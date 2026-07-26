https://ukraina.ru/20260726/padly-i-svolochi-v-verkhovnoy-rade-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-i-vokrug-1081857231.html

"Падлы и сволочи в Верховной Раде". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг

"Падлы и сволочи в Верховной Раде". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг - 26.07.2026 Украина.ру

"Падлы и сволочи в Верховной Раде". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг

В экспертном сообществе обсуждают, насколько опасен для киевской верхушки наметившийся раскол и есть ли он вообще. Думают и о том, почему Запад до сих пор имеет возможность снабжать Киев оружием и какие у глобалистов планы относительно будущего России

2026-07-26T08:20

2026-07-26T08:20

2026-07-26T08:20

эксклюзив

россия

украина

снежана егорова

захар прилепин

владимир фесенко

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В предыдущем обзоре мы приводили мнение политолога Владимира Фесенко, опасающегося, что продолжение "картонных" протестов и углубление раскола в политической и околополитической среде может привести нынешнее украинское государство к повторению судьбы УНР.Такую обеспокоенность высказывают сейчас многие политологи на Украине. Но они либо сами не видят очевидного, и тогда им не стоит заниматься политическим анализом, либо они сознательно водят публику за нос, поскольку на самом деле никакого раскола в верхах нет и в случае с "картонным Майданом" мы видим очередную постановку "кровавого квартала", считает вынужденно покинувшая страну украинская актриса, телеведущая и общественный деятель Снежана Егорова.По её мнению, высказанному в эфире интернет-канала журналиста Александра Шелеста*, протесты в поддержку отставленного министра обороны Михаила Фёдорова проходят по согласованию с Владимиром Зеленским, на самом деле те действуют заодно.А молодёжь в картонных шлемах вместо кастрюль не понимает, что скоро придёт и их черед отправляться на поле боя, в которое превратили Украину, что никакого светлого будущего у страны нет, а для них вообще нет места ни в каком будущем. И не только для них.Она добавила, что умирают на этой войне "наши славянские дети с двух сторон, которые говорят на русском языке, только одни хотят забыть этот свой родной русский язык, вырывают свой собственный язык у себя из горла и говорят языком ненависти, а другие не забыли ещё свой язык и защищают то пространство, которое для них отвоевали деды и отцы".Впрочем, ситуация сейчас куда тяжелее, ведь нет Союза, а Россия — капиталистическая страна. Далеко не все понимают, что война идёт не на жизнь, а на смерть, потому что "белые господа в пробковых шлемах" решили, что пора овладеть ресурсами России-Хартленда, а местное население и местные государства-прокладки больше тут ни к чему. "Картонные" деятели на Украине и кое-кто в России питают надежды, что их-то посадят за один стол с белыми господами, но не понимают, что попадут они к столу только в качестве еды.Но это уже их, "элитных" людей, проблемы. А вот нашим народам придётся вспомнить о том, что это их единое пространство, о том, что они были едины, просто придётся вспомнить, если мы хотим выжить, считает Егорова.Вспомним ли?Война продолжается. ВС РФ наносят удары по портам, киевский режим рискует остаться без доступа к морю."Судоходство в порты Украины полностью остановилось, вот чудеса. Сообщают, что суда не заходят в украинские порты уже четыре дня подряд. Удары ВС РФ парализовали морские перевозки, и это признают в Киеве. Украинский министр агрополитики заявил, что иностранные судовладельцы по своей инициативе массово отказываются от рейсов из-за угрозы российских ударов", – отметил в своём блоге российский писатель Захар Прилепин.Он подчеркнул, что "это стало возможным всего за две недели действительно серьёзных ударов по портам противника в едином ритме и без паузы".А что, так можно было? Можно было — и с самого начала, а почему этого не делалось, не поясняется, пишет Прилепин. По его словам, воевать можно эффективнее, "но для этого надо забыть про "друга Трампа" и отключить от принятия решений западническое лобби - которое повсюду".В комментариях к этой записи пользователи отмечают, что надо заблокировать и сухопутные пути поставок оружия киевскому режиму. И тоже задаются вопросом, почему этого до сих пор не сделано и какова на самом деле цена промедления.Тем временем киевский режим продолжает, как может, раздувать и дальше русофобскую истерию. На картонках у протестующих "соросят" появилось слово "русорез".Государство не отстаёт. Украинские СМИ сообщают, что за русскоязычную музыку хотят штрафовать, причём размеры штрафов впечатляют — до 170 тысяч гривен. Комментируя эти сообщения, украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук отметил с иронией: "Такое ощущение, что все у нас просто работают тэцэкашниками и имеют неограниченный бюджет, неограниченное количество денег".По его словам, в Верховной Раде сидят "падлы, сволочи", которые думают лишь о том, как унизить простого человека за то, что он такой есть."Нашу идентичность, нашу возможность, наше… желание, что мы привыкли разговаривать на русском языке, за это хотят наказывать, уничтожать и издеваться", – обрисовал ситуацию Никифорчук.Он добавил, что это уже не шутки, что "тысячи людей сидят за лайки, за комментарии, за критику власти, в тот же момент издевательства на тему языка", происходит "героизация преступников, которые поддерживали немецко-фашистских захватчиков, воевали вместе с ними против нашего народа...".Юрист сделал вывод, что назвать всё это государством уже и язык не поворачивается, "потому что права наши… к сожалению, не существуют на этой территории, которая ещё осталась от Украины".* Лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов.О событиях в энергетике - Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ.

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, снежана егорова, захар прилепин, владимир фесенко