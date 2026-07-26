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Иран потребовал от ЕС наказать Украину за атаку на судно в Каспии
Иран потребовал от ЕС наказать Украину за атаку на судно в Каспии - 26.07.2026 Украина.ру
Иран потребовал от ЕС наказать Украину за атаку на судно в Каспии
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал Евросоюз и Совет Безопасности ООН отреагировать на атаку украинских сил на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает IRNA
2026-07-26T13:52
2026-07-26T13:52
2026-07-26T13:52
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Иран потребовал от международного сообщества дать оценку атаке Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Глава МИД Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Каей Каллас решительно осудил нападение и призвал привлечь виновных к ответственности."Аракчи, решительно и безоговорочно осудив военное нападение украинского режима на торговое судно, принадлежащее Исламской Республике Иран, в Каспийском море, потребовал привлечь к ответственности виновников и пособников этого преступного деяния", — говорится в сообщении иранского агентства IRNA.Он также обратился к Совету Безопасности ООН, Евросоюзу и международному сообществу с призывом дать ответ на этот акт агрессии. 25 июля украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, ещё один получил ранения. После этого МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране и вручил ему ноту протеста. Подробнее в материале Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в КаспииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Иран, ЕС, МИД, ООН, Украина, Каспийское море
Иран потребовал от ЕС наказать Украину за атаку на судно в Каспии
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал Евросоюз и Совет Безопасности ООН отреагировать на атаку украинских сил на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщает IRNA
Иран потребовал от международного сообщества дать оценку атаке Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Глава МИД Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Каей Каллас решительно осудил нападение и призвал привлечь виновных к ответственности.
"Аракчи, решительно и безоговорочно осудив военное нападение украинского режима на торговое судно, принадлежащее Исламской Республике Иран, в Каспийском море, потребовал привлечь к ответственности виновников и пособников этого преступного деяния", — говорится в сообщении иранского агентства IRNA.
Он также обратился к Совету Безопасности ООН, Евросоюзу и международному сообществу с призывом дать ответ на этот акт агрессии.
25 июля украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, ещё один получил ранения. После этого МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране и вручил ему ноту протеста. Подробнее в материале Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру