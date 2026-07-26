ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
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ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО
ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО
ВКС РФ нанесли серию эффективных бомбовых ударов по защитникам режима Зеленского. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T17:16
2026-07-26T17:16
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🟥 Опасность по БПЛА объявлена в Белгороде;🟥 Сообщается о взрывах в Чернигове и в Славутиче Киевской области;🟥 Российские Су-34 в Донецкой Народной Республике разбомбили пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Райгородок и пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Доброполье, сообщило Минобороны РФ.Министерство сообщило также, что в районе населенного пункта Кияница Сумской области авиаударом с применением авиабомб ФАБ-500 разрушен пункт временной дислокации 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ;🟦 Украина не сможет выплатить России компенсацию ущерба в регионах Донбасса, Новороссии и приграничье, считает сенатор от ДНР Александр Волошин. Сумма превышает 1 трлн рублей и заплатить за ущерб должны страны-спонсоры киевского режима, уточнил сенатор.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО

17:16 26.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ВКС РФ нанесли серию эффективных бомбовых ударов по защитникам режима Зеленского. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Опасность по БПЛА объявлена в Белгороде;
🟥 Сообщается о взрывах в Чернигове и в Славутиче Киевской области;
🟥 Российские Су-34 в Донецкой Народной Республике разбомбили пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Райгородок и пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Доброполье, сообщило Минобороны РФ.
Министерство сообщило также, что в районе населенного пункта Кияница Сумской области авиаударом с применением авиабомб ФАБ-500 разрушен пункт временной дислокации 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ;
🟦 Украина не сможет выплатить России компенсацию ущерба в регионах Донбасса, Новороссии и приграничье, считает сенатор от ДНР Александр Волошин. Сумма превышает 1 трлн рублей и заплатить за ущерб должны страны-спонсоры киевского режима, уточнил сенатор.
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