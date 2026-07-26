https://ukraina.ru/20260726/armiya-rossii-prodolzhaet-spetsoperatsiyu-na-ukraine-i-rasshiryayut-zonu-kontrolya-novosti-svo--1081861996.html

Армия России продолжает спецоперацию на Украине и расширяют зону контроля. Новости СВО

Армия России продолжает спецоперацию на Украине и расширяют зону контроля. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру

Армия России продолжает спецоперацию на Украине и расширяют зону контроля. Новости СВО

Подразделения российской армии наносят удары по ВСУ в зоне СВО и расширяют зону контроля. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T16:09

2026-07-26T16:09

2026-07-26T16:09

спецоперация

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Важнейшую роль в решении задач СВО играет ВМФ России. Он также остается ключевым элементом обеспечения безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.Другие новости к этому часу:🟦 Кремль считает преждевременным комментировать публикации прессы об обсуждении США и Украиной возможность прекращения боевых действий в воздухе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;🟥 ВС РФ на Краматорском направлении продолжают увеличивать зону контроля по направлению к Алексеево-Дружковке, сообщает военблогер Анатолий Радов;🟥 Мощный пожар разгорелся на одном из объектов инфраструктуры в Черниговской области после прилета;🟥 Пожар зафиксирован после прилета в Балаклее Харьковской области.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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