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ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире - Патрушев

ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире - Патрушев - 26.07.2026 Украина.ру

ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире - Патрушев

Военно-морской флот России прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой и её флот занимает лидирующие позиции в мире. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T15:34

2026-07-26T15:34

2026-07-26T15:34

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Другие заявления председателя Морской коллегии:🟦 Военные моряки самоотверженно участвуют в специальной военной операции.Они сдерживают потенциальных противников и предотвращают агрессию против России;🟦 ВМФ умело выполняет сложные задачи от северных до южных морей, поддерживает стратегическую стабильность и международный правопорядок в Мировом океане;🟦 Разработка и производство вооружения и военной техники выходит на новый уровень.Интервью на эту тему: Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопкиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, украина, николай патрушев, украина.ру, впк, вмф, флот