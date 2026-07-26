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Россию изолировать не удалось - Путин

Россию изолировать не удалось - Путин - 26.07.2026 Украина.ру

Россию изолировать не удалось - Путин

Проведение международных морских учений с участием России свидетельствует о провале попыток изолировать страну, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T18:10

2026-07-26T18:10

2026-07-26T18:10

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Другие заявления президента РФ:🟦 Безопасность Калининградской области в случае создания для нее каких-либо угроз будет обеспечиваться всеми возможностями РФ;🟦 Попытки изолировать Россию даже в такой сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско;🟦 Флот имеет огромное значение в ядерной триаде РФ;🟦 60% границ РФ — это водная гладь, и даже с этой точки зрения значение ВМФ является непреходящим.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, калининградская область, владимир путин, вмф, национальная безопасность, национальные интересы, ядерное оружие, флот