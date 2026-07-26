https://ukraina.ru/20260726/iran-potreboval-ot-es-nakazat-ukrainu-za-ataku-na-sudno-v-kaspii-1081861403.html

Иран потребовал от ЕС наказать Украину за атаку на судно в Каспии

Иран потребовал от ЕС наказать Украину за атаку на судно в Каспии - 26.07.2026 Украина.ру

Иран потребовал от ЕС наказать Украину за атаку на судно в Каспии

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал Евросоюз и Совет Безопасности ООН отреагировать на атаку украинских сил на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает IRNA

2026-07-26T13:52

2026-07-26T13:52

2026-07-26T13:52

новости

иран

ес

мид

оон

украина

каспийское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg

Иран потребовал от международного сообщества дать оценку атаке Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Глава МИД Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Каей Каллас решительно осудил нападение и призвал привлечь виновных к ответственности."Аракчи, решительно и безоговорочно осудив военное нападение украинского режима на торговое судно, принадлежащее Исламской Республике Иран, в Каспийском море, потребовал привлечь к ответственности виновников и пособников этого преступного деяния", — говорится в сообщении иранского агентства IRNA.Он также обратился к Совету Безопасности ООН, Евросоюзу и международному сообществу с призывом дать ответ на этот акт агрессии. 25 июля украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, ещё один получил ранения. После этого МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране и вручил ему ноту протеста. Подробнее в материале Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в КаспииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

украина

каспийское море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, ес, мид, оон, украина, каспийское море