Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат - 26.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260726/ukrainskie-politseyskie-obmanom-dostavili-svyaschennika-v-voenkomat-1081862458.html
Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат
Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат - 26.07.2026 Украина.ру
Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат
Украинские полицейские обманным путём вывезли священника канонической УПЦ Ивано-Франковской епархии в ТЦК. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T16:01
2026-07-26T16:01
новости
украина
волынь
сша
тцк
упц
украина.ру
западная украина
гонения
репрессии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/04/1046883437_0:4:721:409_1920x0_80_0_0_4fd59ffe987aca28401633296e5b2de9.jpg
Инцидент начался с того, что на территорию дома протоиерея Владимира Приймака ворвался мужчина в неадекватном состоянии, предположительно под воздействием наркотиков. Он буйствовал, выпустил коз священника, кидал в него и в его машину камни.Прибывшие правоохранители предложили отцу Владимиру проехать с ними для дачи показаний, однако, по данным Союза православных журналистов, доставили его не в отделение, а в ТЦК. С 23 июля священник удерживается в распределительном центре, при этом у него диагностированы проблемы с сердцем.Это не единичный случай — ранее на Волыни военкомы уже силой затаскивали в микроавтобус полураздетого священника, хватая за руки, ноги и волосы.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
волынь
сша
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/04/1046883437_86:0:634:411_1920x0_80_0_0_29b7fd7ae4c209cd72da37c5cd345382.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, волынь, сша, тцк, упц, украина.ру, западная украина, гонения, репрессии, хроника репрессий, мобилизация на украине, нацполиция, священник, религия
Новости, Украина, Волынь, США, ТЦК, УПЦ, Украина.ру, Западная Украина, гонения, репрессии, Хроника репрессий, мобилизация на Украине, Нацполиция, священник, Религия

Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат

16:01 26.07.2026
 
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия В Процеве община Михайловского храма проголосовала за верность УПЦ
В Процеве община Михайловского храма проголосовала за верность УПЦ
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия
Читать в
ДзенTelegram
Украинские полицейские обманным путём вывезли священника канонической УПЦ Ивано-Франковской епархии в ТЦК. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
Инцидент начался с того, что на территорию дома протоиерея Владимира Приймака ворвался мужчина в неадекватном состоянии, предположительно под воздействием наркотиков. Он буйствовал, выпустил коз священника, кидал в него и в его машину камни.

Прибывшие правоохранители предложили отцу Владимиру проехать с ними для дачи показаний, однако, по данным Союза православных журналистов, доставили его не в отделение, а в ТЦК. С 23 июля священник удерживается в распределительном центре, при этом у него диагностированы проблемы с сердцем.

Это не единичный случай — ранее на Волыни военкомы уже силой затаскивали в микроавтобус полураздетого священника, хватая за руки, ноги и волосы.
Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВолыньСШАТЦКУПЦУкраина.руЗападная УкраинагонениярепрессииХроника репрессиймобилизация на УкраинеНацполициясвященникРелигия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:25"Идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно": Путин отметил роль ВМФ в СВО
16:09Армия России продолжает спецоперацию на Украине и расширяют зону контроля. Новости СВО
16:01Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат
16:00Иван Дзюба: от русского филолога до украинского националиста
15:58ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков
15:34ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире - Патрушев
15:28Путин подписал закон о регулировании ИИ, война на Ближнем Востоке может расшириться. Новости к этому часу
14:36Группировка "Восток" ВС РФ в зоне СВО рвёт оборону ВСУ
14:29Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВО
13:52Иран потребовал от ЕС наказать Украину за атаку на судно в Каспии
13:44Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО
13:35Главком ВМФ Моисеев: Черноморский флот воюет, а дроны ВСУ бьют по гражданским судам
13:11История: уроки и перемены. Торги российской территорией, фактор Польши и независимость Украины
12:52У стран Персидского Залива нет единства по Ирану. Главное к этому часу
12:10Вэнс и глава КНШ на совещании в Белом доме выступили против эскалации с Ираном
12:00"Вокруг Булгакова": казнь и погребение
11:58Украина проиграет войну и не вернёт территории. Главное к этому часу
11:49Я подбадриваю раненных на операции: сейчас тебя зашью и потащу в ЗАГС
10:01Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах
09:48Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях
Лента новостейМолния