https://ukraina.ru/20260726/vsu-ugrozhayut-belgorodu-vzryvy-v-chernigove-novosti-svo--1081863182.html

ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО

ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру

ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО

ВКС РФ нанесли серию эффективных бомбовых ударов по защитникам режима Зеленского. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T17:16

2026-07-26T17:16

2026-07-26T17:16

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🟥 Опасность по БПЛА объявлена в Белгороде;🟥 Сообщается о взрывах в Чернигове и в Славутиче Киевской области;🟥 Российские Су-34 в Донецкой Народной Республике разбомбили пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Райгородок и пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Доброполье, сообщило Минобороны РФ.Министерство сообщило также, что в районе населенного пункта Кияница Сумской области авиаударом с применением авиабомб ФАБ-500 разрушен пункт временной дислокации 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ;🟦 Украина не сможет выплатить России компенсацию ущерба в регионах Донбасса, Новороссии и приграничье, считает сенатор от ДНР Александр Волошин. Сумма превышает 1 трлн рублей и заплатить за ущерб должны страны-спонсоры киевского режима, уточнил сенатор.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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