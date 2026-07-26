Россию изолировать не удалось - Путин - 26.07.2026 Украина.ру
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Россию изолировать не удалось - Путин
Россию изолировать не удалось - Путин - 26.07.2026 Украина.ру
Россию изолировать не удалось - Путин
Проведение международных морских учений с участием России свидетельствует о провале попыток изолировать страну, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T18:10
2026-07-26T18:10
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Другие заявления президента РФ:🟦 Безопасность Калининградской области в случае создания для нее каких-либо угроз будет обеспечиваться всеми возможностями РФ;🟦 Попытки изолировать Россию даже в такой сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско;🟦 Флот имеет огромное значение в ядерной триаде РФ;🟦 60% границ РФ — это водная гладь, и даже с этой точки зрения значение ВМФ является непреходящим.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, калининградская область, владимир путин, вмф, национальная безопасность, национальные интересы, ядерное оружие, флот
Новости, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, ВМФ, национальная безопасность, национальные интересы, Ядерное оружие, флот

Россию изолировать не удалось - Путин

18:10 26.07.2026
 
© РИА Новости . Лидия Станченко / Перейти в фотобанкЗаход кораблей Тихоокеанского флота в порт Циндао
Заход кораблей Тихоокеанского флота в порт Циндао - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Лидия Станченко
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Проведение международных морских учений с участием России свидетельствует о провале попыток изолировать страну, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
Другие заявления президента РФ:

🟦 Безопасность Калининградской области в случае создания для нее каких-либо угроз будет обеспечиваться всеми возможностями РФ;

🟦 Попытки изолировать Россию даже в такой сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско;

🟦 Флот имеет огромное значение в ядерной триаде РФ;

🟦 60% границ РФ — это водная гладь, и даже с этой точки зрения значение ВМФ является непреходящим.
Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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