Армия России продолжает спецоперацию на Украине и расширяют зону контроля. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
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Армия России продолжает спецоперацию на Украине и расширяют зону контроля. Новости СВО
Армия России продолжает спецоперацию на Украине и расширяют зону контроля. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
Армия России продолжает спецоперацию на Украине и расширяют зону контроля. Новости СВО
Подразделения российской армии наносят удары по ВСУ в зоне СВО и расширяют зону контроля. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T16:09
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спецоперация
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Важнейшую роль в решении задач СВО играет ВМФ России. Он также остается ключевым элементом обеспечения безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Другие новости к этому часу:🟦 Кремль считает преждевременным комментировать публикации прессы об обсуждении США и Украиной возможность прекращения боевых действий в воздухе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;🟥 ВС РФ на Краматорском направлении продолжают увеличивать зону контроля по направлению к Алексеево-Дружковке, сообщает военблогер Анатолий Радов;🟥 Мощный пожар разгорелся на одном из объектов инфраструктуры в Черниговской области после прилета;🟥 Пожар зафиксирован после прилета в Балаклее Харьковской области.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Армия России продолжает спецоперацию на Украине и расширяют зону контроля. Новости СВО

16:09 26.07.2026
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкУкраинские военные начали штурм города Славянска
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© РИА Новости . Макс Ветров
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Подразделения российской армии наносят удары по ВСУ в зоне СВО и расширяют зону контроля. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Важнейшую роль в решении задач СВО играет ВМФ России. Он также остается ключевым элементом обеспечения безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Другие новости к этому часу:
🟦 Кремль считает преждевременным комментировать публикации прессы об обсуждении США и Украиной возможность прекращения боевых действий в воздухе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
🟥 ВС РФ на Краматорском направлении продолжают увеличивать зону контроля по направлению к Алексеево-Дружковке, сообщает военблогер Анатолий Радов;
🟥 Мощный пожар разгорелся на одном из объектов инфраструктуры в Черниговской области после прилета;
🟥 Пожар зафиксирован после прилета в Балаклее Харьковской области.
Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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