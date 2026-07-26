https://ukraina.ru/20260726/nuzhny-udary-pobedy-rossiya-obrechena-bit-po-voyuyuschey-s-ney-evrope--1081863783.html

Нужны удары победы. Россия обречена бить по воюющей с ней Европе

Нужны удары победы. Россия обречена бить по воюющей с ней Европе - 26.07.2026 Украина.ру

Нужны удары победы. Россия обречена бить по воюющей с ней Европе

Страшную весть принес россиянам мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, за семь дней, с 18 по 25 июля 2026 года, средства ПВО зафиксировали более 1,4 тысячи беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона.

2026-07-26T17:39

2026-07-26T17:39

2026-07-26T17:39

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Например, как сообщили в Минобороны России, "в течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 25 июля до 8.00 мск 26 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа".Дроны сбивались над территориями 10 российских регионов: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Московской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Также украинские БПЛА перехватывались над акваторией Черного моря. И, несмотря на работу систем противовоздушной обороны, без жертв не обошлось: в Белгородской области в результате удара FPV-дрона погиб мирный житель.Короче, все – как всегда в последнее время. Но одним из самых страшно-"урожайных" дней было 25 июля. Той ночью дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. И, кроме указанных выше регионов, дроны сбивали еще над Воронежской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями, Республикой Чувашия, Республикой Марий Эл, Республикой Башкортостан, Республикой Калмыкия и над акваторией Азовского моря, которое недавно было провозглашено внутренним морем России.Всего 22 региона из 89 субъектов Российской Федерации и две морские акватории. 22 из 89 за одну ночь, Карл! Это много. Также потрясает количество жертв среди мирных жителей. И за последние два дня, и вообще за время проведения СВО, которую Россия ведет против украинской армии.Три дня назад председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин официально сообщил, что в результате этих преступлений погибли 1 472 мирных жителя (из них 45 несовершеннолетних), были ранены 6 754 человека, в том числе 405 детей.Есть и другие цифры: в целом было возбуждено 5347 уголовных дел по фактам атак на территории 54 субъектов Российской Федерации, которые находятся вне границ проведения спецоперации.А 54 – это больше половины всех субъектов Федерации, и это страшно. Это похоже на тотальную войну. А общий ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах России, установленный в рамках расследования уголовных дел, превысил 1 трлн рублей.Дополнительно посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник поведал, что число пострадавших мирных жителей в результате террористических действий украинских войск только за последний месяц составляло более 250 каждую неделю. А вот с февраля 2022 года пострадало не менее 30 500 человек, включая 8378 погибших.И, конечно же, это резко контрастирует с теми бравурными отчетами российского телевидения и большинства СМИ, которые патриотично и духоподъемно рассказывают, как российские войска всячески побеждают ВСУ и вгоняют эту страну в каменный век. Да что там вгоняют! Если поверить пропагандистам, которые не в ладах с банальным арифмометром, то российские войска уже несколько раз уничтожили весь личный состав ВСУ и стерли с лица земли всю военную инфраструктуру, а всю технику с оружием превратили в металлолом.Я – не солдат и не военспец, поэтому считаю, что не могу и не имею права, привстав с дивана, комментировать боевые действия, определять правильность решений военного командования, подсказывать, как действовать, приветствовать или порицать операции российских войск. Но я из тех, кого порой презрительно называют "тыловыми крысами", и оправдывает нас только то, что нас же – более 145 миллионов человек. И то, что большинству из нас небезразлична судьба наших земляков, родных и близких, которые воюют в СВО. За нас, между прочим, – ну, так уж сложилось.И мы тоже причастны. Пусть и пассивно, но причастны. И к войне, и к судьбе Родины, как ни пафосно это звучит. И именно эта сопричастность дает право говорить, что ведь даже маленькая ложь рождает большое недоверие, а без доверия и вообще без веры победа, которая однозначно будет за нами, куется еще труднее. Трудно и воевать, и ждать с победой…И по мере проведения СВО и веры в нашу победу, которая должна быть единой, всеобщей и непререкаемой, есть еще два обстоятельства, если хотите, два фактора, которые уже определяют и впредь будут определять исход войны и ту самую победу.Во-первых, война уже становится всеобщей, и, как мне со стороны кажется, на первое место выходит стратегическая глубина театра военных действий (ТВД), о которой уже не говорит только ленивый или глупый обозреватель или наблюдатель.Это обстоятельство играет в пользу России, потому что ее стратегическая глубина вообще и за прошедшие века похоронила не одного захватчика (от Наполеона Бонапарта до Адольфа Гитлера) и сейчас способна поглотить любого.Потому-то коварный Запад и пытается поджечь российские границы по всему периметру угрозой военных конфликтов или хотя бы военно-политической напряженностью. Войны на многих фронтах для всех неприятны и губительны, не дают сосредоточиться на одном враге.Однако с Украиной все для России гораздо проще. Украина насквозь уязвима для российских ударов. Ее стратегическая глубина недостаточна, чтобы что-то скрыть и что-то втайне придумать подлое и свое для потреб СВО. Тем более – вести войну на истощение и победить в ней. Не по Сеньке шапка в плане воображения, и не по победителю – территория, пупок развяжется.Однако, во-вторых, есть еще тыл, и тут война ведется не в пользу России. У России с Украиной совершенно разные тылы. Точнее – в силу сквозной простреливаемости всей украинской территории у этой страны тыла нет практически вообще. Любая ее точка может стать мишенью для российских ударов.Стоило только Украине и России нарастить интенсивность ударов по территории друг друга, как Россия стала испытывать, что называется, "определенные трудности", а вот в Украине жизнь может вообще замереть, ибо в ступор войдут все ее жизнеобеспечивающие системы.Например, остановится импорт-экспорт по Черному морю. Если разобьют железные дороги и завалят тоннели через Карпаты на западном направлении, то остановится и торговля по суше. А главное – в силу господства России в воздухе окончательно будут перекрыты пути и каналы доставки в Украину западного оружия, без которого воевать ВСУ будут крайне недолго. Ибо нечем будет!Но вот тут-то и появилась главная уязвимая точка России. И она не только в том, что тылом для Украины стали вся Европа и даже весь коллективный Запад, которые снабжают Украину всем необходимым для войны. Главное в другом – в том, что Украина может бить по российским тылам и, как видим, интенсивно бьет, а вот Россия так отвечать по украинскому тылу – по Европе – пока не может. Предупреждает о недопустимости участия в СВО на стороне Украины, о "красных линиях", которые переходить нельзя, о том, что все участвующие в войне на украинской стороне страны и отдельные предприятия – мишени для России, но вот бить пока не может. Или не хочет, что по-любому является спасением для Украины и ее ВС.А коллективный Запад подло и цинично делает вид, что он не помогает оружием, а только "защищает демократию" в Украине, и шлет туда оружие, снабжает разведданными, обучает украинских убийц и террористов.Самое парадоксальное же в том, что Россия все и всех знает. Опубликован даже предварительный, но точный список предприятий, которые стараются на украинском направлении с производством смерти, в том числе и в российском тылу. Но Россия по-прежнему не воюет с мирным населением Украины, а уничтожает только военные или связанные с ВСУ объекты. И, конечно же, не трогает Европу.И Европа не чувствует на себе все тяготы и лишения войны. Ей не больно от того, над чем плачут российские матери и что вынуждены переносить ни в чем не повинные мирные жители российских тыловых регионов, ставших жертвой террора, который взяла на вооружение Украина, уже превратившаяся в террористическое государство.Но, как говорится, сколь веревочка ни вейся, а конец будет. У России, похоже, нет другого выбора. Ей нужны удары победы. А отвечать за содеянное будут и террористы, и их сообщники. Эти слова по-русски уже сказаны, а на другие языки их должны перевести российские войска. На это и надежда, кажется…Мнение Владимира Скачко о том, зачем Владимир Зеленский летит в США - в материале Война и мир на останках Грэма*. Зеленский летит в США на инспекцию. *Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, россия, украина, европа, вооруженные силы украины, сво