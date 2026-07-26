https://ukraina.ru/20260726/rossiyu-izolirovat-ne-udalos---putin--1081864297.html
Россию изолировать не удалось - Путин
Россию изолировать не удалось - Путин - 26.07.2026 Украина.ру
Россию изолировать не удалось - Путин
Проведение международных морских учений с участием России свидетельствует о провале попыток изолировать страну, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T18:10
2026-07-26T18:10
2026-07-26T18:10
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Другие заявления президента РФ:🟦 Безопасность Калининградской области в случае создания для нее каких-либо угроз будет обеспечиваться всеми возможностями РФ;🟦 Попытки изолировать Россию даже в такой сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско;🟦 Флот имеет огромное значение в ядерной триаде РФ;🟦 60% границ РФ — это водная гладь, и даже с этой точки зрения значение ВМФ является непреходящим.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, калининградская область, владимир путин, вмф, национальная безопасность, национальные интересы, ядерное оружие, флот
Новости, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, ВМФ, национальная безопасность, национальные интересы, Ядерное оружие, флот
Россию изолировать не удалось - Путин
Проведение международных морских учений с участием России свидетельствует о провале попыток изолировать страну, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
Другие заявления президента РФ:
🟦 Безопасность Калининградской области в случае создания для нее каких-либо угроз будет обеспечиваться всеми возможностями РФ;
🟦 Попытки изолировать Россию даже в такой сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско;
🟦 Флот имеет огромное значение в ядерной триаде РФ;
🟦 60% границ РФ — это водная гладь, и даже с этой точки зрения значение ВМФ является непреходящим.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.