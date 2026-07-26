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США и Украина обсуждают прекращение огня в воздухе — Reuters

США и Украина обсуждают прекращение огня в воздухе — Reuters - 26.07.2026 Украина.ру

США и Украина обсуждают прекращение огня в воздухе — Reuters

Украина и США обсуждают предложение о введении режима прекращения огня в воздушном пространстве, которое планируют представить России в рамках нового раунда мирных инициатив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники

2026-07-26T08:13

2026-07-26T08:13

2026-07-26T08:13

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Представители Украины и США ведут переговоры о возможном предложении прекращения огня в воздушном пространстве, которое может быть представлено российской стороне."Украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении воздушного огня, которое будет представлено российским властям в рамках нового раунда мирных предложений, направленных на прекращение войны", — говорится в публикации Reuters.Ключевым условием для начала реального мирного процесса Москва считает выполнение Киевом требований, озвученных Владимиром Путиным летом 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск со всей территории новых регионов России, а также об отказе Украины от намерений вступать в Североатлантический альянс. Только при выполнении этих условий, как неоднократно подчеркивал Кремль, возможно достижение долгосрочного и устойчивого мира.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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