуковым комплексом "Циркон";🟦 Генсек ООН Антонио Гутерриш приветствовал меры, позволившие восстановить экономику Сирии и призвал к отмене всех санкций, введенных против страны во время правления сирийского президента Башара Асада."Я приветствую меры, которые ослабили санкции и открыли новые возможности для восстановления экономики, но все эти санкции должны быть немедленно отменены ", — заявил Антонио Гутерриш на пресс-конференции в Дамаске.🟦 Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования и солидарность с пострадавшими содомитами, атакованными во время субботнего марша в центре Берлина. Полиция ФРГ заявила о 29 пострадавших и одной погибшей женщине, разыскивает водителя атаковавшего их автомобиля;🟦 МИД Литвы подготовило законопроект, предусматривающий продление действия мер дискриминации граждан России и Белоруссии до конца 2027 года;🟦 Глава МИД Румынии Оана Цой вызвала посла России после уничтожения румынскими ВВС нескольких дронов, принадлежность которых не установлена."Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним с максимальной серьезностью вместе с нашими союзниками", - подчеркнула глава МИД Румынии.🟦 Украинские сети АЗС OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" подняли цены на моторное топливо. Наибольшие темпы подорожания демонстрирует дизтопливо.🟦 Более 75% жителей Польши негативно относятся к Владимиру Зеленскому - опрос издания Wirtualna Polska;🟥 ВВС Израиля ударом в секторе Газа убили высокопоставленного офицера палестинской службы внутренней безопасности и его спутника. Погибли олковник Ваэль Эль-Ледави и майор Рамеза Абу Зрайк.Ранее Дюжаррик отказался комментировать русофобские выпады главаря ВСУАктуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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