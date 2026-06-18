Генсек НАТО летит в Вашингтон снимать напряжённость - 18.06.2026 Украина.ру
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Генсек НАТО летит в Вашингтон снимать напряжённость
Генсек НАТО летит в Вашингтон снимать напряжённость - 18.06.2026 Украина.ру
Генсек НАТО летит в Вашингтон снимать напряжённость
Генсек НАТО Марк Рютте 23-25 июня посетит Вашингтон для переговоров с представителями США накануне июльского саммита военно-политического блока в Анкаре. Об этом 17 июня сообщил телеканал Euronews
2026-06-18T13:50
2026-06-18T15:50
новости
вашингтон
рютте
нато
сша
германия
дональд трамп
фридрих мерц
euronews
ес
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Рютте направляется в Вашингтон "для урегулирования напряженности в НАТО в преддверии июльского саммита", сказано в публикации."Отношения между США и их союзниками по НАТО обострились после того, как Трамп обвинил европейские страны в том, что они бросили США на произвол судьбы во время войны в Иране", - напомнил телеканал.По его данным, усилия европейских партнёров США по восстановлению свободы судоходства через Ормузский пролив после американо-иранского соглашения о прекращении боевых действий займут видное место в обсуждениях. Среди таковых Рютте назвал Францию и Британию. Рютте "надеется восстановить отношения между Вашингтоном и его союзниками по НАТО после нескольких месяцев напряженности, вызванной противодействием Европы американо-израильской военной кампании против Ирана", считают авторы телеканала ЕС.Отмечено, что соглашение США с Тегераном снизило риск того, что июльский саммит превратится в противостояние между американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами."Давайте посмотрим правде в глаза: каждый раз, когда в Иране возникали проблемы, это вызывало сильную негативную реакцию со стороны союзников по НАТО", — заявил телеканалу аноним из НАТО.По данным телеканала, "Трамп был в ярости, когда некоторые страны НАТО первоначально отказались предоставить американским войскам доступ к базам в Европе для дозаправки и других операций, связанных с конфликтом". При этом ФРГ предоставила полный доступ к авиабазе США "Рамштайн" в Рейнланд-Пфальце, которая использовалась для координации ударов беспилотников и ракет по Ирану."Отношения еще больше ухудшились после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал действия Вашингтона в отношении конфликта. В ответ Трамп сократил военное присутствие США в Германии и публично отчитал союзников, которые, по его мнению, не оказали должной поддержки кампании", - напомнил телеканал.Ожидается, что Трамп примет участие в саммите 7-8 июля в Анкаре, где союзники пообещают дальнейшее увеличение расходов на оборону и значительное расширение производства вооружений."Нам нужно больше войск, больше ресурсов и гораздо более сильная промышленная база", — заявил Рютте накануне министерской встречи, указав на постоянное увеличение военных расходов.Большинство союзников по НАТО обязались присоединиться к операции под руководством Франции и Британии, направленной на возобновление работы Ормузского пролива. Несколько стран уже направили в регион свои силы, включая фрегаты, тральщики и персонал служб безопасности."Еще одним важным направлением саммита станет перекладывание большей ответственности за безопасность НАТО и трансатлантических отношений на Европу и Канаду. США уведомили союзников о своем намерении сократить предоставление альянсу некоторых военных возможностей, - отметил телеканал ЕС. - К ним относятся ударные самолеты дальнего радиуса действия, такие как бомбардировщики B-2 и B-52. Ожидается также, что Пентагон сократит количество истребителей F-16 и F-35, доступных для выполнения задач НАТО".Также от союзников ожидается демонстрация прогресса в достижении целевого показателя расходов на оборону в размере 5% ВВП, согласованного на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге.Рютте все больше разочаровывается отсутствием прогресса в некоторых столицах и намерен решительно настаивать на решении этого вопроса в ближайшие недели, поведали источники Euronews. Тем временем 32 министрам обороны стран военно-политического блока предстоит разобраться в ситуации на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 июня с участием военного министра США Пита Хегсета. Подробности в публикации ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу Тем временем ВС РФ освободили Рай-Александровку в ДНР. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, вашингтон, рютте, нато, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, euronews, ес, f-16, f-35, мир без границ, украина.ру
Новости, Вашингтон, Рютте, НАТО, США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Euronews, ЕС, F-16, F-35, Мир без границ, Украина.ру

Генсек НАТО летит в Вашингтон снимать напряжённость

13:50 18.06.2026 (обновлено: 15:50 18.06.2026)
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Генсек НАТО Марк Рютте 23-25 июня посетит Вашингтон для переговоров с представителями США накануне июльского саммита военно-политического блока в Анкаре. Об этом 17 июня сообщил телеканал Euronews
Рютте направляется в Вашингтон "для урегулирования напряженности в НАТО в преддверии июльского саммита", сказано в публикации.
"Отношения между США и их союзниками по НАТО обострились после того, как Трамп обвинил европейские страны в том, что они бросили США на произвол судьбы во время войны в Иране", - напомнил телеканал.
По его данным, усилия европейских партнёров США по восстановлению свободы судоходства через Ормузский пролив после американо-иранского соглашения о прекращении боевых действий займут видное место в обсуждениях. Среди таковых Рютте назвал Францию и Британию.
Рютте "надеется восстановить отношения между Вашингтоном и его союзниками по НАТО после нескольких месяцев напряженности, вызванной противодействием Европы американо-израильской военной кампании против Ирана", считают авторы телеканала ЕС.
Отмечено, что соглашение США с Тегераном снизило риск того, что июльский саммит превратится в противостояние между американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
"Давайте посмотрим правде в глаза: каждый раз, когда в Иране возникали проблемы, это вызывало сильную негативную реакцию со стороны союзников по НАТО", — заявил телеканалу аноним из НАТО.
По данным телеканала, "Трамп был в ярости, когда некоторые страны НАТО первоначально отказались предоставить американским войскам доступ к базам в Европе для дозаправки и других операций, связанных с конфликтом". При этом ФРГ предоставила полный доступ к авиабазе США "Рамштайн" в Рейнланд-Пфальце, которая использовалась для координации ударов беспилотников и ракет по Ирану.
"Отношения еще больше ухудшились после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал действия Вашингтона в отношении конфликта. В ответ Трамп сократил военное присутствие США в Германии и публично отчитал союзников, которые, по его мнению, не оказали должной поддержки кампании", - напомнил телеканал.
Ожидается, что Трамп примет участие в саммите 7-8 июля в Анкаре, где союзники пообещают дальнейшее увеличение расходов на оборону и значительное расширение производства вооружений.
"Нам нужно больше войск, больше ресурсов и гораздо более сильная промышленная база", — заявил Рютте накануне министерской встречи, указав на постоянное увеличение военных расходов.
Большинство союзников по НАТО обязались присоединиться к операции под руководством Франции и Британии, направленной на возобновление работы Ормузского пролива. Несколько стран уже направили в регион свои силы, включая фрегаты, тральщики и персонал служб безопасности.
"Еще одним важным направлением саммита станет перекладывание большей ответственности за безопасность НАТО и трансатлантических отношений на Европу и Канаду. США уведомили союзников о своем намерении сократить предоставление альянсу некоторых военных возможностей, - отметил телеканал ЕС. - К ним относятся ударные самолеты дальнего радиуса действия, такие как бомбардировщики B-2 и B-52. Ожидается также, что Пентагон сократит количество истребителей F-16 и F-35, доступных для выполнения задач НАТО".
Также от союзников ожидается демонстрация прогресса в достижении целевого показателя расходов на оборону в размере 5% ВВП, согласованного на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге.
Рютте все больше разочаровывается отсутствием прогресса в некоторых столицах и намерен решительно настаивать на решении этого вопроса в ближайшие недели, поведали источники Euronews.
Тем временем 32 министрам обороны стран военно-политического блока предстоит разобраться в ситуации на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 июня с участием военного министра США Пита Хегсета. Подробности в публикации ЕС за продолжение войны, Германия выделит Украине $400 млн на вооружение. Новости к этому часу
Тем временем ВС РФ освободили Рай-Александровку в ДНР. Новости СВО
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