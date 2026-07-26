Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия В Процеве община Михайловского храма проголосовала за верность УПЦ
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия
Украинские полицейские обманным путём вывезли священника канонической УПЦ Ивано-Франковской епархии в ТЦК. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
Инцидент начался с того, что на территорию дома протоиерея Владимира Приймака ворвался мужчина в неадекватном состоянии, предположительно под воздействием наркотиков. Он буйствовал, выпустил коз священника, кидал в него и в его машину камни.
Прибывшие правоохранители предложили отцу Владимиру проехать с ними для дачи показаний, однако, по данным Союза православных журналистов, доставили его не в отделение, а в ТЦК. С 23 июля священник удерживается в распределительном центре, при этом у него диагностированы проблемы с сердцем.
Это не единичный случай — ранее на Волыни военкомы уже силой затаскивали в микроавтобус полураздетого священника, хватая за руки, ноги и волосы.
Прибывшие правоохранители предложили отцу Владимиру проехать с ними для дачи показаний, однако, по данным Союза православных журналистов, доставили его не в отделение, а в ТЦК. С 23 июля священник удерживается в распределительном центре, при этом у него диагностированы проблемы с сердцем.
Это не единичный случай — ранее на Волыни военкомы уже силой затаскивали в микроавтобус полураздетого священника, хватая за руки, ноги и волосы.
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