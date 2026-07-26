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Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат

Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат - 26.07.2026 Украина.ру

Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат

Украинские полицейские обманным путём вывезли священника канонической УПЦ Ивано-Франковской епархии в ТЦК. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T16:01

2026-07-26T16:01

2026-07-26T16:01

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Инцидент начался с того, что на территорию дома протоиерея Владимира Приймака ворвался мужчина в неадекватном состоянии, предположительно под воздействием наркотиков. Он буйствовал, выпустил коз священника, кидал в него и в его машину камни.Прибывшие правоохранители предложили отцу Владимиру проехать с ними для дачи показаний, однако, по данным Союза православных журналистов, доставили его не в отделение, а в ТЦК. С 23 июля священник удерживается в распределительном центре, при этом у него диагностированы проблемы с сердцем.Это не единичный случай — ранее на Волыни военкомы уже силой затаскивали в микроавтобус полураздетого священника, хватая за руки, ноги и волосы.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, волынь, сша, тцк, упц, украина.ру, западная украина, гонения, репрессии, хроника репрессий, мобилизация на украине, нацполиция, священник, религия