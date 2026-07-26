https://ukraina.ru/20260726/drony-vsu-ubili-zhiteley-gorlovki-i-ranili-zhiteley-rylska-novosti-svo-1081861567.html

Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВО

Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру

Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВО

БПЛА ВСУ продолжают терроризировать мирных жителей российских регионов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T14:29

2026-07-26T14:29

2026-07-26T14:29

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🟥 Четыре человека погибли в Горловке ДНР после атаки дрона ВСУ, сообщил глава города Иван Приходько;🟥 Три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по Рыльску, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн;🟥 На Боровском направлении Харьковской области российские подразделения продолжают продвижение. Об этом сообщает тг-канал "Первый Харьковский".Взят под контроль лесной массив юго-западнее Загрызово. В населённых пунктах Богуславка и Новая Кругляковка остаются украинские силы. Южнее российские войска продвинулись юго-западнее Новоплатоновки. Полностью зачищена Боровская Андреевка, также отмечено продвижение в сторону Боровой. В районе этого населённого пункта украинская сторона располагает укреплёнными позициями, в том числе с использованием роботизированных пулемётных установок.🟥 Сообщается о поражении АЗС в оккупированном ВСУ Запорожье;🟥 Взрывы продолжают фиксировать в Кривом Роге Днепропетровской области;🟥 Сообщается о прилёте по складам в Кролевце Сумской области.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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