Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
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Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВО
Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВО
БПЛА ВСУ продолжают терроризировать мирных жителей российских регионов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T14:29
2026-07-26T14:29
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🟥 Четыре человека погибли в Горловке ДНР после атаки дрона ВСУ, сообщил глава города Иван Приходько;🟥 Три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по Рыльску, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн;🟥 На Боровском направлении Харьковской области российские подразделения продолжают продвижение. Об этом сообщает тг-канал "Первый Харьковский".Взят под контроль лесной массив юго-западнее Загрызово. В населённых пунктах Богуславка и Новая Кругляковка остаются украинские силы. Южнее российские войска продвинулись юго-западнее Новоплатоновки. Полностью зачищена Боровская Андреевка, также отмечено продвижение в сторону Боровой. В районе этого населённого пункта украинская сторона располагает укреплёнными позициями, в том числе с использованием роботизированных пулемётных установок.🟥 Сообщается о поражении АЗС в оккупированном ВСУ Запорожье;🟥 Взрывы продолжают фиксировать в Кривом Роге Днепропетровской области;🟥 Сообщается о прилёте по складам в Кролевце Сумской области.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВО

14:29 26.07.2026
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP / Andrii Marienko
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БПЛА ВСУ продолжают терроризировать мирных жителей российских регионов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Четыре человека погибли в Горловке ДНР после атаки дрона ВСУ, сообщил глава города Иван Приходько;
🟥 Три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по Рыльску, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн;
🟥 На Боровском направлении Харьковской области российские подразделения продолжают продвижение. Об этом сообщает тг-канал "Первый Харьковский".
Взят под контроль лесной массив юго-западнее Загрызово. В населённых пунктах Богуславка и Новая Кругляковка остаются украинские силы. Южнее российские войска продвинулись юго-западнее Новоплатоновки.
Полностью зачищена Боровская Андреевка, также отмечено продвижение в сторону Боровой. В районе этого населённого пункта украинская сторона располагает укреплёнными позициями, в том числе с использованием роботизированных пулемётных установок.
🟥 Сообщается о поражении АЗС в оккупированном ВСУ Запорожье;
🟥 Взрывы продолжают фиксировать в Кривом Роге Днепропетровской области;
🟥 Сообщается о прилёте по складам в Кролевце Сумской области.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
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