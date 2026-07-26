ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире - Патрушев - 26.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260726/vmf-rossii-zanimaet-lidiruyuschie-pozitsii-v-mire---patrushev-1081862499.html
ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире - Патрушев
ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире - Патрушев - 26.07.2026 Украина.ру
ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире - Патрушев
Военно-морской флот России прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой и её флот занимает лидирующие позиции в мире. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T15:34
2026-07-26T15:34
новости
россия
запад
украина
николай патрушев
украина.ру
впк
вмф
флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/90/1018679024_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_17bc984213cd0eb82a855947c0216177.jpg
Другие заявления председателя Морской коллегии:🟦 Военные моряки самоотверженно участвуют в специальной военной операции.Они сдерживают потенциальных противников и предотвращают агрессию против России;🟦 ВМФ умело выполняет сложные задачи от северных до южных морей, поддерживает стратегическую стабильность и международный правопорядок в Мировом океане;🟦 Разработка и производство вооружения и военной техники выходит на новый уровень.Интервью на эту тему: Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопкиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/90/1018679024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd561acbf69315748dbb846c125a7186.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, николай патрушев, украина.ру, впк, вмф, флот
Новости, Россия, Запад, Украина, Николай Патрушев, Украина.ру, ВПК, ВМФ, флот

ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире - Патрушев

15:34 26.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии МВД России
Заседание коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Военно-морской флот России прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой и её флот занимает лидирующие позиции в мире. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
Другие заявления председателя Морской коллегии:

🟦 Военные моряки самоотверженно участвуют в специальной военной операции.Они сдерживают потенциальных противников и предотвращают агрессию против России;

🟦 ВМФ умело выполняет сложные задачи от северных до южных морей, поддерживает стратегическую стабильность и международный правопорядок в Мировом океане;

🟦 Разработка и производство вооружения и военной техники выходит на новый уровень.
Интервью на эту тему: Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападУкраинаНиколай ПатрушевУкраина.руВПКВМФфлот
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:25"Идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно": Путин отметил роль ВМФ в СВО
16:09Армия России продолжает спецоперацию на Украине и расширяют зону контроля. Новости СВО
16:01Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат
16:00Иван Дзюба: от русского филолога до украинского националиста
15:58ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков
15:34ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире - Патрушев
15:28Путин подписал закон о регулировании ИИ, война на Ближнем Востоке может расшириться. Новости к этому часу
14:36Группировка "Восток" ВС РФ в зоне СВО рвёт оборону ВСУ
14:29Дроны ВСУ убили жителей Горловки и ранили жителей Рыльска. Новости СВО
13:52Иран потребовал от ЕС наказать Украину за атаку на судно в Каспии
13:44Семь человек пострадали при атаке дрона на остановку в Горловке. Новости СВО
13:35Главком ВМФ Моисеев: Черноморский флот воюет, а дроны ВСУ бьют по гражданским судам
13:11История: уроки и перемены. Торги российской территорией, фактор Польши и независимость Украины
12:52У стран Персидского Залива нет единства по Ирану. Главное к этому часу
12:10Вэнс и глава КНШ на совещании в Белом доме выступили против эскалации с Ираном
12:00"Вокруг Булгакова": казнь и погребение
11:58Украина проиграет войну и не вернёт территории. Главное к этому часу
11:49Я подбадриваю раненных на операции: сейчас тебя зашью и потащу в ЗАГС
10:01Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах
09:48Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях
Лента новостейМолния